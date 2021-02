Publicada el 18/02/2021 a las 08:40 Actualizada el 18/02/2021 a las 11:08

Sanidad notificó este miércoles 10.829 nuevos casos y 337 muertes por covid-19, con la incidencia bajando casi 40 puntos hasta 349. Asimismo, la Comisión de Salud Pública acordó priorizar en función de la edad y no de las patologías en los próximos grupos de vacunaciones.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este jueves:

10.58. Escrivá defiende los cambios del IMV: "Las buenas políticas no están escritas en tablas de Moisés". El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha defendido las modificaciones de la norma que establece el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y ha criticado que éstas se interpreten como un reconocimiento de que la norma original no estaba bien diseñada: "Las buenas políticas no están escritas en tablas de Moisés". Lo ha dicho este jueves en la inauguración del 'I Congreso sobre el principio de transparencia en la contratación predispuesta y su proyección como valor transversal en la sociedad', en la que también han intervenido la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, y la decana del Icab, Maria Eugènia Gay.

10.39. La variante sudafricana podría reducir considerablemente la protección de la vacuna de Pfizer. Pfizer y BioNTech han anunciado los resultados de un estudio 'in vitro' que aporta datos sobre la capacidad de los sueros de personas inmunizadas con su vacuna para neutralizar la variante sudafricana del coronavirus. Este estudio, realizado por Pfizer y la rama médica de la Universidad de Texas (Estados Unidos), sugiere que esta cepa sudafricana puede reducir en dos tercios la protección de los anticuerpos de la vacuna. El estudio, publicado en la revista científica The New England Journal of Medicine, investigó el conjunto completo de mutaciones de la variante sudafricana (también conocida como linaje B.1.351) de la espiga. Para ello, se produjeron tres virus recombinantes modificados genéticamente. Uno de los virus tenía el conjunto completo de mutaciones de la glicoproteína de la espiga encontradas en la variante sudafricana y los otros dos tenían subconjuntos de estas mutaciones. Los virus se analizaron frente a un panel de sueros de 15 participantes en el ensayo de fase 3 ya realizado y que habían sido inmunizados con la vacuna.

10.38. La Rioja cierra "sin sanción" la investigación sobre una posible vacunación irregular en Santo Domingo. La consejera de Salud, Sara Alba, ha informado hoy, en el Parlamento de La Rioja, de que se esta semana se ha cerrado "sin sanción" la investigación sobre una posible vacunación irregular en Santo Domingo. Alba, en contestación a una pregunta del portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Pablo Baena, ha explicado que se había cerrado el expediente concluyendo que, "ante una situación excepcional, el Equipo de Vacunación tomó la decisión adecuada". Así, ha relatado, se trataba de la última dosis de un vial y "o se ponía o se tiraba" y, a pesar de los esfuerzos, no se encontró a una persona incluída en la fase uno, por lo que se "recurrió a un familiar cuyo historial médico se conocía".

10.32. Escudero señala que "todo indica" que la incidencia va a seguir bajando y que las medidas se pueden relajar. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha defendido este jueves el retraso del toque de queda y del cierre de bares y restaurantes a las 23.00 horas a partir de este jueves ya que "todo indica" que la incidencia acumulada va a seguir bajando "aunque ahora sea la más alta". Según las datos difundidos este miércoles por Ministerio de Sanidad, Madrid es la comunidad autónoma con mayor incidencia acumulada a 14 días, con 489,87 casos por cada 100.000 habitantes, solo por detrás de la ciudad autónoma de Melilla, con 550,37 casos. En respuesta del llamamiento a la "responsabilidad" de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, dirigido a las comunidades autónomas, a las que ha instado a "mantener las restricciones", Escudero ha afirmado que las decisiones de la Comunidad de Madrid respecto a aumentar la actividad económica y social "van basadas siempre en criterios de un control exhaustivo de dónde se producen los contagios, de qué manera y, sobre todo, de evaluar de manera global tanto los datos epidemiológicos como los datos asistenciales".

.@eruizescudero: "Los datos en Madrid indican que hay ciertas medidas que se pueden relajar"



▶https://t.co/9R6sPRKynP pic.twitter.com/Xgz5PnD5RT — Espejo Público (@EspejoPublico) February 18, 2021

10.10. Denuncian a la Conselleria de Sanidad valenciana por no incluir a los ópticos-optometristas en los planes de vacunación. El Colegio de Ópticos-Optometristas de la Comunitat Valenciana (COOCV) ha denunciado a la Conselleria de Sanidad ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por no incluirles en los actuales planes de vacunación para profesionales sanitarios. Según ha indicado en un comunicado, el plan de vacunas elaborado por el Ministerio ha recogido desde un primer momento el lugar "prioritario" que deben ocupar las profesiones sanitarias. Sin embargo, "para desagradable sorpresa e intranquilidad del colectivo", desde la Conselleria se ha decidido dejar fuera de esta fase de vacunación a los ópticos-optometristas "sin aportar explicaciones coherentes, mientras que en otras comunidades autónomas sí están siendo vacunados", han advertido.

10.09. Díaz pide "ser más ambiciosos" y facilitar ayudas a autónomos y pequeñas empresas para asegurar el empleo. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reclamado este jueves en el Pleno del Congreso "ser más ambiciosos" y facilitar ayudas a las pequeñas empresas y las personas autónomas con el fin de asegurar el mantenimiento del empleo y evitar que la crisis "se convierta en una crisis terminal". Así, en su defensa del decreto ley que prorroga el sistema especial de protección al empleo de los ERTE hasta el 31 de mayo, Díaz ha llamado a "hacer todo lo posible para que una crisis coyuntural no se convierta en una crisis terminal, estructural". En este sentido, ha defendido "profundizar en el mantenimiento del empleo".

#EnDirecto Los grupos parlamentarios fijan posición sobre el Real Decreto-ley de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo.



Texto: https://t.co/ztEZbnyNJn https://t.co/fdjZEHUY8V — Congreso (@Congreso_Es) February 18, 2021

10.08. Multados 87 jóvenes por no usar mascarilla en unas canchas de Las Palmas de Gran Canaria. La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria multó durante la tarde de este miércoles a 87 jóvenes que se encontraban en las canchas del Parque de la Calle Joaquín Blume incumpliendo las medidas para prevenir los contagios de coronavirus. Según ha informado el cuerpo policial capitalino, en concreto, estas denuncias se produjeron por no hacer uso de la mascarilla obligatorio y por exceder el número máximo de personas permitidas.

10.01. La Universidad de La Rioja concluye los exámenes presenciales para más de 3.800 estudiantes sin incidencias. Más de 3.800 estudiantes han participado de forma presencial en las 300 pruebas de evaluación que, de manera presencial, se han celebrado en la Universidad de La Rioja en plena tercera ola de la pandemia, entre el lunes 1 de febrero y el sábado 13 "y todas ellas han transcurrido con normalidad y sin ninguna incidencia". Como informan desde el Gobierno de La Rioja, "los exámenes han podido realizarse así por el cumplimiento de las medidas específicas de prevención y control frente al covid, no registrándose ningún caso de síntomas compatibles con la enfermedad entre quienes asistieron a estas pruebas".

09.50. Rusia confirma cerca de 13.500 casos y 480 muertos por coronavirus durante el último día. Las autoridades de Rusia han confirmado este jueves cerca de 13.500 casos y 480 fallecidos por coronavirus durante el último día, unas cifras ligeramente superiores a las del miércoles, según los datos recabados por el centro operativo para la lucha contra el covid-19. El organismo ha detallado que durante las últimas 24 horas se han detectado 13.447 casos, lo que sitúa el total en 4.125.598, con 81.926 muertos desde el inicio de la pandemia, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias Sputnik.

09.44. Suben los nuevos casos de covid-19 en Navarra a 78 y la tasa de positividad se sitúa en el 4,1%. Navarra registró este miércoles 78 nuevos casos positivos de covid-19, cifra superior al día anterior (60), si bien la tasa de positividad se mantiene por debajo del 5%. En el día de ayer se realizaron en la Comunidad foral un total de 1.886 pruebas, entre PCR y test de antígenos, de los que 78 dieron positivo y lo que arroja una tasa de positividad del 4,1%. En la última semana, Navarra ha detectado 89 casos el martes (2,9%), 97 el miércoles (3,4%), 96 el jueves (4,1%), 82 el viernes (3,2%), 56 el sábado (2,9%), 48 el domingo (4%), 57 el lunes (3,2%) y 60 el martes (2,3%).

09.12. Madrid habilita a la Policía Local funciones de inspección turística para atajar fiestas ilegales en pisos turísticos. La Comunidad de Madrid ha decidido reforzar el control del uso adecuado de los apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico para atajar un fenómeno que viene detectándose en los últimos tiempos de pandemia: la celebración de fiestas ilegales en su interior, han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Interior, Justicia y Víctimas. Esta actividad viola la vigente normativa autonómica, que prohíbe taxativamente las reuniones de no convivientes en domicilios, y está enmarcada dentro de las medidas del Gobierno regional para impedir la propagación del covid-19.

08.50. Las personas que lleguen en vuelos procedentes de Sudáfrica y Brasil deberán guardar cuarentena desde este jueves. Las personas que lleguen en vuelo desde cualquier aeropuerto situado en Brasil o Sudáfrica a cualquier aeropuerto situado en España, con o sin escalas intermedias, deberán guardar cuarentena durante los diez días siguientes a su llegada, o durante toda su estancia en el país si ésta fuera inferior a ese plazo. Así lo establece la orden publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que señala que este periodo podrá finalizar con anterioridad, si al séptimo día a la persona se le realiza una prueba diagnóstica de infección aguda con resultado negativo.

ÚLTIMA HORA



Los pasajeros de vuelos procedentes de Brasil y Sudáfrica deberán guardar una cuarentena obligatoria de 10 días



➡️Objetivo Contener la propagación de las variantes brasileña y sudafricana del #COVID19



️ Desde las 00:00 h. del próximo 22 de febrero pic.twitter.com/lNEwNZQoot — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) February 17, 2021

08.00. Alemania confirma más de 10.000 casos y 500 fallecidos por coronavirus durante el último día. Las autoridades de Alemania han confirmado este jueves más de 10.000 casos y 500 fallecidos por coronavirus durante el último día, un ligero repunte respecto al miércoles, según los datos recogidos por el Instituto Robert Koch, el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas. El organismo ha señalado a través de su página web que durante las últimas 24 horas se han detectado 10.207 casos y 534 fallecidos, lo que sitúa los totales en 2.360.606 y 66.698, respectivamente, desde el inicio de la pandemia. Asimismo, ha apuntado que la incidencia acumulada durante los últimos siete días es de 57,1 casos por cada 100.000 habitantes, con 47.525 contagios confirmados durante la última semana y cerca de 128.000 activos en el país en estos momentos.

07.45. Corea del Sur suma más de 600 casos de coronavirus tras un incremento en los últimos días. Corea del Sur ha sumado este jueves 621 nuevos casos de coronavirus en la última jornada, en la que también ha lamentado seis fallecidos más a causa de la pandemia, tras un incremento de los contagios en los últimos días. Entre los nuevos contagios registrados, 590 son infecciones locales, 179 de ellas detectadas en Seúl y 237 en la provincia de Gyeonggi. Además, en Incheon, a 40 kilómetros al oeste de Seúl, se han notificado 16 casos adicionales. Así, el país acumula ya 85.567 positivos y 1.544 decesos desde que estalló la pandemia, según la Agencia para el Control y Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KDCA, por sus siglas en inglés).

07.30. China registra más de 30 casos de covid-19 en la última jornada. El Ministerio de Salud de China ha informado este jueves de 31 casos de covid-19 en la última jornada, 11 de ellos con síntomas y 20 asintomáticos, ninguno de ellos de procedencia local. Las autoridades sanitarias chinas han señalado que en las últimas 24 horas se ha contabilizado además un nuevo caso sospechoso procedente del extranjero en Shanghái, mientras no se han lamentado fallecidos por la enfermedad, por lo que el total de víctimas mortales se mantiene en 4.636. Con los últimos datos, China acumula ya 89.806 casos confirmados de covid-19 desde que estalló la pandemia, 520 de ellos pacientes que se encuentran en tratamiento en la actualidad, diez en estado grave. Por el contrario, son 84.650 las personas que se han recuperado.

07.15. La Fiscalía de EEUU y el FBI investigan al gobernador de Nueva York por las muertes de covid-19 en residencias. El fiscal estadounidense en Brooklyn y el FBI han iniciado una investigación preliminar contra la Administración del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, por ocultar las muertes por coronavirus en hogares de ancianos. En las últimas semanas, se ha conocido que la cifra de personas mayores internadas en residencias que han muerto a causa de la enfermedad asciende a 15.000, casi el doble de las cifras ofrecidas por las autoridades de Nueva York, que en un primer momento aseguraron que fueron 8.500. Este mismo lunes, Cuomo admitió la cifra superior de muertes respecto a las ofrecidas hasta el momento, aunque no se disculpó por la falta de transparencia en la emisión de cifras del coronavirus, solo calificó de "error" la diferencia de muertes. Según un informe, este desequilibrio en las cifras se debe a que la Administración excluyó de las cifras oficiales a los residentes que murieron fuera de las instalaciones.

07.00. El Gobierno de Perú niega que el presidente del país haya recibido la vacuna contra de forma indebida. El Gobierno de Perú ha negado este miércoles los rumores que circulan sobre que el presidente, Francisco Sagasti, recibió la vacuna contra el coronavirus antes de su inoculación oficial el pasado 9 de febrero. "El Despacho Presidencial descarta y rechaza, de manera categórica, tales versiones que solo buscan desacreditar la labor que viene realizando el jefe de Estado", ha subrayado la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa de la Presidencia de Perú en un comunicado emitido en relación con la vacunación irregular de altos cargos en secreto.