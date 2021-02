Directo | Navarra anuncia la suspensión de los Sanfermines

Publicada el 02/02/2021 a las 08:14 Actualizada el 02/02/2021 a las 10:48

Baja la incidencia acumulada y desciende el número de contagios si lo comparamos con semanas anteriores. Las comunidades autónomas notificaron este lunes al Ministerio de Sanidad 79.686 nuevos casos de covid-19 durante el fin de semana, 5.026 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. El mismo día de la semana pasada se notificaron 93.822 positivos. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 865, frente a 886 el viernes.

Aun así, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha insistido en que la presión hospitalaria sigue siendo muy preocupante, con una ocupación a nivel nacional del 25% en cama convencional, que se eleva hasta el 45% en UCI, mientras que siete comunidades autónomas superan el 50%, y tres superan el 60%. Sin embargo, el director del CCAES ha destacado que la evolución de la epidemia en cuanto a transmisión "va en buena dirección".

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este martes:

10.38. Fernández (PP) denuncia la crueldad con que se han aplicado las restricciones a la hostelería en Cataluña. El candidato del PP a las elecciones catalanas del 14F, Alejandro Fernández, ha dicho ver con buenos ojos las diferencias entre comunidades autónomas —especialmente entre Galicia y la Comunidad de Madrid— en lo referente al grado de restricción en las medidas contra la pandemia de covid-19: "Cada comunidad tiene unas características, incidencia y tejido productivo muy concreto". En una entrevista en Antena3 recogida por Europa Press, Fernández sí ha respaldado las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre Cataluña --que dijo que era un delito, con el clima catalán, tenerlo todo cerrado--: el candidato ha lamentado que en ninguna comunidad se han aplicado medidas "con la severidad y crueldad con los sectores productivos de la cultura, el ocio, la restauración o la hostelería" como en Cataluña.

10.29. La Junta de Extremadura ofrece su ayuda a Portugal "dentro de las posibilidades" y aboga por que el Gobierno la canalice. La Junta de Extremadura ha ofrecido su ayuda a Portugal "dentro de las posibilidades" con las que cuenta, ante la situación que atraviesa el país vecino por el alto número de contagios y de pacientes ingresados por covid-19 en los hospitales lusos. Así lo ha destacado este martes el consejero de Sanidad de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, a través de varios mensajes en sus redes sociales, recogidos por Europa Press, en los que señala que esta ayuda, desde la Directiva de Asistencia Sanitaria transfronteriza, "se debe canalizar a través del Ministerio de Sanidad y así lo hemos hecho". El objetivo será "dar solución como país" a Portugal, ha destacado el consejero extremeño.

10.07. La pandemia deja ya más de 103 millones de casos en el mundo, incluidos 443.000 durante el último día. La pandemia ha dejado cerca de 440.000 casos de coronavirus durante las últimas 24 horas en todo el mundo, con lo que se supera el umbral de los 103 millones de contagios, con más de 2,2 millones de fallecidos, según datos recabados por la Universidad Johns Hopkins. El centro ha indicado que durante el último día se han confirmado 443.547 casos y 10.068 fallecidos, lo que sitúa los totales en 103.435.830 y 2.238.785, respectivamente, mientras que 57.356.033 personas se han recuperado hasta el momento del covid-19.

10.07. Navarra anuncia la suspensión de los Sanfermines. La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que siente "mucho no dar buenas noticias" respecto a la posible celebración de los Sanfermines en 2021 y ha afirmado que "una fiesta internacional como son los Sanfermines, en la que vienen a Navarra millones de personas, no va a ser posible", debido a la situación provocada por el covid-19. Chivite ha afirmado que, "más allá de que podamos cumplir con la expectativa de vacunación de en torno al 40 o 60% de navarros al inicio del verano, no es responsable abrir unas expectativas que no va a ser posible cumplir".

09.37. Rusia confirma menos de 17.000 casos diarios de coronavirus por primera vez desde finales de octubre. Las autoridades de Rusia ha confirmado este martes menos de 17.000 casos diarios de coronavirus por primera vez desde finales de octubre, en un momento en el que el país se acerca al umbral de los 3,9 millones de contagios. El centro operativo ruso para la lucha contra el coronavirus ha detallado que durante las últimas 24 horas se han confirmado 16.643 casos y 539 fallecidos, lo que sitúa los totales en 3.884.730 y 74.158, respectivamente, desde el inicio de la pandemia.

09.19. Enero cierra con 739.000 trabajadores en ERTE, 35.625 más que en diciembre. El número de trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) cerró el mes de enero en 738.969 personas, lo que supone 35.625 trabajadores más que en diciembre, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El Departamento que dirige José Luis Escrivá ha destacado que esta cifra de casi 739.000 trabajadores en ERTE "se mantiene estable desde principios de septiembre a pesar de las mayores restricciones administrativas para afrontar la tercera ola de la pandemia".

09.08. El presidente de Filipinas acusa a la UE de "secuestrar" a AstraZeneca y bloquear el acceso de otros países a la vacuna. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha acusado a la Unión Europea (UE) de "secuestrar" la exportación de las vacunas producidas por la farmacéutica AstraZeneca y provocar que algunos países no tengan acceso a este fármaco contra el coronavirus. "No somos tan poderosos como la UE. No tenemos las conexiones ni el dinero. Tenemos el dinero, pero está a la espera", ha sostenido en un discurso en el que ha hecho referencia al peso relativo de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en este asunto. "Esperemos que pase lo mejor. El problema es la vacuna. La UE ha secuestrado AstraZeneca. En Europa, son como uno. No hay distinciones y por eso lo hacen", ha resaltado Duterte, según ha recogido el diario filipino Inquirer.

08.17. Alemania suma más de 6.000 casos y 850 muertos por coronavirus durante el último día. Las autoridades de Alemania han confirmado este martes más de 6.000 casos de coronavirus y más de 850 muertos durante las últimas 24 horas, con lo que el país roza los 58.000 fallecidos, si bien sigue reduciendo la incidencia acumulada durante la semana previa. El Instituto Robert Koch (RKI), el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas, ha indicado que durante el último día se han confirmado 6.114 contagios y 861 fallecidos, lo que sitúa los totales en 2.228.085 y 57.981, respectivamente.

07.54. China detecta casi medio centenar de contagios. El Ministerio de Salud de China ha confirmado este martes 45 nuevos casos de coronavirus, de los cuales 30 han presentado síntomas y 15 son asintomáticos. De los casos sintomáticos, 12 son de transmisión local y 18 procedentes del exterior. En la provincia de Heilongjiang se han detectado ocho casos locales, mientras que en la de Jilin otros cuatro. Por otro lado, los casos importados se han detectado en Shanghái —siete—, Jiangsu —tres—, Liaoning y Guangdong —dos en cada una—, y Pekín, Shanxi, Sichuan y Shaanxi —uno cada uno—. También este domingo se han notificado 15 nuevos casos asintomáticos de covid-19, ocho de ellos importados, mientras que otros seis pacientes asintomáticos han sido reclasificados como casos confirmados. Las autoridades sanitarias no han registrado ninguna muerte relacionada con la enfermedad, cifra que se mantiene en 4.636, mientras que el número de contagiados asciende a 89.594.

06.36. EEUU supera los 26 millones de casos aunque por primera vez tiene más vacunados que contagios. Más de 26 millones de personas se han contagiado del coronavirus en Estados Unidos que, tras meses inmerso en la campaña de inoculación para inmunizar a la población contra la enfermedad, ha registrado más vacunados que casos de covid-19. Hasta este lunes, son más los estadounidenses que han recibido una dosis de la vacuna de los que se han contagiado, ya que 26,5 millones de personas han recibido una o ambas dosis de la inmunización, según los datos recogidos por el Bloomberg Vaccine Tracker, frente a los 26,3 millones de personas que han dado positivo. Estados Unidos ha estado administrando una media de 1,35 millones de dosis al día desde que inició la vacunación, hace seis semanas, aunque esto representa que solo el 1,8 por ciento de los estadounidenses han completado las dos fases y el 7,8 por ciento se encuentra a la mitad.