Publicada el 16/02/2021 a las 21:39 Actualizada el 16/02/2021 a las 22:28

La manifestación en Barcelona por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél ha dejado a las 21.30 de este martes contenedores quedamos y algunas vías afectadas por los altercados entre participantes y agentes de los Mossos d'Esquadra, según informa Europa Press. El rapero ha ingresado la mañana de este martes en el centro penitenciario de Ponent, en Lleida, tras ser arrestado por los Mossos d'Esquadra por estar condenado por la Audiencia Nacional a dos años, cuatro meses y quince días de cárcel por los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona.

Algunos participantes han lanzado objetos pesados y botellas de vidrio a los Mossos –como también lo han hecho los manifestantes en Girona y Lleida–, y los agentes han respondido disparando balas de foam.

La concentración se ha iniciado a las 19 horas en la plaza de Lesseps, cortando General Mitre, y los manifestantes han empezado a gritar 'Libertad Pablo Hasel' mientras un grupo de ellos rapeaban con un micrófono y un altavoz.

Al menos 6 manifestantes heridos en Girona

La manifestación en Girona ha dejado al menos 6 manifestantes heridos, según cifras de la entidad Sanitaris per la República. Algunos de los 2.000 participantes han quemado contenedores y han reventado aceras para tener objetos pesados similares a piedras para lanzar a los Mossos d'Esquadra. Otros manifestantes han recuperado botellas y objetos del contenedor de vidrio para arrojarlos a los agentes.

La protesta ha empezado en la plaza 1 d'Octubre de la capital gerundense, y los participantes se han dirigido hacia la sede de la Generalitat entre los cánticos "Catalunya antifascista" o "Libertad Pablo Hasel", entre otros.

En Lleida los Mossos d'Esquadra se enfrentaban a las 21.00 horas con algunos de los 1.200 manifestantes —según datos de la Policía Local—. Algunos de los participantes han lanzado botellas de cristal contra los furgones de los Mossos d'Esquadra y han encendido bengalas ante la Subdelegación del Gobierno en la capital leridana.

Agentes de antidisturbios han perseguido a algunos manifestantes por las calles perpendiculares a la Avenida Francesc Macià de Lleida

Las movilizaciones llegan a las Islas Baleares

Hasta 200 de personas, según el primer recuento oficial de la Policía Nacional, se han concentrado en la plaza de España de Palma para exigir la liberación del rapero Pablo Hasél. La protesta ha tenido lugar a las 19.00 horas, junto a la misma vez de otra que se ha producido en sa Bassa, en Manacor. En Menorca, concretamente en Mahón, también ha habido una concentración en la plaza Miranda.

Todas las iniciativas han sido convocadas a través de las redes sociales. En la de Palma, la Policía ha indicado a los manifestantes que se debían disolver por las medidas de restricción impuestas para el control de la pandemia.

Asimismo, los agentes han identificado a una veintena de personas. No obstante, no se han producido incidentes graves y los manifestantes se han ido disolviendo con normalidad.

Durante al menos una hora, las personas congregadas han gritado proclamas como "Las calles serán siempre nuestras", "No nos callarán, no pasarán", "Los borbones a los tiburones", "Marivent, casal popular" y "Libertad de expresión, Valtonyc absolución".

En Valencia la concentración acaba con incidentes y cargas policiales

La concentración celebrada en Valencia ha acabado con algunas cargas policiales e incidentes, como el vuelco y quema de contenedores en las inmediaciones de la plaza del Ayuntamiento.

Los participantes se han congregado a partir de las 19 horas en la plaza del Ayuntamiento, con distancia de seguridad entre los participantes, algunos ataviados con máscaras valencianas en las que se leía la frase 'llibertat exp' y una raya roja.

La protesta ha comenzado entre aplausos, canciones del artista y gritos de "Valencia está contigo", y carteles como "esto es una mafia"; "lo llaman democracia y no lo es, es una dictadura y lo sabéis"; "Hasél, amigo, Valencia está contigo"; "llibertat presos polítics" y "Valencia es antifeixista". Los manifestantes han escrito con tiza en el suelo 'libertad PH' y han defendido con una pancarta que 'sense llibertat no hi ha democràcia' ('sin libertad no hay democracia').

Pasadas las 19.40 horas, algunos de los participantes han tratado de desplazarse de la plaza del Ayuntamiento hacia la calle Colón. En ese momento se han registrado cargas policiales que han hecho retroceder a algunas personas.

La policía ha vuelto a cargar para desalojar la plaza del Ayuntamiento y algunos de los participantes en la protesta se han dirigido hasta Xàtiva, donde se han dispersado.

En las inmediaciones, se han volcado algunos contenedores y se ha quemado uno de ellos, ubicado en la calle Cervantes, hasta donde se han desplazado los bomberos para apagar las llamas.