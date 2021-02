¿Quién es Sebastián González? El hoy tesorero de Casado estuvo en la sala de máquinas del PP en la época de los sobresueldos

Publicada el 11/02/2021 a las 06:00

El hombre que Pablo Casado eligió como tesorero del PP en julio de 2018 se llama Sebastián González, tiene 65 años y lleva más de la mitad en política. Cuatro de ellos nada menos que como número tres de la calle Génova en la época en la que, según Luis Bárcenas, se pagaban sobresueldos en sobres que se entregaban en mano y se nutrían con dinero negro.

Su biografía incluye un parentesco político con Ángel Acebes —son concuñados— y un despacho de abogados a mediados de los ochenta compartido en Ávila con el que fuera ministro de Interior, de Justicia y de Administraciones Pública de José María Aznar. El mismo que en 2004 atribuyó los atentados del 11M a ETA.

Esa provincia es quizá su rasgo político más relevante, porque esa es también la circunscripción a través de la cual Pablo Casado llegó por primera vez al Congreso de los Diputados. De hecho, ambos fueron compañeros de candidatura en las elecciones. Allí fue concejal en el ayuntamiento de la capital provincial (1987-2004) y presidente de la Diputación durante casi una década (1993-2004).

La carrera política nacional de Sebastián González, a quien el diario Vozpopuli describe como “un clásico del partido aunque no ha gozado de un gran protagonismo; prudente, discreto y laborioso”, empieza en 2004. Ese año obtiene por primera vez un escaño en la Cámara Baja (que revalidó después en 2008 y 2011) y se estrena como secretario de Organización de la junta directiva del PP con Mariano Rajoy en la Presidencia, Acebes en la Secretaría General y Luis Bárcenas en la tesorería.

La Secretaría de Organización es, en el PP y en cualquier formación política española, un puesto clave de la maquinaria interna de un partido. Así que González vivió muy de cerca unos años en los que la entrega de sobresueldos con dinero negro por parte de Bárcenas era habitual en la sede de la calle Génova, a juzgar por el testimonio y los documentos del extesorero.

Su presencia en la dirección de Casado, al frente de un puesto tan controvertido como la tesorería, el departamento por el que pasa todo el dinero que entra y sale del partido, y su pasado como número tres del PP durante los primeros cuatro años de Rajoy al frente del partido desmiente, al menos parcialmente, el intento del actual líder de la oposición de marcar distancias con la etapa de la corrupción. “Ese PP ya no existe”, afirma desde el pasado viernes. “No queda ninguna sombra de sospecha en ningún representante que tenga un cargo electo ahora mismo en el PP”, añadió el lunes. La anterior dirección, subraya, fue “depurada”.

Sin embargo, el diario La Razón publicó este miércoles una información, citando fuentes del “viejo PP”, en la que revela la existencia de una estructura “operativa durante décadas y que implicó no sólo a Bárcenas, sino al aparato de confianza que siempre rodeó al tesorero”. Un “núcleo orgánico” formado por “cuatro nombres” que “estuvieron en el nivel con el que habitualmente despachaba Bárcenas”. “La línea conductora está en el alto mando que une la etapa de Aznar con la etapa de Rajoy”. Según esta tesis, Bárcenas estaría protegiendo y presionando al mismo tiempo “a varios altos exdirigentes del partido que también tendrían dinero en Suiza bajo nombre ficticio”. Supuestamente Bárcenas “tiene en su poder documentación que probaría, si le interesase, quién está detrás de los nombres ficticios que figuran en esas cuentas”.

Un extremo que el abogado de Bárcenas, en conversación con infoLibre, no quiso confirmar ni desmentir.

El vínculo entre el pasado y el presente

La Razón afirma que “del equipo de Organización, en un tercer nivel hay otros dos nombres claves del ‘sistema’ de esta época que liga el aznarismo con el marianismo, y Génova con el PP de Madrid. Uno de ellos mantiene poder orgánico”, añade el diario que dirige Francisco Marhuenda.

González, no obstante, nunca ha estado imputado por estos hechos. Su relación con las tramas corruptas del PP se limita a una pendrive incautado por la UDEF que guardaba cartas en las que Pablo Crespo, ex dirigente del PP gallego y uno de los cabecillas de Gürtel, reclamaba el pago de facturas correspondientes a la campaña de las elecciones generales y europeas de 2004. En estos últimos comicios, la red Gürtel tuvo como interlocutores al director de campaña, Juan Carlos Vera, y al coordinador del PP de Madrid y después secretario de organización, Sebastián González.

En enero de 2013, en respuesta a unas insinuaciones del sindicato UGT en Ávila, afirmó no haber cobrado nunca nada en negro. “Jamás he recibido una retribución que no fuera con la correspondiente nómina y retención fiscal y social, siempre por los procedimientos legalmente establecidos”, afirmó entonces a través de un comunicado. Insinuar lo contrario, indicó, es “una cobardía de quienes se esconden” para “generar dudas sobre la honorabilidad de las personas que mencionan”.

Cuando accedió al puesto de tesorero por indicación de Casado, en julio de 2018, González decidió mantener en la sede de Génova a su antecesora en el cargo, Carmen Navarro, nombrada tesorera por Rajoy en 2013, según una información publicada por El Confidencial.

Navarro fue confirmada en las funciones de gerente por el propio Sebastián González en una decisión que el mismo diario interpretó como “una prueba del engarce del equipo saliente con el entrante en los asuntos organizativos”. Fue Cospedal, según la misma fuente, quien fichó en su día a Carmen Navarro —economista e interventora de la Seguridad Social— para tomar el control efectivo de las finanzas del partido después de que saltara el caso Bárcenas.

Sebastián González fue citado por Luis Bárcenas ante el juez en relación con una investigación judicial en torno a una contrata de basuras en Toledo supuestamente realizada a cambio de una donación de la empresa Sacyr y que presuntamente apuntaba a María Dolores de Cospedal. Un asunto por el que llegó a ser citado como testigo pero que nunca supuso acusación alguna contra él.

Según Elplural, los papeles de Bárcenas recuperados en la Operación Kitchen recogen hasta tres reuniones de Bárcenas con María Dolores de Cospedal en diversos lugares a una de la cuales habría asistido también un tal “Sebastián González”.