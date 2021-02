Publicamos esta información sobre el coronavirus en abierto gracias a los socios y socias de. Sin su apoyo, nuestro proyecto no existiría. Hazte con tu suscripción o regala una haciendo click aquí . La información de calidad es la mejor vacuna contra cualquier virus.

Publicada el 04/02/2021 a las 19:55 Actualizada el 04/02/2021 a las 20:03

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha asegurado este jueves en rueda de prensa en el Ministerio de Sanidad que a principios de la semana que viene España alcanzará el pico promedio de presión hospitalaria. “El pico implica que muchas comunidades van a estar en situaciones una presión al límite. Tenemos seis comunidades autónomas con una ocupación por encima del 50%, y tres de ellas al 60%. Esto es una barbaridad”, ha señalado de epidemiólogo. “Progresivamente tenemos razones para pensar que vamos a mejor. Vamos a intentar que las UCIs no colapsen tras este pico. A partir de ahí bajarán”.

El departamento que dirige Carolina Darias ha registrado este jueves 29.960 nuevos casos de coronavirus, 11.388 en las últimas 24 horas, mientras que se suman 432 fallecidos. La incidencia continúa descendiendo y se sitúa en los 783 casos por cien mil habitantes, frente a los 815 de este miércoles. “La evolución es favorable, pero la situación sigue siendo muy mala” ha apostillado el director del CCAES.

La capacidad de diágnostico sigue creciendo y alcanza las 3.800 PCR por cien mil habitantes, mientras que la positividad desciende hasta el 13%. La mortalidad se mantiene en valores inferiores al 1,5%, que contrasta frente al 13% de la primera ola.

En cuanto al ritmo de vacunación, Simón ha asegurado que el Gobierno ha repartido más de 1.800.000 vacunas entre las comunidades autónomas, de las que se han administrado el 84%, mientras que cerca de 600.000 personas han completado la pauta de vacunación, el 31% de las dosis.

Sin embargo, el epidemiólogo ha incidido en la necesidad de respetar las medidas sanitarias a pesar del aumento en la capacidad de vacunación. “El vacunar y desproteger las medidas de protección no nos va a ayudar en nada. Podremos relajar medidas, pero no quitarlas hasta que no tengamos al 70% de la población vacunada”.

Sobre la vacunación en residencias, Simón ha señalado que ya se podrían observar sus primeros efectos en la transmisión del virus. “El número de brotes en residencias durante la primera semana de enero era de 140, y la semana pasada fue de 70. La velocidad con la que descienden los casos en los mayores de 65 residentes es muchísimo más rápida de lo que bajan en mayores de 65 no residentes”, ha detallado el epidemiólogo.

Preguntado sobre la cepa británica, el director del CCAES ha asegurado que por el momento se conocen 449, pero que seguramente sean más, con 55 casos sospechosos en secuenciación. “Sabemos que la evolución es progresiva y ocupa más espacio. No significa que haya más casos, sino que ocupa un porcentaje mayor de ese espacio. Estamos descendiendo, y por tanto la cepa puede crecer en espacio pero no incrementar el total de casos”, ha argumentado Simón, que ha informado de que hay comunidades en las que se sospecha que esa cepa podría superar el 35% de ese espacio.