Simón: “Utilizaremos cualquier medida que sea eficaz, sea de la Edad Media, de la de Piedra o del futuro”

Publicada el 11/02/2021 a las 20:04 Actualizada el 11/02/2021 a las 20:22

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha asegurado este jueves en rueda de prensa en el Ministerio de Sanidad que “utilizaremos cualquier medida que sea eficaz, sea de la Edad Media, de la de Piedra o del futuro”. El epidemiólogo respondía así a la polémica originada tras las palabras del juez Luis Ángel Garrido, presidente de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), en una tertulia en la que aseguró que “los epidemiólogos son médicos de cabecera con un cursillo” y que las medidas contra el covid-19 “no difieren mucho de las que se daban en la Edad Media” un día antes de que avalase la reapertura de la hostelería en los municipios vascos en contra del criterio del Gobierno de Iñigo Urkullu.

El departamento que dirige Carolina Darias ha registrado este jueves 17.853 nuevos casos de covid-19, 7.181 en las últimas 24 horas, mientras que la incidencia continúa descendiendo y se sitúa en los 540 casos por cien mil habitantes, frente a los 584 del pasado miércoles. Del mismo modo, la presión hospitalaria disminuye progresivamente, aunque se sitúa en valores altos del 40% de UCI, mientras que cuatro comunidades autónomas aún se mantienen por encima del 50% de ocupación.

El epidemiólogo, que en esta ocasión ha sido acompañada por la Secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha pedido disculpas a la hostelería por las restricciones sanitarias en el sector que, según defiende el director del CCAES, son de las que se muestran más eficaces para controlar la pandemia. “El cierre de la hostelería es de las que más eficaces se ha demostrado y lamento decirlo. Es cierto que es un sector que está sufriendo enormemente, y me gustaría decir aquí que lo siento muchísimo, pero es que son las medidas que han tenido un impacto mayor. Hemos visto que las comunidades autónomas donde se han implementado con mayor dureza el ritmo de descenso es casi del doble del promedio racional. Desde finales del 2020 viene a ser de alrededor del 5,5% diario, mientras que las comunidades con mayor cierre está en torno al 8% o el 9%”, ha argumentado Simón.

Preguntado por las advertencias que ha realizado la OMS sobre la aceleración de los procesos de desescalada y la relajación de medidas por parte de algunas comunidades como Castilla y León, el epidemiólogo ha defendido que la situación en España sigue siendo grave pese al descenso de la transmisión.

“Tenemos que tener todos muy claro que esto no se ha acabado. Estamos en el proceso de control, y tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Esto no quiere decir que esas medidas de control muy drástico no puedan modificarse. Pero a medida que se pueden modificar algunas hay que garantizar que otras se cumplen bien. Que se relaje una medida concreta no quiere decir que tengamos de dejar cumplir las medidas sanitarias. No estamos en niveles de vacunación suficientemente altos ni de transmisión suficientemente bajos para relajar más de la cuenta. Lo que recomienda la OMS es lógico. Cuidado con las desescaladas rápidas”, ha desarrollado.

Sobre la campaña de vacunación, Silvia Calzón –que ha comenzado su intervención recordando el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia– ha remarcado que el último informe de farmacovigilancia no ha detectado ninguna causa adversa desconocida, y ha insistido en que con la llegada progresiva de dosis “todos los colectivos se vacunaran”. “Vivimos la primera fase de la vacunación, caracterizada por la poca llegada de dosis. Y este trimestre vamos a disponer más dosis y alguna vacuna más, como la de Janssen. El esfuerzo tiene que estar en afrontar esa llegada masiva de vacunas y garantizar que puedan llegar lo antes posible a todos los sectores”, ha defendido.