Casado acusa sin pruebas a Sánchez de fraude en los fondos europeos mientras calla sobre la caja B del PP a días del juicio

No es la primera vez que el líder del PP, Pablo Casado, asegura que el Gobierno de Pedro Sánchez va a hacer un uso “clientelar” de los fondos europeos. Y que si el presidente no aceptó en su día su propuesta de creación de una autoridad independiente para gestionarlos —un modelo que en contra de lo que él sostiene no existe ningún lugar de Europa— fue precisamente para tener las manos libres y repartirlos “a dedo” desde La Moncloa.

En los últimos días, sin embargo, en vísperas del juicio sobre la caja B del partido —y su utilización para pagar obras en su sede de Génova—, el PP ha subido el diapasón de sus acusaciones. E incluso llegó este miércoles a acusar al Gobierno de ocultar un informe del Consejo de Estado sobre el real decreto que regula la tramitación de los fondos de reconstrucción que reconocen no haber leído pero que, sugieren, pone al descubierto la intención del Ejecutivo de saltarse los controles a la hora de gestionar ese dinero.

La cercanía del juicio sobre la caja B, que una vez más devolverá a las primeras páginas de los periódicos y a los informativos de las televisiones las supuestas prácticas corruptas del PP durante los mandatos de José María Aznar y Mariano Rajoy, no es la única noticia que coincide con las denuncias del PP sobre los fondos europeos, que ni siquiera han comenzado todavía a tramitarse. Precisamente este miércoles se supo que el extesorero del PP, Luis Bárcenas, ha decidido tirar de la manta y ha declarado ante la Fiscalía que el expresidente Mariano Rajoy conocía la existencia de una financiación irregular en el partido, de la que sitúa su origen en 1982, casi diez años antes de lo que había declarado en un principio.

“De todas estas actuaciones era perfecto conocedor don Mariano Rajoy, hasta el punto que en 2009 tuvimos una reunión en su despacho en el que mostré los papeles de esta contabilidad B, espetándome que cómo podía seguir conservando toda esta documentación comprometedora, que terminó, personalmente, destruyéndola en la máquina destructora de papeles, sin saber que yo guardaba copia de esta documentación, gran parte de la cual me ha sido sustraída del estudio de mi mujer cuando entraron a robar en el mismo”.

Presionado por Bárcenas y por la proximidad del juicio de la caja B, Casado ordenó ir con todo contra el Gobierno para sembrar dudas sobre la limpieza en la adjudicación de ayudas europeas antes incluso de que empiecen a concederse. O de que Brusulas dé su visto bueno al plan que España presentará ante la Comisión Europea en las próximas semanas. Él mismo, su número dos, Teodoro García Egea, su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, y todos los diputados conservadores que este miércoles preguntaban este miércoles al Gobierno en la sesión de control del Congreso, unieron sus voces para acusar a Sánchez de ocultar un informe del Consejo de Estado no vinculante supuestamente desfavorable al modelo de gestión de los fondos que ha propuesto el Gobierno y que se va a aplicar gracias al apoyo de la mayoría de los grupos representados en la Cámara Baja, obtenido la semana pasada.

En esa misma línea, con la vista puesta en desacreditar la normativa que regirá los fondos, el PP ha presentado varias iniciativas ante el Consejo de Estado y el Congreso en las que se solicita a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, “una reunión urgente y extraordinaria de la Mesa en la que se acuerde dirigirse al Gobierno para que remita” el informe del órgano consultivo. También reclama “que los servicios jurídicos emitan un informe urgente sobre la validez” del decreto aprobado por el Congreso, del que depende la gestión de los fondos y sobre cuya validez trata de sembrar dudas el PP.

“¿Por qué quiere repartir los fondos europeos sin control? ¿Qué quiere ocultar? ¿Qué voluntades quiere comprar? ¿Por eso lleva seis meses rechazado una autoridad independiente que le he propuesto?” “Conteste”, urgió Casado a Sánchez en la sesión de control de Congreso. “Deje de prende fuego a todo para ocultar su negligencia. Deje de tocar la lira mientras arde todo”, remató.

Ni una palabra sobre Bárcenas

El líder de la oposición no dijo este miércoles una palabra sobre la gravísimas acusaciones del extesorero del partido, que confirman la existencia de una trama de corrupción al más alto nivel del que habrían anticipado la mayoría de sus dirigentes, incluido el expresidente Rajoy.

La primera reacción llegó a última hora de la tarde a través del portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto. Según él, “la dirección del PP no tiene nada que opinar de un señor que está en la cárcel por hacer daño al PP y al conjunto de la política en España. No nos importa en absoluto lo que pueda decir”.

Según Maroto, el PP es una víctima de Bárcenas. “Lo mejor que se puede hacer entre todos los partidos es apartarnos de casos como ese para que nunca más vuelvan a suceder”. El extesorero de su partido, aseguró, “está en la cárcel pagando una pena“ y trata únicamente de obtener beneficios judiciales. “Utilizará la técnica que le diga su abogado para remover Roma con Santiago y pagar menos condena”. “Es la estrategia de un preso, y yo no opino de la estrategia de un preso”.

En cualquier caso, y en relación con los graves delitos que Bárcenas denuncia, Maroto se limitó a decir que “todo eso ha sucedido hace muchos años y hemos padecido con ustedes la pena del telediario”. “Es parte del pasado, que hemos olvidado y que hemos aprendido, y nos hemos disculpado. Hemos pagado nuestra pena y ahora de lo que se trata es de evitar caer en una trampa similar y que no vuelva a haber en España casos como este, ni en mi partido ni en ningún otro. En todos los partidos siempre ha habido una oveja negra”.

El PP ha trasladado en varias ocasiones graves acusaciones contra el Gobierno de España a la Comisión y al Parlamento Europeo en relación con diversas materias. El propio Casado lo hizo este miércoles.

En conversación telemática con el líder del Partido Popular Europeo, el democristiano alemán Manfred Weber, Casado acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de atacar “la independencia del poder judicial”, la “libertad de elección en la educación española” y “el respeto a los medios de comunicación libres”. El Partido Socialista, aseguró, “está llegando a acuerdos con los independentistas extremos para hablar de autodeterminación con las consecuencias devastadoras que ello conlleva para toda la UE”.

Casado no desperdició tampoco la oportunidad de cuestionar los planes del Gobierno de Sánchez, validados por el Congreso, para los 140.000 millones de fondos europeos que va a recibir España. “La semana pasada”, explicó a Weber, “el Gobierno aprobó un proyecto de ley para la gestión de los fondos europeos con el apoyo de la extrema derecha que elimina los controles administrativos y pone en peligro la llegada de todos los fondos”.

El presidente del PP aseguró al líder del principal grupo político del Parlamento Europeo que el decreto aprobado la semana pasada acaba en España con “las normas de transparencia y responsabilidad” y con “el estado de derecho”. “El amiguismo y la discrecionalidad pueden poner en riesgo la mayor oportunidad de progreso y modernización que ha tenido España.

Casado insistió ante Weber en que ofreció a Pedro Sánchez que el dinero fuera gestionado “de forma rigurosa por una autoridad independiente”. Y apoyo “para el plan de reformas y para el cumplimiento de las recomendaciones específicas de la Unión Europea”, pero el presidente “se negó”. “Ha decidido actuar de forma unilateral y ha elegido aliados radicales en la izquierda y en la derecha”, concluyó.

