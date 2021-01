Illa culpa al independentismo de la pérdida de la Agencia Europea del Medicamento

Publicada el 31/01/2021 a las 16:19 Actualizada el 31/01/2021 a las 16:20

El candidato del PSC a la Generalitat, Salvador Illa, ha atribuido a la gestión del Govern independentista que Barcelona no consiguiera ser sede de la Agencia Europea del Medicamento, "la agencia más importante de Europa en esos momentos". Lo ha dicho en un acto de campaña en la sede del PSC con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet; la vicepresidenta primera del partido, Eva Granados, y el secretario de política municipal de los socialistas catalanes y primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

El exministro de Sanidad se ha referido al traslado de la Agencia Europea del Medicamento que dejó Londres tras la decisión de Gran Bretaña de dejar la UE, por lo que Barcelona presentó candidatura pero quedó descartada en otoño de 2017, cuando en Cataluña acababa de celebrar el 1-O, y es una agencia encargada ahora, por ejemplo, de decidir si se aprueba o no una vacuna contra el Covid para Europa. "Si la Agencia Europea del Medicamento hubiera tenido su sede en Barcelona habría traído prosperidad, prestigio, empleo y capacidad de influencia. ¿Sabéis por qué no está en Barcelona? Porque Cataluña no estaba centrada en la política real, sino enredada en conflictos estériles", ha lamentado.

Ha asegurado que a Barcelona ahora le cuesta mucho más conseguir eventos feriales o que otros alcaldes confíen en la ciudad para traer congresos: "Ya no somos un lugar tan envidiado por el mundo. La aventura del procés no ha valido la pena. No han conseguido un estado, pero sí han conseguido debilitar Cataluña y nuestra capital".

@salvadorilla:



"Es momento de pasar página. Tenemos la gran oportunidad de cambiar de rumbo, de recuperar el prestigio perdido.



✨Porque si vuelve Cataluña, vuelve Barcelona. Y si vuelve Barcelona, toda Cataluña sale ganando."

#PresidentIlla#FemHo

Por su parte, La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha asegurado este domingo que Cataluña ha perdido prestigio tras los últimos años de gobiernos independentistas: "Yo no sé si el mundo nos mira, pero tengo claro que nos ha dejado de admirar". Batet se ha mostrado muy crítica con la gestión del Govern en los últimos 10 años: considera que no ha tenido "otro proyecto que el procés soberanista, de división, de secesión, que en definitiva quería que una parte de los catalanes se sintieran expulsados de Cataluña".

PP

El presidente del PP, Pablo Casado, ha alertado sobre el reparto de los fondos europeos NextGenerationEU por parte del Gobierno y ha advertido: "Así empezaron los ERE", en referencia al caso de corrupción del PSOE en Andalucía. En un acto en Badalona (Barcelona) de la campaña del PP para las elecciones catalanas del 14F, Casado ha recelado de que el Ejecutivo no reparta los fondos a empresas y ayuntamientos próximos, y ha afirmado que el coste de dicho escándalo "solo es comparable a Messi", en referencia al contrato millonario del astro argentino del FC Barcelona que ha publicado este domingo El Mundo.

Además, Casado ha anunciado que el grupo popular en el Europarlamento exigirá a la Comisión Europea que informe sobre el plan de reformas remitido por el Gobierno a las instituciones europeas, y ha acusado a Moncloa de ocultar sus detalles por no interferir en la campaña del PSC para los comicios.

"Esta semana, el Grupo Popular Europeo, va a exigir a la Comisión Europea que nos informe sobre el plan de reformas que están ocultando desde el Gobierno, para no decir la verdad en las elecciones catalanas. No más engaños".#UnaCataluñaMejor



— Partido Popular (@populares) January 31, 2021

En este mismo acto, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido que el candidato del PP a las elecciones catalanas, Alejandro Fernández, es la "esperanza para los desesperanzados, los hartos de la política". El regidor ha asegurado que el PP se ocupa de "los problemas del día a día de la gente" y, por tanto, es la opción para restaurar la convivencia y se dirige a la gente cansada de discusiones institucionales.

Junts

La candidata de Junts a las elecciones catalanas, Laura Borràs, ha criticado este domingo al cabeza de lista del PSC, Salvador Illa, asegurando que "no salvará de nada" a los catalanes tras la gestión que ha hecho de la pandemia de coronavirus.

En un mitin presencial y telemático en La Seu d'Urgell (Lleida), ha cuestionado que Illa sea una solución para Cataluña: "Es la devolución de un producto defectuoso. Se fue siendo la cuota del PSC y vuelve aquí siendo la cuota del PSOE. Seguramente se lo quitan de encima por incompetente. Salvémonos de este Salvador, porque no nos salvará de nada". "Yo lo llamo el defecto Illa", ha añadido parafraseando el efecto Illa, y ha destacado que el socialista negó tres veces que iba a ser el cabeza de lista del PSC.

@LauraBorras: "Ens envien @salvadorilla com a solució, però solució a què? No ha resolt res del que hauria d'haver fet. Fan la devolució d'un producte defectuós. Va marxar sent la quota del PSC i ara torna sent la quota del PSOE. Se l'estan traient de sobre per incompetent"

También ha intervenido el expresidente Carles Puigdemont, que desde Bruselas ha comparado la "solvencia del cabeza de lista por Lleida, Ramon Tremosa, con la incompetencia" de Illa, alegando que el socialista es quien peor ha gestionado la pandemia según los últimos rankings mundiales. "¿En manos de quien queréis dejar el país? ¿En quién confiarías vuestros intereses?", ha preguntado. Según Puigdemont, si reclama gestionar todos los recursos y tener todas las herramientas de un estado es "para hacer las cosas bien", y considera que Illa viene de una cultura española que, a su juicio, siempre acaba perjudicando a Cataluña.

El exconseller Jordi Turull ha lamentado oír a partido que "sólo ponen excusas y no quieren molestar al Estado porque cada vez la zanahoria es más diminuta y los palos más grandes", en alusión implícita a ERC. "Dejemos de hablar de excusas de por qué no sacamos adelante culminar el 1-O", ha reclamado Turull, tras dejar claro que no ha perdido ninguna de sus convicciones pese a la prisión.

ERC

El vicepresidente de la Generalitat en funciones y candidato de ERC a la Presidencia, Pere Aragonès, ha replicado este domingo a la candidata de Junts, Laura Borràs, que la independencia "no es cuestión de declaraciones y de retórica, es cuestión de hacerla, y se hace sumando mayorías como el 1 y 3 de octubre". Lo ha dicho en un mitin en Lloret de Mar (Girona) ante unas 50 personas, después de que Borràs prometiera el sábado activar la declaración unilateral de independencia (DUI) de 2017 en la próxima legislatura si el independentismo supera el 50% de votos.

Aragonès ha defendido que se consigue avanzar hacia la independencia "hablando claramente al mundo y ganando elecciones una y otra vez con más del 50% de votos", pero no con retórica. "Hay quien dice equivocadamente que la Generalitat es una gestoría. Pues cuando nos impusieron el 155 ya vimos lo importante que era que la Generalitat estuviera gobernada por catalanes y no por La Moncloa", ha reprochado a Junts.

Así, ha reiterado que es imprescindible aprovechar todas las herramientas de las instituciones catalanas para trabajar por la reconstrucción tras la pandemia con justicia social y a la vez avanzar hacia la independencia, por lo que considera que la única garantía para lograrlo es ERC, y no con "un Govern del 155 de Salvador Illa y el PSC".

[VÍDEO] @perearagones: "En aquestes eleccions tenim dues opcions: els que defensem l'autodeterminació i l'amnistia ️ i volem reconstruir aquest país en clau progressista o els del 155, l'IBEX i la Moncloa." #AlCostatDeLaGent

También ha reprochado a los socialistas que propongan otra vez trasladar el Senado a Barcelona, después de que lo dijera en un tuit el primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (el programa del PSC defiende "la cocapitalidad estatal de Barcelona con la localización de sedes de instituciones estatales", aunque no alude a la Cámara alta). "Plantean de nuevo que su solución a la represión, a no dejar votar y al ahogo de las instituciones catalanas es... 'tachín tachán': llevar el Senado a Barcelona. Otra vez una propuesta oxidada. Creo que tenemos que dar gracias que no han hablado de llevar la Monarquía a Barcelona", ha ironizado Aragonès.

Para él, esto demuestra que el PSC "no quiere soluciones, quiere imponer el olvido, la amnesia, la Cataluña de blanco y negro", y lo ha contrapuesto con la Cataluña diversa de derechos y libertades que plantean los republicanos, ha dicho

Ciudadanos

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado este domingo que si gana su formación tras el 14F, en los primeros 100 días de Govern impulsarán una auditoría generalizada del "gasto superfluo" de la Generalitat, y dedicarán este dinero a servicios públicos y especialmente a sanidad. En su intervención este domingo en la reunión telemática del Comité Ejecutivo Nacional en Barcelona, ha asegurado que el próximo Govern de la Generalitat, "que estará liderado por Cs, tendrá tolerancia 0" con la corrupción.

"¿Algún catalán puede decir que el Govern ha tenido como prioridad la sanidad? ¿Mejorar la gestión, evitar despilfarros y reforzar políticas sociales? ¿Hay algún catalán que piense que este Govern ha tenido como prioridad luchar contra la corrupción o ayudar a autónomos?", ha preguntado Arrimadas. Y ha respondido con rotunidad: "Yo creo que no hay ni un solo catalán que pueda afirmar que estas han sido prioridades del Govern, pero también creo que hay una mayoría de catalanes que dicen que esas deberían ser las prioridades del próximo Govern".

Así, Arrimadas ha urgido a movilizar el voto constitucionalista y no dar la opción a "elegir un tripartito, sino la opción de un gobierno constitucionalista", porque cree que es hora de asentar las bases para un Govern de cambio y dejar atrás la etapa del proceso independentista.

️ La participación será el factor clave el #14F



✅ Es esencial que salgamos a votar. Quien no quiera hacerlo presencialmente, puede hacerlo por correo.



@InesArrimadas "El nacionalismo está desmovilizado y hay una gran oportunidad" #ParaQueGanemosTodos

Por su parte, el candidato de Cs a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha prometido ser "el primer presidente netamente constitucionalista que haya habido en Cataluña" si gana las elecciones. "Toca hacer aquello para lo que nos metimos en política", ha dicho en esta reunión telemática.

Comuns

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha situado a los comuns como la única fuerza política que puede resolver "estos vetos cruzados entre ERC y el PSC", como se ha hecho en el Gobierno central, ha añadido. Lo ha advertido este domingo durante un acto telemático para arropar a la candidata a la Generalitat, Jéssica Albiach, también junto al número 2, Joan Carles Gallego, y la cabeza de lista por Girona, Rosa Lluch.

"Tenemos el orgullo de decir que hemos impulsado pactos de izquierdas, y que esos que hoy dicen que se vetan los unos a los otros, como PSC y ERC, han dejado a sus derechas respectivas y han mirado a la izquierda, porque nosotros liderábamos la propuesta de políticas concretas", ha dicho.

Ja els estan superant a l'Estat i també a Barcelona, on els acords de ciutat els estem aprovant les tres forces progressistes #ElCanviQueCatalunyaMereix



Ja els estan superant a l’Estat i també a Barcelona, on els acords de ciutat els estem aprovant les tres forces progressistes #ElCanviQueCatalunyaMereix pic.twitter.com/rtsabH13eP — Ada Colau (@AdaColau) January 31, 2021

Por su parte, la candidata de los comuns a la Presidencia de la Generalitat, Jéssica Albiach, ha insistido en la idea de Colau situando a la formación morada como la única que puede forzar un "pacto de izquierdas" en el Govern tras el 14F, pero lo ha condicionado a la capacidad de movilización del electorado y a unos buenos resultados del partido en los comicios. "Si En Comú Podem tiene un buen resultado el 14F, si somos fuertes, tendremos un pacto de izquierdas en el Govern de la Generalitat. Haremos posible un pacto de izquierdas, como lo hemos hecho en Barcelona y en el Gobierno del Estado", ha insistido.