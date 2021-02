Directo | Aragonès (ERC) cuestiona una investidura de Illa: "Los números son los que son"

Publicada el 16/02/2021 a las 08:13 Actualizada el 16/02/2021 a las 09:10

Comienzan las negociaciones tras las elecciones catalanas de este domingo 14 de febrero. Tando el candidato del PSC, Salvador Illa, como el de ERC, Pere Aragonès, empatados a escaños —aunque en número de votos los vencedores fueron los socialistas—, mostraron tras el cierre de las urnas su intención de presentarse a la investidura para presidir la Generalitat. Este lunes, la Ejecutiva Nacional de ERC decidió que comenzará con la CUP y no con Junts la ronda de contactos para buscar un pacto para formar Govern, que los republicanos quieren que sea amplio incorporando a Junts, CUP y comuns. En un comunicado, ERC ha definido a la CUP como "un actor indispensable y uno de los partidos que han salido más reforzado de la cita electoral", y continuará la ronda de contactos con los de Laura Borràs y Jessica Albiach.

"El país necesita un Govern fuerte con una mayoría estable para dar respuesta a la crisis actual, reconstruir el país desde la justicia social y caminar hacia la república catalana sobre la base de los consensos de amnistía y autodeterminación", defendió ERC en el comunicado.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de las negociaciones para formar Govern:

09.02. Espinosa de los Monteros dice que no hay "ninguna diferencia entre ERC y PSC": "Vamos a confrontar a los dos". El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado este martes que no hay "ninguna diferencia entre ERC y PSC" por lo que Vox confrontará a dos formaciones que, según el dirigente, "se acabarán poniendo de acuerdo". En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Espinosa de los Monteros ha sostenido que los socialistas catalanes no son una "fuerza nacional" y ha señalado que cada vez es más "difícil de distinguir" a la que antes era una "izquierda más sensata" de la "izquierda separatista".

08.00. Aragonès (ERC) cuestiona una investidura de Illa: "Los números son los que son". El candidato de ERC a la Presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, ha cuestionado este lunes una investidura del candidato socialista, Salvador Illa, a quién le ha recordado que "los números son los que son", en referencia a la mayoría de escaños independentistas. "Illa está en su derecho —de presentarse a la investidura— si obtiene el número de apoyos necesarios. El reglamento del Parlament es clarisimo. A partir de aquí, quiero recordar que hay una mayoría absoluta de diputados independentistas y quizás pueda expresar su deseo, pero los números son los que son", ha afirmado en una entrevista de Cadena Ser recogida por Europa Press. Aragonès cree que Illa ha fracasado en su intento de evitar una mayoría independentista, como lo hizo la líder de Cs, Inés Arrimadas, en las elecciones de 2017, cuando también ganó en votos pero no logró gobernar al no sumar una mayoría parlamentaria frente a los independentistas. Preguntado por si Illa debería ser presidente del Parlament, Aragonès ha respondido que será presidente el que elija la mayoría parlamentaria y, en ese sentido, ha vuelto a recordar que los partidos independentistas suman 74 diputados.