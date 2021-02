FELGTB advierte de que un 10% de las mujeres trans han tenido que dormir en la calle al menos una vez en su vida

Publicada el 08/02/2021 a las 15:28 Actualizada el 08/02/2021 a las 15:38

La Federación Estatal Lesbianas, Gais, Transexual y Bisexuales (FELGTB) ha advertido este lunes de los resultados de una investigación realizada por la FRA (European Union Agency for Fundamental Rights) de la que se desprende que un 10% de las mujeres trans se han visto obligadas a dormir en la calle al menos una vez en la vida. El mismo estudio, también recoge, además, que un 16% de estas mujeres ha tenido que alojarse temporalmente en casa de familiares o amistades, informa Europa Press.

Estos datos se complementan, según destaca la FELGTB, con otro trabajo publicado por la ONG Faciam y realizado por la Universidad Rey Juan Carlos, en el que se constata un nuevo perfil emergente entre las personas que se encuentran sin hogar que hace referencia a su identidad de género. En concreto, revela que la primera causa de sinhogarismo de las personas LGTBI sin hogar es la expulsión del domicilio familiar debido al rechazo de la familia.

Este fue el caso de Luna, de 27 años y residente en Madrid, a quien su madre echó de casa pese a que era estudiante y no tenía ingresos propios cuando se enteró de que era una mujer trans, ha explicado la entidad.

"Le dije a mi madre que era una mujer cuando tenía 22 años, pero ella no quiso aceptarlo. Me dijo que, por favor, no volviera a hablar con ella de eso. Yo retrasé entonces el inicio de mi transición, pero tres años después me vio unos mensajes en el móvil en los que yo hablaba como chica con un chico que estaba conociendo. Entonces, ella me echó de casa", ha narrado Luna.

Inestabilidad laboral

Tal y como relata la protagonista, primero se fue a casa de unos amigos, pero finalmente terminó alojándose en una fundación y en centros para personas sin hogar donde el personal, cuenta Luna, le hablaba en masculino y le relacionaban con frecuencia con la prostitución.

En la actualidad, vive con su novio, pero pese a ser licenciada en Relaciones Internacionales sigue sin tener una situación laboral estable y no ha encontrado trabajo "de lo suyo", según ha explicado. "Estuve trabajando en una residencia de mayores hasta que el familiar de un residente le dijo al centro que si seguían teniendo a una persona como yo a cargo de su padre, se lo llevaría. Me despidieron alegando cosas que no eran ciertas", ha declarado.

La presidenta de FELGTB, Uge Sangil, ha denunciado que "las personas trans, además de enfrentarse en muchos casos a la transfobia familiar, tienen que enfrentarse a múltiples discriminaciones en el ámbito laboral".

En este sentido, recuerda que, según la FRA, el 77% de las mujeres trans ha sufrido discriminación a la hora de buscar empleo. Además, alerta de que estas personas también suelen tener problemas a la hora de buscar un alquiler.

Piden que se apruebe la Ley Trans

Según, Alfonso Lara, responsable de la Línea Arcoíris de FELGTB, servicio telefónico de atención al colectivo, "la mayoría de las llamadas" que recibe la entidad están relacionadas con "información sobre recursos de alojamiento para personas sin hogar de mujeres trans".

Y es que, tal como recuerda la presidenta Sangil, "las personas trans son las más vulnerables del colectivo y sufren unos índices muy elevados de sinhogarismo, desempleo y agresiones tanto físicas como emocionales".

"Necesitamos que se apruebe con urgencia esta legislación que servirá como escudo frente a las violencias. Nos urge que se garantice el derecho de autodeterminación, así como medidas que fomenten nuestra inclusión sociolaboral", ha declarado, en referencia a la Ley Trans que ha redactado el Ministerio de Igualdad sobre esta materia.

Sangil recuerda que "las personas trans que son expulsadas de sus hogares entran en una rueda de la que es difícil salir porque son sistemáticamente discriminadas por el mercado laboral cuando intentan buscar empleo". Es por ello que exige "medidas para fomentar la inserción laboral de este colectivo que actualmente está en riesgo de exclusión".

"A día de hoy, las personas trans no son iguales al resto ante la ley, ni tenemos las mismas oportunidades a la hora de buscar un empleo o de alquilar una vivienda. Tenemos que conseguir consensos que pongan fin a estas situaciones", ha asegurado la presidenta de

