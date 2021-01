Sánchez, sobre el 14F: Será el final de "la época oscura del desgobierno independentista"

Publicada el 30/01/2021 a las 16:05 Actualizada el 30/01/2021 a las 16:06

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vislumbrado el "fin de la época oscura del desgobierno" independentista en las próximas elecciones catalanas del 14 de febrero en las que cree que se impondrá el candidato socialista, el exministro de Sanidad Salvador Illa. En un acto en Tarragona junto a Illa y a la candidata por esta circunscripción Rosa Ibarra que recoge Europa Press, ha expresado que con un cambio en el Ejecutivo quiere "poner fin y pasar página de los desgobierno independentistas que no han gobernado para la Cataluña real".

El presidente también considera que la época oscura de la pandemia "empieza a aclararse" tanto en España como en el resto de Europa y ha destacado el cambio de estrategia de la UE con respecto a la crisis de 2008 en la que se apostó por la austeridad, ha recordado Sánchez. "Se pone fin a una doctrina que se visualizó como peligrosa que es la del austericidio", que según él desprotegía a la ciudadanía, y ahora se apuesta por una suerte de súper plan Marshall -en sus palabras- que vendrá de la mano de los Fondos de Recuperación Europeos.

El jefe del Ejecutivo ha explicado que, antes de la pandemia, tanto Europa como el resto del mundo estaba pasando por la época oscura a la que hacía referencia y ha destacado la protagonizada por el expresidente de EEUU Donald Trump, que ha calificado de "grotesco". "Tras él estoy convencido de que van a desfilar al mismo fin y mismo destino todos los dirigentes que han copiado los métodos del trumpismo, que son la división, la mentira y el ataque a las instituciones legítimas democráticas", ha vaticinado.

También augura un cambio para Cataluña tras la gestión del Govern independentista con el que se ha mostrado muy crítico porque considera que ha fomentado "la división" en lugar de trabajar para solventar las necesidades de los catalanes. Ha asegurado que los independentistas "viven de la bronca y del problema" y ha asegurado que los socialistas buscan todo lo contrario para conseguir que Cataluña supere la actual situación y avance.

El presidente ha recordado los recortes que se han producido desde la Generalitat en el estado del bienestar en los últimos 10 años de "decadencia" de Cataluña y los ha contrastado con su gestión al frente del Gobierno central. Ha destacado, por ejemplo, los 7.000 millones de euros que el Gobierno prevé inyectar en empleo entre los meses de enero y mayo, y las inversiones que han impactado directamente en Tarragona. "Más de 32.000 autónomos han recibido ayudas desde el inicio de la pandemia porque creemos en el autoempleo; y 12.000 empresas se han acogido a las líneas ICO para movilizar 170 millones de euros", ha remarcado.

También ha recordado que en 2020 Cataluña destinó a la sanidad pública 9.700 millones, pero en que 2010 se destinaron 10.000, lo que genera que en sanidad se destine en Cataluña un 3,7 por ciento del PIB, lejos de 6,2 que invierte en España. Por eso, ha erigido al socialismo como el garante del estado del bienestar que ve en riesgo con las gestiones de los gobierno independentistas que pide cambiar.

Para lograr ese cambio de gobierno, tanto Sánchez como Illa han insistido en que la participación el 14F tiene que ser masiva y han llamado a todos aquellos que tengan dudas de votar por la situación de emergencia sanitaria que lo hagan por correo.

Tenemos por delante un futuro histórico. Cataluña volverá al lugar que se merece. Os pido que vayáis a votar. Quien tenga reservas para hacerlo el #14F, que solicite ya el voto por correo. Es muy sencillo y seguro.



Que suene fuerte: ¡todos/as con el #PresidentIlla!#VotaPSC /❤️ pic.twitter.com/pnijL9yhGT — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 30, 2021

Por su parte, Salvador Illa ha anunciado este sábado su plan de crear un Consorcio de Industrialización y Desarrollo Económico para impulsar el sector ante la "desidia y desinterés" que atribuye al Govern. Con esta propuesta, Illa pretende "impulsar el desarrollo económico, generar nuevas áreas de centralidad, la formación profesional dual y generar ocupación de calidad", ha detallado.

Ciudadanos

La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha acusado a los partidos independentistas de haber concedido el tercer grado a los presos del 1-O porque están muy nerviosos ante los posibles resultados del 14F, y ha llamado a la movilización del voto constitucionalista: "Es la única manera de que Junqueras no esté en la Generalitat". "Los han dejado salir fuera precisamente por la campaña. Creo que esto es muestra de que el independentismo está nervioso porque ven que, si concentramos el voto en Cs, no podrán ganar. No le demos a ERC la oportunidad de resucitar el 'procés' con el PSC", ha dicho en declaraciones a los periodistas este sábado en Barcelona.

Arrimadas ha afeado a ERC y Junts que se hagan "mítines multitudinarios vitoreando a sus líderes" -como los de este viernes- mientras se mantienen bares y comercios cerrados como consecuencia de las restricciones por la pandemia en Cataluña.

Por eso, ha insistido en que la clave para estas elecciones será la participación y la movilización, y llama a todas las personas que no quieran "seguir con este Govern de ERC, Junts o un tripartito, que salgan a votar". "Con un tripartito del PSC con ERC alargaríamos el procés y daríamos indultos y tendríamos a Junqueras en la Generalitat decidiendo sobre la educación de nuestros hijos", ha remarcado.

⛔️ No permitamos que ERC resucite al nacionalismo con un tripartito con el PSC.



✅ @InesArrimadas "Para evitarlo, hay que concentrar el voto en @CiutadansCs y tendremos un Govern sensato y moderado" #VotoPorCorreo14F pic.twitter.com/AQZ0rrYFOS — Ciudadanos (@CiudadanosCs) January 30, 2021

Sobre el anuncio de la retirada de los carteles de campaña de Cs este viernes por la noche, Arrimadas ha afirmado que se han retirado pero que no tiene "todos los detalles de lo que pasa en la campaña".

Junts

La candidata de Junts a las elecciones catalanas, Laura Borràs, ha prometido activar la declaración unilateral de independencia (DUI) de 2017 en la próxima legislatura si la suma de los partidos independentistas supera el 50% de votos el 14 de febrero y puede formar un Govern "fuerte y unido". "Será necesario que todos los actores del independentismo hagan los preparativos necesarios para hacerla efectiva y deben culminar con la activación de la declaración de independencia firmada el 10 de octubre de 2017 y votada en el Parlament el 27 de octubre", ha dicho en un acto en el Arc de Triomf de Barcelona, junto al secretario general del partido, Jordi Sànchez, y los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn.

También ha anunciado que, si gana y es presidenta de la Generalitat, llamará a los cabezas de lista de ERC, Pere Aragonès; de la CUP, Dolors Sabater, y del resto de fuerzas independentistas para formar "un Govern independentista decidido, fuerte y unido".

@LauraBorras: "Per avançar necessitem un govern fort, que no depengui dels vots dels partits del 155 ni dels que conformen el Govern espanyol. Només així garantirem una acció política que situï la lluita contra la pandèmia com a prioritat, i la independència com a objectiu" pic.twitter.com/xQYc9jg9HN — Junts per Catalunya (@JuntsXCat) January 30, 2021

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont (Junts) ha pedido "desconfiar" de quienes quieren renunciar a lo representó el referéndum del 1-O, en alusión implícita a ERC, y ha dejado claro que su partido nunca lo hará. "Abandonad toda esperanza, los de un lado y los del otro, de que Junts abandone o renuncie a los aprendizajes de lo que representó el 1-O. Desconfiad de los que dicen esto", ha dicho en su intervención telemática desde Waterloo (Bruselas.

Según Puigdemont, durante el 1-O los catalanes aprendieron a autoorganizarse y a conocer lo fuertes que pueden tener si se movilizan, y que la política y las instituciones son instrumentos "al servicio de las ideas, de las causas y las personas, y que es reforzar este vínculo es reforzar la democracia". "Aquel día aprendimos una manera de ganar, de celebrar victorias y que, cuando un país va unido, gana. Aprendimos a no tener miedo de ganar, y a confiar más en nosotros mismos", ha reivindicado el expresidente catalán, que considera que lo que más molestó a los poderes del Estado es que, a su juicio, los catalanes ganaron.

ERC

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha reivindicado este sábado la gestión de los republicanos en el Govern, frente a los casos de corrupción que en las últimas décadas han tenido "los de siempre", aunque no ha mencionado explícitamente ni a JxCat ni al PSC. En un acto acto de campaña telemático sobre municipalismo, ha reiterado que ERC tiene 90 años de historia sin haber tenido ni un caso de corrupción y ha dicho que "ellos no lo pueden decir. Casos de corrupción tienen muchos, para parar un tren".

[VÍDEO] @junqueras: "Els de sempre es posen molt nerviosos quan explico que @Esquerra_ERC té 90 anys d'història i cap cas✅ de corrupció. Es posen molt nerviosos perquè ells no ho poden dir : tenen casos de corrupció per parar un tren" #AlCostatDeLaGent pic.twitter.com/rxatiuJ3sm — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) January 30, 2021

"Por eso se desesperan tanto. Por eso es tan importante que los votos republicanos de este país y los que quieren tener un Govern útil voten a ERC. Los votos de todos, los votos de todos los que quieren la independencia para un Govern decente ", ha dicho. Ha explicado que el viernes, tras salir de prisión con el tercer grado, consultó las redes sociales: "A los de siempre no les gusta que le digamos lo de siempre, pero, en cambio, los de siempre son los de siempre, los que han mandado siempre y han hecho lo mismo de siempre".

El líder republicano ha reivindicado la gestión de ERC durante la pandemia: "Hemos hecho las cosas mucho mejor que muchos de los otros", por lo que cree que para garantizar un gobierno útil para la ciudadanía es necesario que los republicanos estén en la Presidencia. "Muchos de aquellos que nos han querido dar lecciones durante estos meses de cómo gestionar la pandemia y la crisis económica resulta que, si comparamos los datos, vemos que tienen más del triple de muertos por cápita que los que lamentablemente tiene Cataluña", ha añadido.

También ha intervenido el vicepresidente de la Generalitat en funciones y candidato de ERC a la Presidencia, Pere Aragonès, que ha pedido el voto para ERC para obtener la máxima fuerza para evitar un "pacto de la vergüenza" como el de la Diputación de Barcelona entre JxCat y el PSC. "Necesitamos la máxima fuerza para evitar pactos como el de la Diputación de Barcelona o pactos que han impedido que el ganador de las elecciones de Barcelona fuera alcalde", en referencia al apoyo de BCN Canvi -liderada por Manuel Valls- a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (comuns), lo cual impidió que Ernest Maragall (ERC) fuera alcalde.

Aragonès ha vuelto a plantear su propuesta de gobierno de frente amplio que aglutine a ERC, JxCat, comuns y CUP, ya que cree que es imprescindible para avanzar hacia la independencia y afrontar la crisis del coronavirus: "Sabemos que hay otras maneras de llegar a consensos, como en la Diputación de Barcelona. Hemos visto como los de siempre se han aliado para que siguieran mandando los de siempre".

Para él, este 14F es la oportunidad de "romper 40 años de alternancia sociovergente" y ha subrayado que la única garantía para lograrlo es que ERC obtenga la máxima fuerza posible en las elecciones, ya que también cree que será la única manera de que haya un Govern que trabaje por la independencia y por la justicia social.

Comuns

La candidata de los comuns a la Presidencia de la Generalitat, Jéssica Albiach, ha propuesto un pacto por el Ebro, para salvaguardar el ecosistema del Delta, y ha reclamado más "equidad territorial" ante la falta de compromiso que cree que ha habido en los últimos 10 años. En una rueda de prensa este sábado en Tortosa (Tarragona) junto con el cabeza de lista de los comuns por Tarragona, Jordi Jordan, Albiach ha asegurado que no se puede permitir una Cataluña a dos velocidades ni una Cataluña vacía, porque esto tiene "víctimas e impacto", entre las que ha mencionado a los ciudadanos de las Terres de l'Ebre (Tarragona).

Ha reclamado al resto de fuerzas políticas que se pronuncien sobre su propuesta del pacto por el Ebro, que quiere que vaya en la línea del pacto del Ter: "Y eso quiere decir que debe ser progresivo y consensuado". "Durante la campaña se habla mucho, pero no se quiere concretar. Han gobernado y no hemos visto hechos que vayan en la línea de la equidad territorial", y ha asegurado que cuando los comuns estén en el Govern se encargarán de que las palabras se conviertan en hechos.

Ha pedido trabajar en la eficiencia del uso del agua, para lo que debe haber participación ciudadana y de las administraciones, y considera que la Generalitat tener liderazgo, además de llevarlo a la Comisión de medio ambiente del Parlament. Garantizar los caudales ecológicos, replantear el sistema de riego y restituir los sedimentos son algunas de las propuestas que ha defendido la candidata morada, que ha explicado que su formación va en la línea de lo que defienden las entidades ecologistas.

Ens estem jugant el futur de l’Ebre i el benestar de la seva gent. Per això amb el @JordiJordanEbre, a #Amposta, hem proposat "Un Pacte per l’Ebre". Cal equitat territorial i la resta de forces polítiques també s'han de pronunciar.



Per què cal aquest pacte solidari?(Obro fill) pic.twitter.com/xO1g1VjnJB — Jéssica Albiach (@jessicaalbiach) January 30, 2021

CUP

La exdiputada de la CUP Anna Gabriel ha defendido que su formación no entrará "en dinámicas de pérdida de tiempo, de entrar en gobiernos que vengan a gestionar miserias", y ha criticado que las elecciones sirvan para lanzarse eslóganes entre unos y otros. Gabriel ha intervenido de forma telemática desde Ginebra en un acto este sábado junto con la candidata de la CUP a la Presidencia de la Generalitat, Dolors Sabater, y el exdiputado de la CUP David Fernàndez.

"Hacemos una apuesta muy clara por lograr grandes acuerdos para identificar lo que vivimos como un proceso que va más allá de resultados electorales o la campaña", ha asegurado Gabriel, que ha defendido que el espíritu revolucionario es el acto más grande que hay.

Ha destacado que no renuncian a un referéndum, a desobedecer y a movilizarse de nuevo, y ha insistido en que "solo con un nuevo ciclo y con ansias de ganar, con una CUP fuerte, pasarán cosas". "La suerte de que algunos nos demuestren que no han aprendido nada o no tienen intención de cambiar nada no quiere decir que la determinación no esté", y ha añadido que el reto actual es mayúsculo pero es el único posible.

⏩"Amb el nou cicle que reivindiquem, el que volem és una aposta determinada per enxarxar totes les lluites i resistències"@AnnaGaSabate #PerGuanyar pic.twitter.com/aqivHag1Ip — CUP Països Catalans (@cupnacional) January 30, 2021

Por su parte, Fernàndez ha asegurado que para abrir este nuevo ciclo se necesita lucha desde dentro, desde fuera y en el mundo, desde un punto de vista internacionalista, y que hoy la situación es la misma que en la crisis de 2008: "Dijeron que reformarían el capitalismo y solo lo aceleraron". "Illa es el flotador del sistema", ha afirmado sobre el candidato del PSC, y ha subrayado que las cosas solo se pueden cambiar desde fuera de las instituciones y que la única forma de salvarse es hacerlo todos a la vez.

Considera que la democracia no sólo votar cada cuatro años y ha instado a rehacerla: "Rehacer la democracia es llenar las urnas votando el proyecto que encabeza Dolors (Sabater), y el 15 de febrero llenar los barrios, los sindicatos alternativos, ponerlo todo en movimiento". El exdiputado anticapitalista ha llamado a "no autoengañarse, no engañar a los otros y no dejarse engañar por los discursos del poder" y ha recordado el 1-O y el 3-O de 2017 como los momentos en que ha enmudecido al poder, en sus palabras.

PP

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha equiparado el socialismo al independentismo catalán, porque, según ella, el candidato del PSC, Salvador Illa, considera que hay que hundir a Cataluña para ganarse el apoyo de los partidarios de la secesión: "Pretenden la sumisión y la dependencia" de los ciudadanos, ha opinado.

En un acto este sábado en Barcelona para arropar al candidato del PP a las elecciones catalanas del 14F, Alejandro Fernández, la popular ha lamentado que Illa "cambió completamente su trato hacia la Comunidad de Madrid" como ministro de Sanidad, cuando supo que iba a disputar la presidencia de la Generalitat.

Asimismo también ha criticado las medidas de la Generalitat de Cataluña para frenar el avance del coronavirus, pues en su opinión es "un delito" cerrar establecimientos con el clima que tiene la región. "Es un delito, con el clima que tenéis en Cataluña, tener todo cerrado, la gente en sus casas, arruinada, y decir que es la manera de sortear una epidemia", ha aseverado.

Ayuso también ha criticado los impuestos propios de Cataluña, la contrastado con Madrid de la que ha asegurado que es libertad -en sus palabras- y ha cuestionado: "¿Quién roba a quién?".

@IdiazAyuso: "Muchas familias catalanas han visto arruinados sus negocios sin que la Generalitat ofrezca ninguna alternativa. En vez de atacar a la pandemia, se ha dejado que esta arrase con todo." #UnaCataluñaMejor pic.twitter.com/YTstrohG8o — ppcatalunya (@PPCatalunya) January 30, 2021

Por su parte, el candidato del PP a las elecciones al Parlament del 14F ha pedido reducir la dimensión de la administración autonómica catalana porque el independentismo "ha ido alimentando un auténtico monstruo elefantiásico y gigantesco" en su proyecto de construcción nacional. Alejandro Fernández ha afirmado que la Generalitat tiene más competencias, funcionarios y recursos que en 1990, pero que, en comparación, la autonomía ha perdido competitividad: "Cuanto más grandes son los gobiernos, cuanto más intervienen en la vida de la gente, peor le va a sociedad; y cuanto más pequeño es un gobierno, menos competencias tiene y es más eficaz en su desarrollo, mejor le va", ha reflexionado.

Fernández también se ha mostrado partidario de "copiar" determinadas políticas públicas emprendidas por el gobierno de la Comunidad de Madrid: "En Madrid se están haciendo algunas cosas mejor, se dice y no pasa nada". El candidato conservador ha propuesto un plan de rescate de los sectores de la cultura, el ocio, la restauración y la hostelería, para mitigar los efectos de la crisis del Covid-19, que pase por la necesidad de "plantear un equilibrio entre salud y economía", evitando cierres totales de ámbitos económicos, reducciones fiscales y planes de ayudas.