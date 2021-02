Uno de cada tres españoles ha perdido a alguien a causa del covid-19, según el CIS

Publicada el 18/02/2021 a las 13:48 Actualizada el 18/02/2021 a las 14:45

El 29,8% de la población ha perdido a alguien conocido a causa del covid-19, un 8,8% a un familiar y, en la misma proporción, a un amigo, según señala el barómetro de opinión realizado en febrero por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El barómetro, realizado entre el 3 al 11 de febrero a 3.869 personas, muestra que el 45,4% ha tenido a algún familiar no conviviente con coronavirus; un 51,9% a algún amigo y el 78% conoce a alguien que ha tenido el coronavirus.

Preguntados por como les está afectado a su vida personal, un 66,5% afirma que todo lo que sucede le está afectando mucho o bastante, frente al 14%o al que no le está afectado nada o casi nada. Al hablar de la vida social, son más los que dicen que les está afectado mucho o bastante en sus relaciones (77%), frente al 11% que no lo está notando. Siendo el distanciamiento con los seres queridos (38,5%) y las restricciones y libertad de movimientos (36,5%) las medidas que más les afectan.

Un 42,3% de la población señala que la principal medida contra el coronavirus que sigue es la de tener cuidado con lo que toca o dónde va, pero que en lo demás hace vida normal; un 40,8%, por el contrario, afirma que permanece prácticamente en aislamiento, saliendo de casa sólo para adquirir alimentos y para ir a consultas médicas. Un 2,2 de la población manifiesta realizar todas las recomendaciones sanitarias recomendadas.

Por otro lado, en relación con la situación sanitaria generada por el coronavirus, aumenta la población española que considera que se sigue en el peor momento, pasando del 44% del mes pasado al 47,3 de febrero. Mientras, baja 10 puntos la población que cree que lo peor está por llegar (del 33% al 24,5%), mientras un 16,7% cree que lo peor ha pasado ya (aumenta 3 puntos).

Los efectos de esta pandemia preocupan mucho al 57,4% de la población, bastante al 38,1% y poco o nada al 3,9%; mientras que el 46,6% afirma estar más preocupado por el efecto de la crisis del coronavirus sobre la salud que sobre la economía.

El 23,2% ha recurrido a los servicios sanitarios por pensar que tenía síntomas relacionados con el coronavirus, de ellos el 64,8% lo hizo el pasado año, siendo marzo, octubre, noviembre y diciembre los meses que más se recurrido a la sanidad; mientras que un 35% de estos lo ha hecho en enero o febrero. El 57,8% recurrió a su médico de Atención Primaria, un 12,9% llamó a un teléfono 900 que la comunidad puso para estos casos, luego el 9,3 por ciento acudió a urgencias del hospital y el 8,9% a urgencias de atención primaria.

Los síntomas a los que más hacen referencia las personas que acudieron a pedir asistencia sanitaria son: fiebre (32,5); dolor de cabeza (18,3%); molestias y dolores musculares (17,3%); tos seca (17%); dolor de garganta (12,4%); pérdida del sentido del olfato y/o gusto (11,3%); cansancio (10,9%); dificultad para respirar o sensación de falta de aire (8%); diarrea (6,5%); síntomas de resfriado/gripe (4,6%); malestar general (3,5%); síntomas gastrointestinales (3,2%) y dolor o presión en el pecho (3,1%).

Asimismo, un 7% manifestó haberse puesto en contacto con los servicios sanitarios por haber estado en contacto con una persona positiva; mientras que hasta un 26% afirma no haber tenido síntomas pese haberse puesto en contacto. El 78,6 afirma que la atención recibida fue buena o muy buena; al 79% le indicaron que debía guardar medidas de aislamiento; al 18,4% le hicieron la prueba del coronavirus; y al 33% le diagnosticaron covid-19.

El 75,3 de los que fueron diagnosticados con coronavirus tuvieron síntomas leves y lo pasó en casa; el 16,8% tuvo síntomas importantes, pero también lo pasó en casa, mientras que el 7 por ciento tuvo que ingresar en el hospital. El 69,2 por ciento de los que la pasaron en casa fueron atendidos por el médico de Atención Primaria; el 25,3 por ciento por otros profesionales, y el 17,2 por el enfermero de Atención Primaria. El 94,7 recibió la atención de manera telefónica y un 10,6 por ciento afirma que no tuvo seguimiento médico. Por otro lado, preguntados por si existe alguien de su casa, algún miembro de su familia o alguna persona con la que se conviva que haya contactado con los servicios sanitarios por tener síntomas relacionados con el coronavirus, un 15% contesta afirmativamente.

Aumenta diez puntos el porcentaje de población que quiere vacunarse

Asimismo, el 82,9% de la población admite que se vacunará cuando le llegue su turno dentro de la campaña de vacunación, lo que supone 10,4 puntos más de confianza con la vacuna que en el pasado mes, cuando 72,5% de la población afirmó estar dispuesta a vacunarse de forma inmediata. También se reduce la población que desconfía de la vacuna, ya que un 6,5% afirma que no irá a vacunarse cuando le toque inmunizarse, lo que supone una reducción de 10 puntos frente al 16,5% de la población que en enero señaló que se pondría la vacuna.

El Barómetro, realizado entre el 3 al 11 de febrero a 3.869 personas, también muestra una bajada en la población con dudas, un 1,8% ha señalado que lo hará si tiene garantías, está probada y es fiable -baja frente al 2,5 % de enero- y un 0,9% lo hará por consejo de autoridades, científicos o sanitarios- también se reduce respecto al 1,3% del pasado mes.

Respecto al motivo por el que no se vacunarían de forma inmediata, el 18,5% dice que es por miedo a que tengan riesgos para la salud/efectos secundarios-colaterales, el 31,2% porque no se fía de las vacunas y el 9,2% porque prefiere esperar a ver cómo funcionan. Además, un 8,3% no cree que sean eficaces; un 0,8% dice que es porque hay otras personas más vulnerables o de mayor riesgo; un 3,2% porque considera que tiene pocas probabilidades de contagio; un 1,5% por falta de información; y un 1% porque nunca se vacuna.

Con respecto a las preocupaciones, la crisis económica derivada de la pandemia es la primera y este mes ha desplazado al coronavirus a la segunda plaza de la lista de preocupaciones, un estudio que refleja que quienes ven "mal" o "muy mal" la coyuntura económica rozan ya el 90%.

En concreto, la crisis económica es mencionada como un problema en el 45% de los cuestionarios y, aunque baja medio punto con respecto a enero, se sitúa en la cúspide de la lista. Por su lado, el covid-19 figura este mes como segunda inquietud, con un 43,7% de menciones, cayendo casi ocho puntos desde enero, mientras el paro se mantiene en la tercera posición con un 27,9%.

Esta preocupación por los problemas económicos queda patente también cuando se pregunta por la situación económica, que ya descalifica el 89,5%, frente al 86,7% de enero.