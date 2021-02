Bárcenas: "He negociado con dos personas muy vinculadas al PP enterrar el 'hacha de guerra' y no han cumplido"

Publicada el 07/02/2021 a las 12:00 Actualizada el 07/02/2021 a las 12:01

El extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, asegura en una entrevista que publica este domingo El Mundo que ha negociado con dos personas "muy vinculadas" al PP actualmente "enterrar el 'hacha de guerra'" pero "no han cumplido".

En este contexto, explica que la negociación la ha llevado a cabo un "íntimo amigo" suyo. Según El Mundo, fuentes cercanas a Bárcenas aseguran que uno de los supuestos negociadores sería miembro actual de la Junta Directiva de la formación. Esta negociación sería, según admite, para "enterrar el 'hacha de guerra' con el PP" y para retirarse "como acusación en el caso de los discos duros". "Se me ofrecieron contrapartidas muy claras", reconoce en este diario.

En este sentido, Bárcenas destaca que, "una vez más, los interlocutores del PP no han cumplido". "Empiezo a estar acostumbrado", afirma. "El PP no me ha trasladado amenazas expresas, como lo hizo con algunos abogados en 2013; ahora ha sido una negociación en la que yo acepté retirar la acusación por los discos duros de Génova", señala el extesorero del PP.

Esta entrevista con El Mundo llega en la misma semana que se conocía que Bárcenas había presentado un escrito en la Fiscalía Anticorrupción en el que afirma que Mariano Rajoy conocía la existencia de una financiación irregular en el partido, de la que sitúa su origen en 1982, casi diez años antes de lo que había declarado en un principio.

En el escrito, de ocho páginas, Bárcenas también habla de los sobresueldos que él mismo y el también extesorero Álvaro Lapuerta –ya fallecido– pagaban a dirigentes del partido y que él llama "complementos salariales". Según su versión, recibieron estos complementos Rajoy, María Dolores de Cospedal, Federico Trillo, Pío García-Escudero, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes, Javier Arenas, Rodrigo Rato y Jaime Ignacio del Burgo.