Sánchez culpa al independentismo de que las elecciones sean el 14F por no ponerse de acuerdo tras la inhabilitación de Torra

Publicada el 06/02/2021 a las 13:59 Actualizada el 06/02/2021 a las 16:32

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que las elecciones catalanas "se celebran el 14 de febrero porque los partidos independentistas no fueron capaces de ponerse de acuerdo para elegir a un nuevo presidente" tras la inhabilitación de Quim Torra. Lo ha dicho este sábado en un mitin telemático en Salou (Tarragona) junto al ministro y líder del PSC, Miquel Iceta; el candidato socialista, Salvador Illa, y la cabeza de lista por Tarragona, Rosa Ibarra.

El jefe del Ejecutivo central ha lamentado la "desconcertante campaña electoral" en la que los representantes públicos y candidatos no pueden acercarse a la ciudadanía, pero ha responsabilizado a los partidos independentistas de esta situación.

Sánchez también ha asegurado que los partidos de derechas que concurren a las elecciones catalanas están disputando unas primarias y, en el caso del PP, ve "en campaña" al extesorero del partido Luis Bárcenas. "La derecha nacional tiene sus propias primarias en Cataluña. Se juegan unos escaños, es lo que se juegan, no se juegan otra cosa. Vox, Cs y el PP, que ahora tiene en campaña, por cierto, a Bárcenas", ha dicho en referencia a la confesión del miércoles del extesorero.

El líder socialista ha sostenido que también los partidos independentistas están inmersos en un proceso de primarias en estos comicios, porque también están mirando "a ver quién tiene más escaños: ERC, JxCat, el PDeCAT, con la atenta mirada de la CUP". "Los independentistas y la derecha son partidos de la decadencia y solo traerían decadencia. Viven del problema -viven bastante bien del problema- y quieren seguir dándole a la manivela de la bronca", ha asegurado, y los ha contrastado con la actitud de Illa que ha calificado de respetuosa.

PROTEGER, AVANZAR Y TRANSFORMAR.



️ El #14F votamos:



Un Govern que sepa asumir el momento histórico en el que nos encontramos.

Un Govern centrado en la realidad.

Un Govern para la transformación de Cataluña.



@sanchezcastejon#PresidentIlla#VotaPSC /❤️ pic.twitter.com/4dnwSLp9yr — PSOE (@PSOE) February 6, 2021

Asimismo, Sánchez ha pedido este sábado a los catalanes que voten al candidato socialista a las elecciones catalanas, Salvador Illa, para aupar a un nuevo gobierno en Cataluña "sin mártires ni fantasías". Sánchez ha asegurado que los catalanes votan el 14F para escoger a "un Govern que sepa asumir el momento histórico en el que se encuentra la sociedad catalana; un Govern sin causas perdidas, sin banderas que dividen, sin mártires ni fantasías políticas y centrado en lo que importa: en la realidad".

Comuns

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha reivindicado que puede haber "cambios inimaginables" cuando gobiernan Unidas Podemos y los comuns, y logran transformaciones que mejoran la vida de la ciudadanía, lo que considera demostrado en el Gobierno central y el Ayuntamiento de Barcelona. Lo ha dicho este sábado en el acto central de campaña de los comuns, celebrado telemáticamente desde Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) junto a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la candidata de los comuns a la Presidencia de la Generalitat, Jéssica Albiach.

Iglesias ha invitado a la gente de izquierdas de Cataluña a reflexionar sobre cuando "los brazos mediáticos del poder han empujado algún candidato que estuviera dispuesto a hacer transformaciones que pudieran afectar a grandes intereses económicos", en alusión velada al candidato del PSC, Salvador Illa.

@PabloIglesias: “Me gustaría que la gente de izquierdas hiciera una reflexión.



¿Habría tantas portadas y tertulias favorables a alguien que estuviera dispuesto a poner en cuestión algunos de los intereses de los grandes poderes económicos?”. #CanviCatalunyaMereix pic.twitter.com/Y0OBvftdd3 — PODEMOS (@PODEMOS) February 6, 2021

Por su parte, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha dicho que solo será posible un gobierno de izquierdas en Cataluña si los comuns logran una "posición de fuerza" en las elecciones del 14 de febrero. La regidora ha sostenido que la única alternativa posible al actual Govern de Junts y ERC es "un gobierno de izquierdas, plural y transversal", y ha reivindicado a los comuns como el partido capaz de lograrlo y de trasladar a la Generalitat las políticas que están haciendo en el Ayuntamiento de Barcelona.

"Solo si nosotros tenemos la fuerza de liderar este gobierno de izquierdas, que es la única alternativa posible al gobierno actual, estas políticas concretas comenzarán a ser posibles", y ha puesto como ejemplo de estas políticas la comercializadora eléctrica municipal que ha impulsado desde Barcelona.

ERC

El vicepresidente de la Generalitat y candidato de ERC a la Presidencia, Pere Aragonès, ha pedido este sábado a los jóvenes movilizarse el 14 de febrero para "plantar cara al fascismo, como hicieron las juventudes de ERC ahora hace 80 años en el frente del Ebro en la columna de Macià y Companys". "Como hemos hecho siempre en los momentos más complicados de la historia de este país cuando se ha tenido que plantar cara al fascismo, como hicieron las juventudes de ERC ahora hace 80 años en el frente del Ebro en la columna de Macià y Companys", ha afirmado en el acto central de campaña de Jovent Republicà, las juventudes de ERC, en la Nau Bostik de Barcelona.

Aragonès ha defendido "hacer imposible que la extrema derecha condicione" las instituciones catalanas y hacer inviable que los apoyos de Vox determinen la investidura, ya que considera que el PSC aceptaría sus votos para evitar una Presidencia de ERC. El candidato ha apelado a los jóvenes a movilizarse para frenar el avance de Vox y ha sostenido que la manera de combatirla es con las urnas: "Derrotémoslos de nuevo y construyamos una república para todos".

También ha vuelto a preguntar a Illa si aceptaría los votos de Vox para ser investido: "Llevamos muchos días preguntando lo mismo a Salvador Illa: ¿Aceptará los votos de Vox para impedir una Presidencia de ERC?". "Y su silencio es la respuesta y es una respuesta tan clara que nos provoca que animemos a todo el mundo, a los jóvenes de este país, a movilizarse en las urnas", ha añadido.

[VÍDEO] @perearagones: "La història ens necessita. Joves, teniu la clau per aturar l'extrema dreta el #14F✊. Mobilitzeu-vos i tenyiu les urnes ️ de color groc, de vot antifeixista, de vot independentista i d'esquerres" #AlCostatDeLaGent pic.twitter.com/SuvR4ieIWw — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) February 6, 2021

Junts

La candidata de Junts a las elecciones catalanas, Laura Borràs, ha pedido este sábado una victoria clara el 14 de febrero para evitar un nuevo tripartito en Cataluña: "Puede haber un nuevo gobierno de izquierdas en Cataluña, un tripartito. Si suman, lo volverán a hacer". "Junts es el único voto que permite garantizar que en la Generalitat no habrá tripartito. No pactaremos con ningún partido del 155 y tampoco aceptaremos sus votos. Somos un voto útil para frenar el tripartito: no se puede ser socio en Madrid y hacer ver que en Cataluña te peleas con su sucursal", ha exclamado en un mitin presencial y telemático en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los consellers Damià Calvet, Jordi Puigneró y Àngels Ponsa.

Para Borràs, en esta campaña ha surgido un nuevo partido, el de "juntos contra Junts", porque, en su opinión, quieren evitar que ganen las elecciones y que en la próxima legislatura se implemente el mandato del 1-O. En su opinión, aunque el PSC y ERC lo nieguen ahora haciendo "teatro del malo", ha pedido remitirse a lo ocurrido en municipios como Sant Cugat (Junts ganó las municipales pero PSC, ERC y CUP impidieron que gobernara, ha dicho), Figueres (Girona) y Tàrrega (Lleida).

@LauraBorras: "#Junts és l'únic vot útil per frenar i garantir que a la Generalitat no hi haurà un tripartit, perquè nosaltres no pactarem ni acceptarem els vots de cap partit del 155. No es pot ser soci a Madrid i fer veure a Catalunya que et baralles amb la seva sucursal" pic.twitter.com/lg7wWfvjCA — Junts per Catalunya (@JuntsXCat) February 6, 2021

En la misma línea se ha pronunciado Carles Puigdemont en su intervención, en que ha añadido que Borràs es el "antídoto contra el fascismo, contra los que blanquean el fascismo, por parte de los que quieren gobernar desde Madrid y ayudan a gobernar desde Madrid, contra los que quieren pasar página y contra los que ayudan a pasar las páginas".

El también cabeza de lista de Junts a las elecciones, pese a no ser el presidenciable efectivo, ha defendido que al frente de la Generalitat se necesita "a alguien que no se rinda a cambio de nada", en alusión implícita a ERC. "Necesitamos a alguien que no se deje impresionar por golpecitos en la espalda, por los brillos de la política cortesana de Madrid", ha señalado Puigdemont, que ha avisado del riesgo de que haya quien se pueda acomodar en Madrid, a veces como mal menor.

Ciudadanos

El candidato de Cs a presidir la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha defendido que su formación ha sido útil en el Parlament con sus 36 diputados, porque no han "dejado pasar ni una a Puigdemont ni a Torra", y que tras el 14F tampoco se lo permitirán a la candidata de Junts, Laura Borràs. "Se le coge gusto al plantarle cara al nacionalismo", ha dicho Carrizosa en un acto telemático este sábado en Barcelona, en que ha destacado que Cs nació en 2006 para luchar por la libertad y representar a los catalanes que no tienen voz, frente a un independentismo que, a su juicio, pisotea las leyes e ignora a una mayoría de catalanes.

Carrizosa espera que "el constitucionalismo sepa dar la vuelta" en el 14F y confía en tener suficientes votos para que el PSC acabe pactando con ellos y evitar así un tripartito como el de 2006. "El cambio está en ganarles. Somos más los catalanes que estamos hartos del procés. Al PSC podemos llevarlo de la oreja a pactar, pero es importantísima la movilización", ha recalcado.

PP

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado este sábado al PSC de hacer un "cordón sanitario" al PP desde la conformación del primer tripartito, en 2003, y lo ha señalado como el principal enemigo. En un acto de apoyo al candidato a las elecciones catalanas Alejandro Fernández en lo alto de la Torre de Collserola, en Barcelona, Almeida ha definido el Pacto del Tinell (del tripartito) como una alianza "que no llamaba precisamente a la concordia y a la convivencia".

"Alguno se preguntará si podemos entender que el PSC quiere pactar con el ámbito constitucionalista en Cataluña cuando ya en 2003 apartó de cualquier pacto al PP", ha razonado. El alcalde ha asegurado que el candidato socialista, Salvador Illa, quiere reeditar ese tripartito tras el 14F pactando con ERC y los comuns: "Cuando Illa dice 'hagámoslo', pregúntate ¿qué? ¿Seguir en la deriva del Pacto del Tinell? ¿Pactar con los que van a volver a hacerlo?".

"@alejandroTG es la gran esperanza del constitucionalismo y de los que están hartos, y el que tiene la capacidad de poder unir a todos aquellos que hoy se han separado".#UnaCataluñaMejor



@AlmeidaPP_ pic.twitter.com/dQOcnghUbr — Partido Popular (@populares) February 6, 2021

Por su parte, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, también ha alertado sobre la posibilidad de un nuevo Govern de izquierdas: "No permitamos que la asociación de Illa y ERC nos traiga una segunda ola del tripartito de caos, de enfrentamiento y de falta de prosperidad". Además, ha asegurado que esa alianza va ligada a la mesa de diálogo entre gobiernos: "Es la despedida de soltero del tripartito, es la liturgia previa al enlace del tripartito entre ERC y el PSC".

CUP

La candidata de la CUP a las elecciones, Dolors Sabater, ha defendido este sábado que la formación representa el voto útil independentista el 14 de febrero, y ha acusado a Junts y ERC de "malograr el 1-O y el 3-O" de 2017. "Toda la fuerza del 1-O y del 3-O, de esta lucha conjunta, la han malogrado. Los partidos que representa que están gobernando, llevando el independentismo a la institución y haciendo una defensa del independentismo desde su hegemonía, Junts y ERC, se han pasado tres años peleándose", ha lamentado en el mitin central de la CUP, que han celebrado en el recinto del Hospital de Sant Pau de Barcelona.

Según Sabater, Junts y ERC han incrementado "el dolor por la brutal represión que se ha sufrido por parte del Estado, contagiando desesperanza y decepción, y hasta haciendo creer que hay que bajar la cabeza". Sin embargo, reivindica que la CUP es la única formación de las que se presentan a las elecciones que "se mantiene radicalmente de izquierdas y defiende la plena soberanía y la independencia como único camino para tumbar el régimen del 78".