Iñigo Errejón a Vox: “Ustedes son un estercolero moral”

El líder de Más País, Iñigo Errejón, ha protagonizado este miércoles en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados una intervención criticando duramente la xenofobia y el racismo del partido de extrema derecha Vox, a que ha denominado como “estercolero moral”.

La intervención ha tenido lugar después de que Vox presentara en el Congreso una moción consecuencia de interpelación urgente sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para frenar "la invasión migratoria" en España. Tras la exposición de la moción por parte de la diputada Rocío de Meer Méndez, ha tomado la palabra Errejón. “Usted, señora De Meer, insultó a muchos barrios populares de nuestro país llamándoles estercoleros multiculturales. A mí después de escucharle, me queda claro que por muchos millones que les legaran sus abuelos, por muchas casas que les dejaran en herencia, por muchos apellidos compuestos, ustedes son un estercolero moral”, ha espetado el líder de Más País.

“Usted nos trae aquí una bazofia. Una bazofia consistente en una promesa muy sencilla, muy cruel e indecente, que es que en un momento en el que todo el mundo lo está pasando muy mal, va a tener alguien con el que poder ser despiadado”, ha señalado Errejón al comienzo de su intervención. “Es la moral del siervo: las orejas gachas con el de arriba, y matonismo con los que lo están pasando peor”.

“Porque en realidad lo de ustedes no es solo racismo. Ustedes no odian a los de fuera, ustedes odian a los pobres”, ha incidido Errejón, que ha recordado cuando el partido leyó los apellidos de los beneficiarios de ayudas sociales “para demostrar que venían de fuera”. “Ustedes, los de de Meer, los Smith o los Steegmann leyendo apellidos de gente para demostrar que viene de fuera para recibir ayudas”.

“Nos dicen que hay que hacer una elección entre globalismo o patria”, ha desgranado, después de enumerar la participación extranjera en empresas españolas. “No tenemos ya farmacéutica nacional, aerolínea de bandera pública, compañía de telecomunicaciones, metalúrgica nacional, eléctrica o automovílistica nacional. Vox callados”.

"¿Por qué aquí no se habla de soberanía nacional ni de invasión de extranjeros? Porque son ricos, y en ese caso a ustedes no les molesta”, ha continuado el líder de Más País. “Ni siquiera es verdad que no quieran que vengan inmigrantes sin los papeles en regla. Ustedes lo que quieren es que vengan sin voz y con miedo para poderles explotar hasta que el cuerpo aguante”, ha incidido Errejón, para a continuación desgranar algunos casos graves de explotación laboral, y la impunidad de los contrastadores a la hora de no asumir responsabilidad después de que perdieran sus extremidades o la vida mientras trabajaban.