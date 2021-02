Álvarez de Toledo culpa a la dirección del PP del batacazo de las elecciones catalanas: "Ha quedado acreditada la incapacidad de Casado"

Publicada el 16/02/2021 a las 10:57 Actualizada el 16/02/2021 a las 11:34

Cayetana Álvarez de Toledo ha arremetido duramente contra el líder del Partido Popular, Pablo Casado, tras el resultado de las elecciones catalanas, que ha dejado a la formación conservadora con los peores resultados de su historia en la región: "Será incapaz de reconstruir el constitucionalismo". Lo ha dicho en una entrevista concedida a El Mundo.

Los dirigentes de la formación conservadora han evitado afrontar la importancia del sorpasso de Vox y han achacado la debacle al juicio de Bárcenas, pero la que fuera portavoz del partido en el Congreso de los Diputados ha señalado como único culpable de los resultados a Pablo Casado: "Pablo Casado ha defraudado las esperanzas depositadas en él". El PP perdió uno de los tres diputados que tenían en la anterior legislatura. Un resultado (3,85%, casi cuatro décimas menos que en 2017) que les sitúa, otra vez, en el peor resultado de su historia. Nunca antes, ni siquiera en los tiempos de Manuel Fraga, el PP había tenido una representación tan exigua en el Parlament de Cataluña. Para colmo, ese retroceso coincide con el éxito de Vox, que duplica sobradamente en votos a los de Casado y casi cuadriplica sus escaños.

"La responsabilidad de todo esto no es de Bárcenas, no es de Rajoy, no es de Alejandro, no es de la abstención. Incluso en mi opinión ni siquiera es de Teodoro García Egea, cuya gestión del partido deja muchísimo que desear. La responsabilidad es del líder del partido. Pablo Casado ha defraudado las esperanzas depositadas en él", ha dicho, sumándose así a las críticas internas producidas en el partido.

Asimismo, ha reprendido a Casado por mostrarse como víctima de los errores de su antecesor y le ha instado a asumir su responsabilidad: "El liderazgo comienza por asumir tus responsabilidades y cuando llevas al frente del partido dos años y medio ya empiezas a acumular decisiones propias. No eres una víctima del pasado ni de factores exógenos. Casado ha tomado decisiones políticas y estratégicas muy importantes, que tienen consecuencias".

"Hemos pasado de proclamarnos el partido de las banderas en los balcones a equiparar la bandera constitucional con la estelada, que es la bandera que se agita contra las libertades de la otra mitad", ha afirmado Álvarez de Toledo. Sobre la campaña electoral en Cataluña, ha lamentado que su partido haya "pedido perdón por hablar demasiado del proceso, cuando hablar del proceso es hablar de la democracia y la libertad de los ciudadanos". "Hemos creído que el desafío separatista se resuelve con promesas de financiación o más dinero", continúa, "y lo más insólito, hemos insinuado que las fuerzas de seguridad se habían excedido el 1 de octubre".

A sus ojos, "ha quedado acreditada la incapacidad de Pablo Casado para reconstruir el constitucionalismo, que es el principal desafío español". La exportavoz del PP ha sido tajante: "Nadie que sea jefe de la oposición y aspire a quitarle el puesto al presidente del Gobierno puede sacar en Cataluña el peor resultado de la historia de su partido". Según su punto de vista, los conservadores no son capaces de crear "un proyecto político solvente para España" y "los únicos datos positivos o esperanzadores del PP están en Galicia, Andalucía o Madrid".