Podemos y Más Madrid tachan de "bochorno" y "tomadura de pelo" la absolución de Cifuentes

Publicada el 15/02/2021 a las 13:39 Actualizada el 15/02/2021 a las 14:05

La portavoz de Unidas Podemos-IU en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, ha lamentado este lunes el "bochorno" que supone que la expresidenta de la Comunidad de Madrid haya resultado absuelta del delito de falsedad documental del que había sido acusada por inducir la falsificación del acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) del curso de postgrado que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en 2012, según informa Europa Press.

"¿Dónde está la Justicia en este país? Hubo falsificación de documentos pero Cifuentes, la beneficiada, va a salir impune. Van a pagar el marrón las de abajo, tras sufrir presiones. Otra vez más favoreciendo a poderosos en detrimento de las instituciones públicas. Qué bochorno", ha escrito Serra en su cuenta de Twitter.

En declaraciones remitidas a los medios, el portavoz adjunto de Unidas Podemos-IU en la Asamblea, Tito Morano, ha criticado que Cifuentes "utilizara un acta falsificada" y ahora la sentencia "cuenta que no se puede determinar que ella ordenó esa falsificación".

"Parece que hay una justicia para los poderosos y otra para el resto de la gente. El Gobierno utiliza a las instituciones públicas como si fueran de su propiedad", ha sostenido el parlamentario.

El portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, también ha reaccionado a la resolución de la pieza judicial.

"Lamentamos la noticia. Ha quedado demostrado que no cursó el máster y que enseñó pruebas falsas. Que no haya pruebas de la autoría de la falsificación no significa que no quede patente la absoluta indecencia y el cachondeo entre la universidad y el PP durante años", ha lanzado Perpinyà en declaraciones remitidas a los medios.

A su juicio, esta absolución de la exdirigente autonómica supone "una auténtica tomadura de pelo para todos los miles de estudiantes y profesores que con muchísimo esfuerzo aprenden y enseñan a dirario".

Ayuso recalca que se ha demostrado que Cifuentes "tenía razón": "Celebro que esta pesadilla haya pasado"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado este lunes que la expresidenta Cristina Cifuentes "siempre mantuvo su inocencia y se ha demostrado que tenía razón". "Celebro que esta pesadilla haya pasado", ha señalado la dirigente madrileña en su cuenta de Twitter después de que la Audiencia Provincial de Madrid la haya absuelto del delito de falsedad documental.

.@ccifuentes siempre mantuvo su inocencia y se ha demostrado que tenía razón.



Celebro que esta pesadilla haya pasado. https://t.co/gCYkuFWb1U — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) February 15, 2021

En su sentencia, los magistrados dan por acreditado que el curso del máster de Cifuentes "estuvo plagado de irregularidades". Además, condenan a un año y seis meses de cárcel a la profesora de la URJC y directora del polémico máster Cecilia Rosado y a tres años de cárcel a la exasesora de Educación María Teresa Feito.

El PSOE respeta la decisión judicial tras la absolución pero recuerda que "ha habido falsedad documental"

Ángel Gabilondo, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, ha sostenido en declaraciones a los medios que su formación respeta la decisión judial, pero ha añadido que Cifuentes "queda absuelta porque no se ha podido probar que ha inducido al falseamiento de un documento público, pero sí se ha comprobado que ha habido falsedad en documento público"

No obstante, el líder de la oposición ha señalado que lo que les importa a los socialistas es que se reconozca que se ha "tergiversado un documento público en beneficio de una persona, aunque no queda claro que haya sido ella la que lo ha inducido".

El consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha dado la enhorabuena a su "querida amiga" la expresidenta Cristina Cifuentes. "Termina un calvario tan brutal como inmerecido", ha señalado el que fuera su número dos dentro del Ejecutivo madrileño y la relevará en el cargo tras su dimisión, antes de pasarse a Ciudadanos. Garrido ya había trasladado públicamente su apoyo a la exdirigente madrileña, deseándole que le fuera "lo mejor posible" en el juicio y defiendo que para el Cifuentes es "una amiga".