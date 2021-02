Directo | Rufián, sobre Illa: "Un señor que se le vota en febrero o caduca, no es un candidato es un yogur caducado"

Publicada el 03/02/2021 a las 08:02 Actualizada el 03/02/2021 a las 09:58

El Ministerio de Sanidad notificó este martes de 29.064 nuevos casos de covid-19, 10.757 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas, y 724 nuevos fallecimientos, la cifra más alta desde el 8 de abril, en plena primera ola. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 846.

La evolución de la pandemia, junto con las elecciones catalanas, marcarán la primera sesión de control al Gobierno del año 2021, en el que se estrenaran Carolina Darias como ministra de Sanidad y Miquel Iceta como titular de la cartera de Política Territorial. Ambos presidirán, además, esta tarde la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 846, frente a 865 ayer. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 398.238 positivos.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este miércoles:

10.04. Nueve de cada 10 españoles afirma no sentirse seguro en el transporte público, según un estudio. Nueve de cada 10 españoles asegura no sentirse seguros en el transporte público debido al covid y, en consecuencia, más del 80% afirma haber reducido su uso, según el estudio "Percepción de Seguridad en el Transporte Público" (The Onion Inside) realizado para Actimel. Por eso, ActimeL está llevando a cabo una acción en el transporte público de Madrid y Barcelona, donde más afluencia de viajeros hay, para recordar la importancia de seguir todas las medidas de protección y seguridad, sobre todo ahora, en la tercera ola de la pandemia.

09.50. Ortega Smith, sobre las elecciones catalanas: "No podemos celebrar un solo acto en libertad". "Esto no es la Venezuela de Maduro, esto no es la Cuba de Castro, queremos unas elecciones libres", ha comenzado el diputado de Vox, que ha pedido poder celebrar sus actos de campaña "sin el acoso de la gentuza de los CDR y sin el acoso de los totalitarios". El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, le contesta: "Vox siembra la duda sobre los procesos electorales, me da realmente miedo".

09.42. Espinosa de los Monteros: "Cuando ustedes dijeron que no iban a dejar a nadie atrás tenían razón, somos los últimos".

El diputado de Vox ha recriminado la situación económica del país: "El único sector que crece es el suyo, lo público". Ante esto, la vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño responde: "Cuando usted habla del empleo público me genera dudas de qué hablando porque hablamos de sanidad, educación y seguridad. Sí, estamos reforzando el Estado de Bienestar en nuestro país".

09.31. Batet para el pleno para mandar guardar silencio: "No se escondan tras unas mascarilllas porque se les reconoce igualmente". La presidenta del Congreso ha mandado callar a la bancada del PP, que interrumpían la respuesta de Iglesias a su diputado. "No se escondan tras unas mascarilllas porque se les reconoce igualmente", ha añadido.

09.24. Egea, a Iglesias: "Usted es un vendido al poder". El diputado del Partido Popular ha preguntado al vicepresidente segundo del Gobierno si le preocupan los parados "o solo los okupas". "Una cosa es de ser de extrema izquierda y otra cosa es ser desagradecido. La moción de censura era fogueo, Vox y el Gobierno se necesitan", ha dicho. Iglesias responde: "Me preocupo por los parados, por la gente que no puede acceder a la vivienda y por todos los españoles". "Señoría, nosotros en el Gobierno hacemos política, ustedes aquí hacen el ridículo", ha rematado Iglesias.

09.20. El PP carga contra la gestión del Gobierno. La portavoz del PP en el Congreso ha recriminado al Ejecutivo que "Vox y Bildu han salvado a su Gobierno, pero por desgracia ni usted ni su Gobierno son capaces de salvar a los españoles". La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, responde: "Llevan en campaña electoral desde noviembre de 2019, se le nota el cansancio". "Aquí hay españoles legítimos, que son ustedes, e ilegítimos que somos todos los demás", remata.

09.16. Rufián echa en cara que las elecciones catalanas no se hayan pospuesto: "Un candidato que o se le vota en febrero o caduca es un yogur caducado". El representante de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha recriminado que las elecciones regionales se mantengan el 14 de febrero: "Sus jueces han convocado las elecciones, pero le puedo asegurar que los catalanes decidirán quien las gana. No van a convertir la Generalitat en un despacho de Moncloa". Sánchez le responde: "Illa no se va de vacaciones a Cataluña, se va solucionar la situación económica y la pandemia mire al futuro y deje de mirar al pasado".

09.12. Sánchez, a Abascal: "Usted demuestra más sentido y responsabilidad de Estado que el líder de la oposición". Abascal emplea su turno de palabra en el hemiciclo para recriminar al presidente del Gobierno que no vaya a favor del "bien general" de los ciudadanos. En su respuesta, Sánchez repite lo que ya le había contestado a Casado: "Usted demuestra más sentido y responsabilidad de Estado que el líder de la oposición".

09.05. Sánchez, a Pablo Casado: "Haga una oposición útil". "Pedía la dimisión de Salvador Illa y criticó que Salvador Illa se fuera", comienza Pedro Sánchez tras la intervención del líder del PP, Pablo Casado, que ha recriminado una falta de "transparencia" en el reparto de los fondos europeos. "Deje de prender fuego a todo para ocultar su negligencia. España no merece un presidente como usted", ha terminado el líder del PP.

09.00. Arranca la sesión de control al Gobierno.

En unos minutos, comienza la #SesiónDeControl al Gobierno en el @Congreso_Es.



Puedes seguirla en directo, aquíhttps://t.co/f8dCy5Jaym — La Moncloa (@desdelamoncloa) February 3, 2021

08.15. El BOE recoge la restricción de vuelos procedentes de Brasil y Sudáfrica para frenar la llegada de las nuevas cepas. El Boletín Oficial del Estado de este miércoles recoge la restricción de los vuelos procedentes de Brasil y Sudáfrica durante las próximas dos semanas con vistas a frenar la llegada a España de las nuevas cepas de coronavirus detectadas en los dos países, como adelantó este martes el Ejecutivo. La medida entrará en vigor a las 9.00 horas de este miércoles 3 de febrero y estará vigente hasta las 9.00 horas del 17 de febrero, con la posibilidad de ser prorrogado en función de la evolución de la pandemia.

08.00. México aprueba la vacuna Sputnik V contra el covid-19. La Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) de México ha aprobado este martes el uso de emergencia de la vacuna rusa contra el covid-19 Sputnik V y ha abierto la inscripción para aplicar el inmunizador a personas mayores de 60 años, si bien esta fase de la campaña de vacunación arrancará primero con los mayores de 80. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha anunciado la aprobación de la Sputnik V, que se convierte en el tercer inmunizador aceptado en el país después de la de Pfizer y AstraZeneca. Tras la aprobación, el Gobierno adquirirá entre siete y doce millones de dosis, de las que cerca de 400.000 llegarán a territorio mexicano en febrero y se destinarán para la vacunación de personas mayores, informa Milenio. Los mayores de 80 años serán los primeros en recibir el inmunizador en la segunda fase de la campaña de vacunación, si bien este martes se ha abierto en el portal Mi Vacuna la inscripción para solicitar la aplicación a cualquier persona de 60 años o más, tal y como informó el director de Promoción para la Salud, Ricardo Cortés Alcalá.

07.45. El equipo de la OMS visita el Instituto de Virología de Wuhan en su investigación sobre el origen del covid-19. Los expertos de la Organización Munidal de la Salud (OMS) han visitado este miércoles el Instituto de Virología de Wuhan en su investigación en China para hallar el origen de la COVID-19. Así, el equipo ha llegado al laboratorio que se ubica en las afueras de la ciudad y que, en su momento, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump señaló como origen del virus. Mientras, uno de los expertos, Peter Daszak, ha asegurado, en una entrevista con Sky News, que la investigación, que incomoda a China, deja ver "nueva" y "buena" información, algo que "es muy valioso" y que comienza a "ayudar a buscar las direcciones correctas" en las pesquisas. Asimismo, ha precisado que el equipo está obteniendo datos "que nadie ha visto antes" y que "realmente está llegando a alguna parte".

07.30. La Generalitat Valenciana cesa a la directora de Salud Pública de Valencia. La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha ordenado el cese de la directora de Salud Pública de Valencia, una decisión que deberá ejecutar la directora general de Salud Pública, según han confirmado a Europa Press fuentes de este departamento. Según avanza Levante-EMV, la decisión se enmarca en la polémica por las personas que se han vacunado fuera del orden de prioridad fijado por el Ministerio, a raíz de un informe en el que la directora de Salud Pública, Elvira Mensat, afirmaba que carecía de instrucciones específicas de la Conselleria en caso de que hubiera dosis sobrantes de los viales de la vacuna de Pfizer.

07.00. Andalucía amplía el cierre perimetral a 535 municipios y prohíbe la actividad no esencial en 287. La Junta de Andalucía ha ampliado desde las 0,00 horas de este miércoles, 3 de febrero, el cierre perimetral a 535 municipios de la comunidad con una tasa de incidencia del coronavirus superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, incluidas las ocho capitales de provincia. Para 287 de esos 535 municipios, la Junta dicta además el cierre de toda actividad no esencial por superar los 1.000 casos de Covid por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Estas medidas se mantendrán vigentes durante un periodo de 14 días.