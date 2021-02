El Gobierno responde a la última propuesta sobre vacunas de Ayuso: "Esto no es cuestión de lo que se nos ocurra a los políticos"

Publicada el 02/02/2021 a las 14:46 Actualizada el 02/02/2021 a las 15:24

"Hemos analizado la posibilidad de, con la vacunación masiva, agilizarla en sectores altamente expuestos: profesores, taxistas, cajeros de supermercados, camareros... Pero lo primero es tener vacunas y para los más vulnerables", así se mostraba el lunes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su perfil de Twitter tras haberse reunido con representantes del sector de la hostelería. Veinticuatro horas después, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, fue cuestionada sobre la propuesta. Su respuesta fue que todo lo relacionado con la campaña de vacunación "no es cuestión" de lo que se les ocurra a los políticos, sino de que sea la evidencia científica la que mande.

"Esto no es cuestión de lo que se nos ocurra a los políticos. Tiene que venir fundamentado por la evidencia científica, el criterio científico. No se trata de que cada día, cada uno de nosotros, reivindiquemos un colectivo para que sea prioritario a la hora de ser vacunado. No me parece serio", añadió la también ministra de Hacienda.

Montero recordó que es el protocolo de vacunación, pactado entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, el que fija el orden de vacunación y los colectivos prioritarios.

En la misma rueda de prensa, Montero sostuvo que el rey Felipe VI se vacunará "cuando le corresponda" en función del grupo de riesgo al que pertenece, igual que ocurre con los miembros del Gobierno. También precisó que no está previsto hacer llegar la vacuna al rey emérito.

Respecto a las expectativas de viajar para la Semana Santa, la portavoz del Gobierno abogó por tratar el tema "con mucha prudencia". No obstante, mantuvo que "es difícil que pueda haber una movilidad normalizada en ese periodo". "Es difícil que exista una libre circulación de personas en el tránsito aéreo o en el tránsito del turismo", defendió.

Complemento de maternidad a las pensiones

Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo complemento de maternidad a las pensiones que tendrá una cuantía fija de 400 euros desde el primer hijo —hasta ahora solo se podía acceder a partir del segundo hijo—. Con ello, el Ejecutivo pretende reducir la brecha de género en las pensiones del 30% a menos del 5%. El complemento estará en vigor hasta que se alcance esta meta.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, calcula que en 2021 podrán acceder a este complemento por el primer hijo unas 30.000 mujeres. Pero precisió que no será exclusivo para las mujeres. También podrán acceder a él los hombres que acrediten que su paternidad afectó a su carrera profesional.