Montero dice que la Ley de Vivienda no se promoverá sin estar "perfectamente consolidada"

Publicada el 09/02/2021 a las 16:31 Actualizada el 09/02/2021 a las 16:51

La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha asegurado que la nueva Ley de Vivienda no se promoverá sin estar "perfectamente consolidada", aunque ha asegurado que la voluntad, conforme expresó ayer el ministro de Agenda Urbana, José Luis Ábalos, es aprobarla a lo largo de este mes.

"Para nosotros siempre es fundamental la seguridad jurídica de todas las normas. Siendo esa la voluntad, hasta que no esté perfectamente consolidada por el Ministerio, no se va a promover", ha dejado claro. No obstante, la ministra ha remarcado que la fecha "tentativa" que el ministro Ábalos ha trasladado sería a lo largo del mes de febrero, informa Europa Press.

Durante el día de ayer, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, rechazó la propuesta de Unidas Podemos de rebajar a cinco propiedades la consideración de gran tenedor en la futura Ley de Vivienda en la que trabaja su departamento, y pidió "olvidar" políticas de "carácter confiscatorio o expropiatorio".

Ábalos recordó que en las distintas normas que ha ido aprobando el Gobierno de coalición, como en las ayudas al alquiler o la paralización de desahucios, se ha tipificado como gran tenedor a partir de diez propiedades, por lo que piensa que la última propuesta de su socio de Gobierno "es un elemento nuevo que contradice las consideraciones de ambas formaciones hasta la fecha".

El ministro aseguró que la nueva ley, "como política pública, no puede descansar sobre los particulares" y, en lugar de ello, apostó por una ley "que comprometa a todas las administraciones en el ámbito de su competencia" para garantizar la función social de la vivienda.

En todo caso, ha asegurado que la nueva Ley de Vivienda se encuentra aún en "trabajos previos" dentro de su propio departamento, antes de "hacer ese trabajo de cooperación" con la Vicepresidencia de Derechos Sociales y con las formaciones que integran el Gobierno de coalición.

Los equipos de trabajo a nivel técnico ya tienen su propuesta hecha, según dijo Ábalos, que señaló que su intención como ministro es "entrar el detalle". "Hay todo un trabajo previo, pero el nivel político no lo hemos concluido", subrayó.

Todo ello a pesar que, según el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos para cerrar los Presupuestos Generales del Estado de 2021, el Gobierno debía tener cerrado antes de acabar enero esta ley, y ser remitida al Congreso antes de finalizar febrero.

Preguntado por este retraso, Ábalos manifestó que "ese compromiso se mantiene", y que confiaba en presentar el proyecto de ley este mismo mes. "Esperemos que nos dé tiempo a lo largo de febrero de poder presentarlo", apostilló.