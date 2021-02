El Gobierno dice que no es responsable de la Cañada Real y la ONU responde: "Lo irresponsable es dejar a niños sin luz"

El Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil del Gobierno de España ha asegurado a la ONU que el Ejecutivo no es el responsable de buscar una solución a la situación que viven 1.800 niños y niñas en la Cañada Real Galiana, que llevan más de tres meses y medio sin luz ni calefacción.

El Relator Especial de la ONU para la Extrema Pobreza, Olivier De Schutter, ha contestado este martes a través de Twitter. "En respuesta a las preocupaciones de la ONU sobre la Cañada Real, el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil del Gobierno Español, Ernesto Gasco, ha dicho que el Gobierno nacional no es responsable. Lo que es verdaderamente irresponsable es dejar a niños sin electricidad en medio del invierno", ha contestado

In response to the UN concerns about La Cañada Real, the High commissioner against child poverty of the Spanish government @gasco63 said the national government is not responsible. What is truly irresponsible is to leave children without electricity in the middle of the winter.