Fernando Simón desaconseja las vacunaciones masivas en estadios: "Nuestro sistema sanitario es suficientemente grande y potente"

Publicada el 15/02/2021 a las 19:27 Actualizada el 15/02/2021 a las 19:47

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha asegurado este lunes en rueda de prensa en el Ministerio de Sanidad que, ante la sugerencia de algunas comunidades como la de Madrid de realizar campañas de vacunación en grandes recintos como estadios, “si no hay una barbaridad de dosis disponibles, no hay necesidad de plantearla”.

“No me consta que se diga que se tenga que vacunar en espacios. El número de dosis son aplicables por el sistema de salud. No hay que plantear el vacunar en otro lado. Nuestro sistema es suficiente. Si alguien lo propone, espero que dé las explicaciones correspondientes detrás de esa decisión”, ha argumentado el epidemiólogo.

El departamento que dirige Carolina Darias ha registrado este lunes 30.251 casos nuevos de coronavirus, 1.876 en las últimas 24 horas, lo que sitúa la incidencia en 417 casos por cien mil habitantes, un descenso de casi 80 puntos frente a los 496 casos registrados el viernes. En cuanto a los fallecidos, Sanidad suma 702 muertos frente a los 530 del viernes.

La presión hospitalaria desciende pero a un ritmo mucho menor que la incidencia, ha asegurado el director del CCAES. La ocupación de cama convencional alcanza el 16,5%, mientras que las UCIs alcanzan el 38%. La positividad continúa descendiendo hasta el 8,6% aunque se mantiene el ritmo de detección de 3.000 pruebas por cien mil habitantes.

El director del CCAES ha asegurado que se podrían observar los primeros efectos de la vacunación en España dentro de las franjas vulnerables, ya que, dentro del descenso general de incidencia en todos los grupos de edad, es la primera vez que la incidencia dentro de los mayores de 65 años usuarios de residencias es menor a la de los no usuarios.

“Confirmamos que la incidencia en los mayores de 65 en residencia es menor que los no residentes. El grupo de edad que ya está vacunado tiene una incidencia menor que los no vacunados. Esto es importante, porque hasta la semana pasada no se había observado este fenómeno desde el inicio de la pandemia, donde había más incidencia en residencias que no residentes”, ha elaborado el epidemiólogo, que ha incidido en que ese descenso de incidencia también es más rápido dentro de los residentes.

Preguntado sobre las recomendaciones favorables de la OMS para aplicar la vacuna de AstraZeneca en mayores de 65 años, Simón ha argumentado que esa decisión está dirigida principalmente a países con menor capacidad logística para administrar otro tipo de vacunas, y que España posee un mayor número de alternativas que no hacen necesario ese riesgo.

“Es un paso de la OMS para garantizar que la vacunación se inicia lo antes posible en todo el mundo. Pero en España tenemos alternativas, tenemos otras vacunas y capacidad logística para conservarlas. Por lo tanto sería un poco temerario, cuando queda poco tiempo para el ensayo, el aplicar una vacuna que por unos días podría suponer un riesgo que no tiene sentido en nuestro país”, ha argumentado el director del CCAES.