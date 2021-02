Publicamos esta información sobre el coronavirus en abierto gracias a los socios y socias de. Sin su apoyo, nuestro proyecto no existiría. Hazte con tu suscripción o regala una haciendo click aquí . La información de calidad es la mejor vacuna contra cualquier virus

Publicada el 01/02/2021 a las 19:44 Actualizada el 01/02/2021 a las 20:01

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha asegurado este lunes en rueda de prensa en el Ministerio de Sanidad que los principales contagios de covid-19 se dan en la franja de entre 20 y 29 años, por lo cual esa franja de edad será la más afectada por la variante británica, que supera el 20% de presencia en ciertas zonas del territorio. “No tenemos nuevos datos sobre esta variante. Tenemos datos no muy sólidos de las comunidades autónomas. Hay zonas por encima del 20%, y alguna comunidad podría estar cerca del 30%, pero a nivel nacional seguimos en el 5-8%. Puede que estemos cerca del 10% pero no tenemos datos para confirmarlo”, ha asegurado el epidemiólogo.

El departamento que dirige Carolina Darias ha registrado este jueves 79.686 nuevos casos de covid-19, 5.026 en las últimas 24 horas, con un descenso de la incidencia de 865 casos por cien mil habitantes. Una cifra que contrasta con los 886 casos registrados el viernes. A pandemia deja 767 nuevos fallecidos, 1.534 en la última semana.

Simón ha insistido en que la presión hospitalaria sigue siendo muy preocupante, con una ocupación a nivel nacional del 25% en cama convencional, que se eleva hasta el 45% en UCI, mientras que siete comunidades autónomas superan el 50%, y tres superan el 60%. “Son cifras que no son compatibles con el funcionamiento de los hospitales, y en la gran mayoría de ellos probablemente ha sido necesario reprogramar la actividad asistencial”.

Sin embargo, el director del CCAES ha destacado que la evolución de la epidemia en cuanto a transmisión “va en buena dirección”. “Seguimos con un importantísimo esfuerzo diagnostico. Estamos haciendo 3.737 muestras por cien mil habitantes a la semana, un total de 1.757.000 pruebas por semana. Son muchas, tanto a nivel nacional como a internacional”, ha señalado el epidemiólogo, que ha informado que la positividad se mantiene en el 14%

Preguntado por el ritmo de vacunación en España ante los retrasos en la entrega de las vacunas, y la aprobación de la vacuna de AstraZeneca, Simón ha incidido en que el retraso en la administración de las dosis se debe a la falta de estas, y no a la capacidad de Atención Primaria. “Creo que es vox populi que todo los países del mundo intentamos conseguir el mayor número de vacunas. España tenemos una capacidad de aplicar muchas más dosis de las que estamos recibiendo”, ha señalado el epidemiólogo, que ha señalado que los suministros de AstraZeneca va a incrementar el ritmo y casi duplicarlo. “Vamos a incrementar mucho, aunque no todo lo que quisiéramos. Y esperamos que este recorte inicial se recupere. Tenemos opción de más vacunas, que llegarían, esperemos, en breve. En todo caso, todo esto va a favorecer el conseguir los objetivos de vacunación, no con antelación con los tiempos previstos, pero más o menos”.

Según datos proporcionados por Sanidad, el Gobierno ha entregado 1.769.055 dosis a las comunidades autonomas –1.7333.55 de Pfizer, y 35.700 de Moderna–, de las que se han administrado 1.609.261, el %91. Del mismo mod0, al menos 357.892 ya han sido inmunizadas ante el virus.