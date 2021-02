La ONU espera una respuesta de España antes del 16 de febrero sobre la Cañada Real: "Es una catástrofe humanitaria"

Publicada el 07/02/2021 a las 17:11 Actualizada el 07/02/2021 a las 18:00

El Relator especial de la ONU para la Extrema Pobreza, Olivier De Schutter, ha recordado al Gobierno español que tiene de plazo hasta el 16 de febrero para responder a la comunicación que hicieron desde este organismo pidiendo una solución a la situación en la Cañada Real, donde se vive "una catástrofe humanitaria y una derrota de los derechos sociales". Más de 4.000 personas, entre ellas, 1.800 menores, viven desde hace más de tres meses sin suministro eléctrico.

"Expresé mis preocupaciones al Gobierno español en una comunicación del 16 de diciembre. De acuerdo con nuestros procedimientos, tienen hasta el 16 de febrero para responder. Espero que den una respuesta satisfactoria en las próximas semanas. Son plenamente conscientes de la urgencia y no pueden ignorar las expectativas que se han creado", ha subrayado De Schutter en una entrevista concedida a Europa Press.

Para el Relator especial de la ONU sobre extrema pobreza, lo que está ocurriendo en la Cañada Real es "una catástrofe humanitaria y una derrota de los derechos sociales". "Sin electricidad, las familias no pueden calentar fácilmente sus hogares, y los niños no pueden estudiar: no tienen luz para leer y no tienen acceso a Internet", ha señalado. Además, ha acogido "con satisfacción" la propuesta del Defensor del Pueblo español, realizada en diciembre de 2020: "Instalar generadores de electricidad para que las familias puedan acceder a ella".

Para De Schutter, "la solución alternativa propuesta por las autoridades, que consiste en reubicar a las familias en una nave industrial vacía y en un polideportivo, no es aceptable" porque "esto causaría más traumas a los niños y perturbaría la vida familiar". El Relator especial de la ONU para la extrema pobreza presentó esta semana las conclusiones preliminares tras su misión para evaluar los avances de la Unión Europea en la lucha contra la pobreza.

Promesas traicionadas

Olivier De Schutter ha concluido que la Unión Europea ha fracasado en su compromiso de reducir la pobreza en 20 millones de personas para el año 2020. Para el Relator especial de la ONU, "España es representativa de la situación en el conjunto de la UE: grandes expectativas, pero promesas traicionadas". En concreto, lamenta que España "nunca alcanzó" el objetivo de reducir la pobreza entre 1,4 y 1,5 millones de personas entre 2009 y 2019 y "no solo eso" sino que "ni siquiera consiguió volver a los niveles de 2008 de personas en riesgo de pobreza".

Así, aunque puntualiza que las tasas de riesgo de pobreza han "mejorado" en los últimos cinco años (28,1% en 2014 y 24,4% en 2019), en términos absolutos, "en 2008 había unos 10,8 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, y en 2019 había 11,8 millones". "En lugar de reducirse la tasa en 1,4-1,5 millones como se había anunciado, las tasas de personas en riesgo de pobreza o exclusión social aumentaron en 1 millón de personas más", ha indicado, citando datos de EAPN España.

Para realizar su informe sobre la pobreza en la UE, De Schutter se ha reunido, a lo largo de dos meses, con representantes de más de 50 instituciones y organizaciones, incluidas personas en situación de pobreza, sindicatos, sociedad civil, representantes municipales, funcionarios de instituciones de la UE y gobiernos de los Estados miembro.

En el caso del gobierno español, asegura que se mostró "muy dispuesto" a debatir con él los retos a los que se enfrenta en la situación actual. En concreto, explica que el director de Asuntos Económicos de la Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha-Vázquez, y su equipo, describieron cómo España pretende utilizar el apoyo de la UE. "A diferencia de lo ocurrido en la mayoría de los países de la UE, en España hubo un verdadero intento de diseñar la respuesta (el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, que se presentará a la Comisión Europea en abril de 2021) basándose en la participación de los interlocutores sociales, a través de la Mesa Social, así como con el Parlamento y las Comunidades Autónomas", destaca.

Si bien, De Schutter puntualiza que "las personas en situación de pobreza siguen pensando que no se les ha consultado lo suficiente". "Esto es una pena, ya que las personas con experiencia directa en la pobreza saben mejor que los responsables de la toma de decisiones cuáles son los obstáculos y qué soluciones podrían beneficiarles más eficazmente", señala.

Ampliar la cobertura del IMV

Sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV) aprobado por el Gobierno español el pasado mes de mayo, el Relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza cree que "debería ampliar más su cobertura". "El IMV debería ir mucho más allá", ha subrayado.

Según ha indicado, ha habido más de un millón de solicitudes de IMV de las que alrededor del 50% han sido rechazadas, la mayoría de ellas por obtener ingresos o tener un patrimonio superior al umbral, según explicó el propio Ministerio de la Seguridad Social.

Si bien, De Schutter ha afirmado que los grupos de lucha contra la pobreza a los que escuchó en España le contaron "una historia muy diferente". "Señalaron que los motivos de que no se soliciten las prestaciones son mucho más variados", ha indicado.

Entre los motivos que le trasladaron, destaca: "la brecha de Internet y la falta de competencias digitales; la escasa transparencia; que las páginas web no se actualizan con regularidad o la falta de información en cuanto a los criterios finales que se tienen en cuenta para las resoluciones".

También ha advertido de que, según le dijeron, "los regímenes regionales de renta mínima exigen ahora que se solicite primero el IMV, lo que lleva a estar meses sin ninguna ayuda mientras se estudia la solicitud del IMV; se exige cualquier documentación adicional con muy poca flexibilidad (10 días) y se rechazan trabajos por miedo a que esto pueda repercutir en los cálculos del IMV". "Todos estos son obstáculos para que el IMV se convierta en una herramienta realmente eficaz en la lucha contra la pobreza", ha concretado.