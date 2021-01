Los jueces fijan la fecha definitiva de las elecciones catalanas el 14 de febrero

Publicada el 29/01/2021 a las 14:02 Actualizada el 29/01/2021 a las 14:17

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado el decreto de la Generalitat de Cataluña que aplazaba las elecciones autonómicas al 30 de mayo, contra el que se habían presentado ocho recursos. De este modo, la fecha definitiva de los comicios queda fijada en el día inicialmente previsto, esto es, el próximo 14 de febrero.

Los magistrados de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del tribunal se han reunido este viernes de urgencia para deliberar una vez habían recibido todos los recursos de las partes personadas en este procedimiento, entendiendo la necesidad de que llegaran pronto a un acuerdo, ya que sólo quedan poco más de dos semanas para la fecha inicialmente prevista. De momento, sólo han hecho público el fallo, mientras que la sentencia y sus argumentos se conocerán el próximo lunes.

Contra esta resolución se puede interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, pero esa impugnación no tendría carácter suspensivo de la ejecución de la medida adoptada, con lo que no afectaría al mantenimiento de la convocatoria electoral para el 14 de febrero.

En un contencioso nunca visto antes, los magistrados han tomado su decisión definitiva nada más haber empezado la campaña electoral, aunque se habían dado de plazo máximo hasta el 8 de febrero. El TSJC ha confirmado así la suspensión cautelar del decreto de aplazamiento que ya dictó la semana pasada una vez estudiadas las alegaciones de las partes personadas, esto es, la Fiscalía, la Generalitat y los recurrentes, optando por dar la razón al Ministerio Público y a los autores de la impugnación.

Sin cobertura legal

La Fiscalía de Cataluña había alegado en su escrito que el tribunal debía fallar teniendo en cuenta si la ley permite o no aplazar las elecciones, sosteniendo que las circunstancias sanitarias "no podrán en ninguna manera justificar la inaplicación del Derecho". En este sentido, advertía de que ni el Estatut ni la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), bajo la que se rige Cataluña al no tener ley electoral propia, contemplan "la posibilidad de suspender o aplazar unas elecciones que ya han sido convocadas", sino que deben celebrarse como máximo 54 días después de la convocatoria. La ley, insistía, da "al presidente de la Generalitat (o al vicepresidente en funciones) la competencia para convocar elecciones pero no la de suspenderlas o aplazarlas", lo que no puede hacerse estando en funciones al tener las competencias limitadas.

También citaba el decreto del estado de alarma que entró en vigor a finales del pasado octubre, según el cual se deja claro que la vigencia del mismo "no impedirá el desarrollo ni la realización de las actuaciones electorales precisas para la celebración de elecciones convocadas a parlamentos de las comunidades autónomas", y criticaba la redacción del decreto de suspensión, pues está "huérfano de toda referencia o remisión a una norma legal que dé cobertura" a la decisión.

Además, el Ministerio Público reprochaba que cuando se convocaron inicialmente las elecciones, el pasado 21 de diciembre, la Generalitat ya conocía la situación de la pandemia y por eso plantea que se pueden celebrar los comicios con las prevenciones sanitarias necesarias y, "para el caso de la absoluta inviabilidad de dicha opción, articulando conforme a la Constitución y las leyes las medidas excepcionales que puedan resultar imprescindibles".

En cuanto a la comparación con el aplazamiento de las elecciones en Galicia y País Vasco el año pasado, el escrito de la Fiscalía considera que la situación no es homologable porque en aquel momento las restricciones por el primer estado de alarma imponían fuertes restricciones a la movilidad de todos los ciudadanos y porque la convocatoria en Cataluña responde a la disolución automática del Parlament, cosa que en el otro caso no ocurría.