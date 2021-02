La Fiscalía avala la ley de 'sólo sí es sí' frente a las críticas del CGPJ

Publicada el 11/02/2021 a las 13:44 Actualizada el 11/02/2021 a las 14:36

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha reivindicado este jueves el informe favorable del Consejo Fiscal al anteproyecto de ley orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, frente a las críticas que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha adelantado esta semana, a la espera de su informe final del 25 de febrero.

En una rueda de prensa virtual Rosell ha puesto en valor el informe de la Fiscalía por su análisis a la "totalidad" de la norma y no solo a la parte que modifica el Código Penal y ha indicado que las "aportaciones" que realiza este órgano consultivo "tienen mucho valor añadido".

Rosell se ha referido a algunas de esta propuestas del Consejo Fiscal para mostrar su postura. Como, por ejemplo, sobre la que señala como "lógico" que se hubiera modificado la Ley contra la Violencia de Género en lugar de redactar una nueva. En este sentido, la delegada de Gobierno explicó que fue el Congreso quien desechó la posibilidad de una reforma y ha indicado que tener dos normas permite "restaurar la deuda" con el resto de violencias machistas, ya que la norma actual solo se refiere a la que ejercen parejas y exparejas de las víctimas.

Del mismo modo ha respondido Rosell a la preocupación del órgano a la compatibilidad de la ley conocida como la de solo sí es sí, que incluye medidas de protección a los menores que sufren agresiones sexuales, con el anteproyecto de ley contra la violencia en la infancia (LOPIVI), que también se encuentra en fase de tramitación. Para Rosell, la LOPIVI recoge una protección específica para los niños, pero hay una protección "más especializada" hacia su libertad sexual en la del solo sí es sí.

No coincide con el CGPJ

Aunque no ha especificado que recomendaciones del Consejo Fiscal pueden llegar a materializarse en el texto final, la delegada del Gobierno ha agradecido sus recomendaciones sobre medidas específicas en violencia digital –que también ha propuesto a la LOPIVI y a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal–. En este sentido, ha indicado que se "examinará conjuntamente" dentro del Ejecutivo.

Del mismo modo, ha agradecido los puntos positivos que se destacan en el informe de la Fiscalía, sobre el "enfoque global" y "de género", la importancia del "criterio de empoderamiento" y "situar al víctima en el centro", la inclusión de medidas relacionadas con la protección de datos de las víctimas, o que se ponga el consentimiento en el centro de los delitos de agresión sexual, como mandata el Convenio de Estambul sobre esta materia.

"No coincide con la crítica avanzada del CGPJ", ha señalado la delegada del Gobierno, en relación al informe de la ponencia que se hizo público esta semana y que aseguraba que el consentimiento de la víctima ya está recogido en el Código Penal actual. Además, dudaba de la decisión de unir en un solo delito el abuso y la agresión sexual.

Rosell ha indicado que el Ejecutivo esperará al informe final, que se prevé para la próxima semana, pero antes, aclara al órgano que el Código Penal no se basa ahora en el consentimiento, sino en los medios de fuerza usados. En este sentido, se ha referido tanto al caso de La Manada de Pamplona, como el de una menor agredida sexualmente por cinco jóvenes que la drogaron.

"Son el mejor ejemplo", ha explicado, para distinguir entre el no es no y el solo sí es sí, es decir, entre el "te resististe, cerraste las piernas, te intimidaron los suficiente para entender el no" o si "incluso cuando o no has dicho no, porque estás bajo los efecto de alguna droga, no ha sido un acto consentido".

Crecen las consultas online

En la rueda de prensa, Rosell ha informado también de los datos del mes de enero en materia de violencia de género. En el primer mes del año se ha contabilizado una víctima de violencia machista, la única en lo que va de 2021, ya que no hay ningún caso en investigación.

En cuanto al 016, la delegada del Gobierno ha explicado que del 1 al 31 enero 2021 se han registrado 4.849 llamadas relacionadas con víctimas de esta lacra, ya sea por solicitudes que han realizado ellas mismas o terceros, para pedir información y asesorarse. Esta cifra supone un 11,5% menos que en el mismo periodo del año anterior.

También ha bajado el porcentaje con respecto al mismo mes de 2020, en concreto, un 8,5%. Rosell ha indicado que siempre que se realizan campaña de promoción del 016 "hay una subida de llamadas y contactos". Además, cree que la cifra de este año puede estar condicionada a que las fechas navideñas han sido "atípicas" por la pandemia.

Sí han aumentado las consultas online, que fueron 71 en el primer mes de 2021, frente a las 25 del mismo mes de 2020. "Los medios de mayor accesibilidad o mas silenciosos siguen creciendo poco a poco", ha declarado la delegada de Gobierno.