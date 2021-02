Sanidad registra 479 casos de la variante británica, dos de la sudafricana y una de la brasileña

Publicada el 08/02/2021 a las 19:30 Actualizada el 08/02/2021 a las 19:53

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha asegurado este lunes en rueda de prensa en el Ministerio de Sanidad que se han detectado 479 casos confirmados de la variante británica del coronavirus en España, así como dos casos de la cepa brasileña, y uno de la sudafricana.

Mientras que los dos casos de la variante sudafricana, según la información que maneja el ministerio, no habrían producido ningún caso secundario, la variante brasileña se detectó en una persona proveniente deManaos identificada en el aeropuerto a su entrada a España.

El departamento que dirige Carolina Darias ha notificado este lunes 47.095 nuevos casos, 3.218 en las últimas 24 horas, mientras que la incidencia acumulada en los últimos 14 días desciende hasta situarse en los 667 casos por cien mil habitantes, frente a los 750 casos por cien mil habitantes del pasado viernes. Respecto al número de fallecidos, el ministerio de Sanidad ha sumado 909 nuevos muertos, la peor cifra de toda la tercera ola.

Respecto al ritmo de vacunación, Simón ha asegurado que, aunque la vacuna de AstraZeneca no se administrará a mayores de 55 años, los objetivos establecidos por el Gobierno no se verán sustancialmente modificados, mientras que las dosis que recibirá España en las siguientes semanas serán suficiente para inmunizar a los mayores de 80 años.

En este aspecto el epidemiólogo ha valorado positivamente la vacunación de las comunidades autónomas a los siguientes grupos de vacunación, mientras aún se termina de últimar la actualización de la estrategia estatal, siempre y cuando hayan finalizado la vacunación de los grupos anteriores. “Puede haber momentos en los que una comunidad, mientras espera la decisión, utilice las vacunas y no pare de vacunar. No es una cuestión de libertad o no. No podemos por cuestiones administrativas retrasar la vacunación"

Sobre la posibilidad de una cuarta ola, Simón ha asegurado que, si bien es problable que esta tenga lugar, sus características serán diferentes a las anteriores gracias a la vacunación. “Tendremos una cuarta ola, como tendremos más población inmune. Cada semana son más 350.000 dosis administradas, por lo que la probabilidad de que el ascenso sea muy alto es menor. Se puede dar, pero a cada semana que pasa la probabilidad de que esa ola sea rápida es menor. Será una ola más lenta”, ha argumentado el epidemiólogo, que ha insistido en la importancia de las medidas. “No sé si debemos ser más estrictos, depende de cómo evolucione la incidencia y el impacto de las medidas. Tenemos el riesgo de que la variante británica ocupa el espacio, y esa esperada cuarta ola más lenta podría acelerarse un poco”.