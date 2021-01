Iglesias avisa de que los "candidatos de los poderes mediáticos", como Illa, no garantizan políticas de izquierda

Publicada el 29/01/2021 a las 15:11 Actualizada el 29/01/2021 a las 15:29

El vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado que En Comú Podem es la garantía para un Govern de izquierda en Cataluña y ha avisado de que "ningún candidato de los poderes mediáticos" será "nunca" el que defienda a las clases populares, informa Europa Press.

"Ningún candidato de los poderes mediáticos, en manos de los poderes económicos, será nunca el candidato que defienda a las clases populares y haga políticas de izquierda", ha dicho durante su intervención en el Consejo de Coordinación de la formación morada, en alusión velada al exministro y cabeza de lista del PSC Salvador Illa.

Por su parte, la candidata de En Comú Podem, Jessica Albiach, ha reclamado que se entierren los vetos cruzados y ha pedido a los socialistas y ERC que "hablen claro" y confirmen que quieren un nuevo Ejecutivo progresista mediante un nuevo "bloque histórico".

En su discurso ante el órgano directivo de Podemos, Iglesias ha dicho que ese respaldo mediático "indisimulado" será "contraproducente" para estos candidatos y que, pese a que se escuchará mucho en campaña que Podemos no debe estar en ese gobierno, está convencido de formarán parte del futuro Govern, pues nadie va a poder gobernar en solitario en Cataluña.

Asimismo, ha destacado que del resultado electoral dependerá la respuesta que se dé en Cataluña a los futuros retos, y ha defendido el refuerzo de los servicios públicos como el elemento clave para superar la situación generada por la pandemia. En este aspecto, ha pronosticado que la sociedad catalana es consciente de la importancia de que En Comú Podem tenga un peso fuerte dentro de ese Ejecutivo y poder, con ello, revertir privatizaciones en la sanidad catalana.

También ha querido destacar el papel de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha permitido, con su gestión, desplegar políticas "que nunca antes se habían hecho", basadas en justicia social, feminismo y defensa de lo público.

Además, ha defendido el "diálogo" como la gestión "más inteligente" al conflicto político en Cataluña, al igual que ha reivindicado Albiach, para quien es necesario que el futuro Ejecutivo catalán crea en la Mesa de Diálogo y en conseguir, en ella, un acuerdo que luego sea votado por los catalanes. La candidata ha asegurado ante la cúpula de Podemos que afronta los comicios con "ilusión", pese a estar "fuertemente marcados" por la pandemia.

Nuevo rumbo frente a la confrontación

En estas elecciones, ha relatado Albiach, está en juego si Cataluña sigue instalada en la "parálisis" y la "confrontación" o, por el contrario, emprender un "nuevo rumbo" que permita respirar "futuro" a una ciudadanía "agotada" por el Govern de ERC y Junts. De esta forma, Albiach aspira a liderar un "bloque histórico" que sume a las fuerzas progresistas. Para ello, es necesario que se acabe con los "vetos cruzados", que es algo "del pasado".

También ha alertado de que algunos en esta campaña insisten en "repetir alianzas", en clara alusión a ERC, con la derecha "nacionalista" e incluso de tintes "supremacistas", mientras otros "fabulan" con una correlación de fuerzas que no existe. "Estas elecciones no van de quien queda primero, sino de articular una mayoría progresista suficiente", ha desgranado la candidata de En Comú Podem para dejar claro que no pactarán con la derecha.