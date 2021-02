Las personas trans tardan entre 2 y 3 años en adaptar la documentación a su identidad, según la FELGTB

Publicada el 17/02/2021 a las 18:02 Actualizada el 17/02/2021 a las 18:21

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) ha denunciado que, en la actualidad, las personas trans tardan entre 2 y 3 años en poder adaptar su documentación a su identidad, según informa Europa Press.

En este sentido, recuerdan que se les exige que reconozcan que sufren un trastorno mental y años de terapia y hormonación hasta que médicos y jueces "acreditan" que son quienes dicen ser.

La presidenta de FELGTB, Uge Sangil, ha calificado esta situación de "atentado" contra la "dignidad" del colectivo, así como contra los "derechos humanos".

Según ha indicado, "los plazos administrativos generan inseguridad y riesgos" y pide tener en cuenta que es "durante la transición", cuando las personas trans "sufren más problemas" porque "quedan completamente expuestas a múltiples discriminaciones al no tener cambiada la documentación".

Discriminación en Servicios Sociales

Así lo recoge, explica la FELGTB, un informe de la Comisión Europea, publicado en junio de 2020, que explica que en el periodo en el que las personas trans no tienen su documentación en función de su género están expuestas a sufrir discriminaciones en el acceso a la salud, a la vida familiar, a una vivienda, y/o el empleo.

Como ejemplo, la entidad pone el caso de Diana, que tras superar las tres fases de una entrevista de trabajo, fue seleccionada para un puesto como grabadora de datos. Sin embargo, cuando le pidieron que presentara su documentación para formalizar el contrato y vieron un DNI masculino, la empresa empezó a ponerle problemas.

"Me dieron todo tipo de excusas como que iba a suponer un problema en Recursos Humanos. Yo les dije que solo tenían que poner mi nombre oficial en la documentación, pero llamarme Diana, pero me dijeron que lo tendrían que solucionar y que me llamarían. Nunca volvieron a llamarme", ha relatado.

Ampliación a migrantes y refugiados

Sangil recuerda, por otra parte, que las personas sin nacionalidad española que viven de manera estable en España "tienen directamente vetada la posibilidad de cambiar su documentación para que coincida con su identidad, salvo que esperen 10 años hasta nacionalizarse y superen varios obstáculos burocráticos que pueden alargar el proceso varios años más".

Por eso, la presidenta de la federación ha explicado que "una de las líneas rojas" que pone la entidad, "es que el derecho a ver reflejada su identidad a nivel documental sea recogido por ley también para las personas migrantes, solicitantes de protección internacional, apátridas, víctimas de trata o refugiadas".

Además, se trata de un derecho que ya existe en las once comunidades autónomas donde hay ley trans o LGTBI, por lo que, explica Sangil, "solo habría que hacerlo extensible a las competencias estatales".

Mientras esto no ocurra, denuncia la FELGTB, las personas trans están completamente expuestas a la arbitrariedad, la voluntad, incluso a la ideología de sanitarios, jueces o del personal administrativo".