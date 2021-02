El PP acusa al Gobierno de ocultar un informe del Consejo de Estado contrario al decreto de los fondos europeos

Publicada el 03/02/2021 a las 10:01 Actualizada el 03/02/2021 a las 10:25

El Gobierno encargó un informe al Consejo de Estado sobre el decreto que regula la gestión de los fondos europeos y después, como era contrario a su contenido, decidió ocultarlo. Esta es, en síntesis, la acusación que el PP lanzó este miércoles en el Congreso durante la primera sesión de control del año en una ofensiva en la que participaron todos los portavoces del partido, con su presidente, Pablo Casado, a la cabeza.

El PP reconoce que el informe no era preceptivo, pero sostiene que una vez solicitado “forma parte del expediente y hurtarlo al Congreso es un grave vicio del procedimiento que puede hacer nulo” un decreto del que depende la gestión de los fondos de reconstrucción y resiliencia en los que España ha puesto todas sus esperanzas de recuperación económica. Por retiraron porque “era contrario a sus intereses”, aseguran.

Casado, su secretario general, Teodoro García Egea, y su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, y todos los diputados del PP que intervinieron en la sesión de control exigieron explicaciones al Gobierno sobre este informe a pesar de que ninguna de las preguntas parlamentarias que habían presentado hacía referencia alguna a este asunto. Pero ningún miembro del Ejecutivo respondió. Y fuentes del Gobierno consultadas por infoLibre no confirman ni desmienten la existencia de ese informe ni que haya sido ocultado “en n cajón” como asegura el PP.

No obstante fuentes citadas por la Cadena SER confirmaron la existencia del informe, aseguraron que el Gobierno usó algunos aspectos de su contenido y afirmaron que el Gobierno no está obligado a enviarlo al Congreso como dice Casado.

El presidente del Gobienro, Pedro Sánchez, exigió a Casado que cambie de actitud, deje de “decir mentiras” y haga una oposición “constructiva”, porque "incluso" el líder de Vox, Santiago Abascal, “le da lecciones de responsabilidad con el país y de sentido de Estado”, tras abstenerse en la votación de ese decreto de los fondos europeos, que el PP rechazó.

Casado lleva desde el verano alimentado la idea de que el gobierno planea utilizar el dinero de Europa de forma “clientelista” y que gestionarlos sin control, que es como el PP asegura que quiere actuar el Ejecutivo, va a alimentar la “corrupción”. Y sin detallar el contenido del supuesto informe del Consejo de Estado, insinuó que las reservas de este organismo van por ahí.

“Tenga cuidado con crear otro fondo de reptiles”, le advirtió utilizando la metáfora utilizada con frecuencia para refererise al dinero público utilizado en el caso de los ERE. Un asunto que, le recordó a Sánchez, acabó “devorando a sus predecesores. Y aquí no tiene usted cortina para esconderse”.

Destrucción de “contrapesos”

“Lo más grave”, en opinión del líder del PP, “es que para ocultar este juego de trilero usted destruye todos los contrapesos institucionales”. “¿Por qué ha arrancado el informe del Consejo de Estado del decreto de fondos europeos para ocultárselo a las Cortes? Es la primera vez en la historia democrática que se hace esto y es un escándalo que puede anular el decreto y que puede hundir aún más la reputación internacional de su Gobierno”, acusó.

Casado insistió en su tesis de que Sánchez “ya ha ocupad la fiscalía, el CNI, la CNMC, CNMV, el CIS, la Televisión Española, el Consejo de Transparencia y hasta ha intentado asaltar el poder judicial”. “Pero esto ya es el colmo”, añadió. “Ahora entendemos porque nombró ayer [por el martes] el Consejo de Estado la vacante de Landelino ladilla y se creó una nueva sección sin consenso y sin publicidad”.

Y volvió a continuación sobre su acusación de que el Gobierno quiere cometer delitos con el dinero europeo.“¿Por qué quiere repartir los fondos europeos sin control? ¿Qué quiere ocultar? Qué voluntades quiere comprar? ¿Por eso lleva seis meses rechazado una autoridad independiente que le he propuesto?” “Conteste”, le urgió, “antes de enterarnos por el Consejo de Estado”, porque “hoy mismo hemos registrado una petición de información oficial que le recuerdo que es de obligado cumplimiento”. “Deje de prende fuego a todo para ocultar su negligencia. Deje de tocar la lira mientras arde todo,”, remató.