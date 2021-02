Directo | Las primeras dosis de AstraZeneca serán para sanitarios y Sanidad aplaza a este viernes la decisión sobre los mayores

El Ministerio de Sanidad registró este jueves 29.960 nuevos casos de covid-19, 11.388 en las últimas 24 horas, y 432 muertes. La incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días sigue reduciéndose, situándose en los 783,25 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 815,82 notificado el miércoles por el departamento dirigido por Carolina Darias.

Asimismo, este viernes la Comisión de Salud Pública volverá a reunirse esta tarde a partir de las 16.15 para seguir debatiendo sobre el uso de la vacuna de AstraZeneca. Este jueves, ya decidió que las primeras dosis que se repartirán a partir de este fin de semana serán para sanitarios.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este viernes:

09.28. Rusia confirma más de 16.500 casos y 500 fallecidos por coronavirus durante el último día. Las autoridades de Rusia han confirmado este viernes más de 16.500 casos y 500 fallecidos por coronavirus durante el último día, en el marco de un descenso de los contagios durante los últimos días en el país, según los datos recabados por el centro operativo para la lucha contra el covid-19. El organismo ha indicado que durante las últimas 24 horas se han confirmado 16.688 casos y 527 fallecidos, lo que sitúa los totales en 3.934.606 y 75.732, respectivamente, desde el inicio de la pandemia, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias Sputnik.

08.10. Brasil traslada a más de 500 pacientes covid-19 fuera del estado de Amazonas ante el colapso sanitario. El Ministerio de Salud de Brasil ha informado que ya ha trasladado fuera del estado de Amazonas a 506 pacientes con coronavirus debido al colapso del sistema hospitalario. Los pacientes han sido trasladados por la Fuerza Aérea Brasileña a otros estados con menor carga sanitaria que Amazonas, donde además de la falta de camas, se carece de oxígeno. En concreto, este jueves 34 enfermos han partido para Belém, capital del estado de Pará, y Río de Janeiro, y el objetivo del Gobierno es acelerar la evacuación hasta llegar a los 1.500 pacientes, lo que permitiría tener espacio en los centros hospitalarios. Para ello, están negociando con una empresa aérea privada que podría trasladar hasta 80 pacientes en cada trayecto.

08.00. Las primeras dosis de AstraZeneca serán para sanitarios y Sanidad aplaza a este viernes la decisión sobre los mayores. La Comisión de Salud Pública, en la que están representadas todas las comunidades, ha acordado este jueves que las primeras dosis de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford que lleguen a España irán destinadas a profesionales sanitarios y sociosanitarios que no son de primera línea y ha aplazado a este viernes la decisión sobre la aplicación de la misma para personas mayores de 65 años. En la reunión celebrada este jueves, que se ha prolongado hasta entrada la noche, se ha acordado la reanudación de la misma a partir de las 16.15 horas de este viernes para seguir debatiendo sobre el uso de la vacuna de AstraZeneca. Uno de los puntos del orden del día previstos a tratar era el del uso de esta vacuna para personas con edades comprendidas entre los 65 y los 80 años, edad a partir de la cual esta misma Comisión acordó que únicamente se administrarían vacunas basadas en ARNm, es decir, las de Pfizer-BioNTech y Moderna.

07.30. La cuarentena en hoteles de Reino Unido para viajeros llegados de zonas de riesgo comenzará el 15 de febrero. El Gobierno de Reino Unido ha anunciado que el 15 de febrero entra en vigor la orden de cuarentena obligatoria en hoteles por diez días para los viajeros llegados de más de 30 países considerados zonas de riesgo por la incidencia del coronavirus. El Ministerio de Salud ha confirmado el inicio de la medida que afectará a personas que lleguen a territorio británico desde países de América del Sur, el sur de África, Emiratos Árabes Unidos y Portugal, que se encuentran ya en una lista roja por la pandemia, informa Sky News.

