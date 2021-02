Las comunidades van por libre en la desescalada de unas residencias de mayores ya casi inmunes al covid-19

Publicamos esta información sobre el coronavirus en abierto gracias a los socios y socias de. Sin su apoyo, nuestro proyecto no existiría. Hazte con tu suscripción o regala una haciendo click aquí . La información de calidad es la mejor vacuna contra cualquier virus.

Publicada el 18/02/2021 a las 06:00

Ya hay muchas Aracelis en España. Han pasado 54 días desde que España comenzó a inocular las primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus que llegaron a nuestro país y que tenían como primeros y prioritarios destinatarios los mayores de las residencias. En una especie de ejercicio de justicia divina, los primeros inmunes al covid-19 iban a ser los más castigados por la enfermedad. Y se ha conseguido. Según informan desde el Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPS), el proceso de vacunación ha finalizado ya "en casi todas" las residencias de todas las comunidades autónomas. Concretamente, en el 79%. Las únicas excepciones, explican sus fuentes, son aquellas en las que la detección de un brote obligó a retrasar la inoculación del suero. O aquellas en las que actualmente hay uno activo que impide completar el proceso. Pero son las menos, según confirman distintas organizaciones de familiares con las que se ha puesto en contacto infoLibre. En eso, el ritmo ha sido uniforme prácticamente en todo el país. Sin embargo, la finalización de la vacunación no se ha trasladado, al menos no siempre, en una desescalada gradual de las residencias, que en muchas ocasiones —demasiadas, según los familiares— continúan siendo una especie de búnker del que los mayores todavía tienen complicado salir.

La vacuna está funcionando. Lo dijo el propio director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, este lunes. "Vamos confirmando que la incidencia en mayores de 65 años que viven en residencias es menor que la incidencia en mayores de 65 que no lo están. Esto es importante porque hasta la semana pasada no se había observado desde el inicio de la pandemia", dijo en rueda de prensa. Así, Simón reivindicó que las "poquitas informaciones" robustas con las que cuentan en estos momentos las autoridades sanitarias "indican que sería una vacuna muy efectiva". "La velocidad con la que ha descendido la incidencia desde la segunda semana del inicio de la vacunación es mucho más rápida en residentes que en otros grupos. Eso apoya la tesis, indirectamente, de que las vacunas están teniendo un efecto", celebró. Según CEAPS, en el 93% de las residencias en las que ya se ha administrado la vacuna, el covid no ha vuelto a aparecer.

Según los datos oficiales, los brotes en "centros sociosanitarios", la categoría en la que se incluyen las residencias según la recopilación del Ministerio de Sanidad, han caído en solo una semana cuatro puntos. Representaban, en pleno pico de la tercera ola (22 de enero), el 17,88% del total de brotes detectados por los rastreadores. Una semana después pasaron a ser el 14,12%, y siguieron decreciendo: 11,39% el 5 de febrero y el 7,51% el pasado día 12. Sin embargo, todavía no hay fecha para que los mayores vuelvan a una nueva normalidad que les permita, aunque con las pertinentes medidas de seguridad, salir de su encierro. Al menos de manera uniforme, porque cada autonomía —que son las competentes en esta materia— están legislando y actualizando los protocolos relativos a este asunto a un ritmo diferente.

Según informan desde CEAPS, Extremadura, Cataluña, Galicia y Baleares son algunas de las comunidades que ya permiten más visitas de familiares y salidas de residentes de los centros para los mayores. Madrid y País Vasco, algunas de las que han afirmado que lo harán en las próximas semanas. Y Castilla-La Mancha, Murcia y La Rioja, algunas de las que continúan con un cierre casi hermético. CEAPS ya ha pedido una "vuelta a la normalidad de forma progresiva". "Luchamos porque las personas mayores que viven en residencias fuesen las primeras en recibir la vacuna, junto con quienes cuidan de ellas, porque han sido las más vulnerables, no sólo ante el virus, sino por la pérdida de calidad de vida al no poder relacionarse con sus seres queridos y, durante gran parte de la pandemia, con sus compañeros de residencia", dice Cinta Pascual, presidenta de la organización.

CEAPs pide "recuperar la normalidad de forma progresiva" https://t.co/1xsHjirJgF — CEAPs (@cea_ps) February 17, 2021

Galicia, la comunidad "más adelantada"

La Xunta de Galicia anunció este domingo, 14 de febrero, que había finalizado la vacunación entre los mayores de sus residencias. Tan sólo quedan, anunció el Gobierno en una nota de prensa, aquellos centros que habían registrado algún brote reciente. "Ya está vacunado el cien por cien del personal y de los residentes de la práctica totalidad de las residencias de la comunidad", celebraba el Ejecutivo del conservador Alberto Núñez Feijóo. Por eso, explica Paulino Campos, presidente de la Asociacións de Usuarias e Familiares de Residencias (Rede), el protocolo de restricciones de las residencias gallegas ha cambiado. "Yo creo que Galicia es la comunidad más adelantada. Antes las restricciones eran muy extremas, porque sólo se permitía una visita a la semana de una sola persona. Ahora se permiten tres y de dos personas de referencia. Además, ir a un centro de mayores ahora forma parte del listado de excepciones que permite sortear el cierre perimetral de los concellos", dice. Lo que no está permitido todavía, lamenta, es la salida de los ancianos de su centro. "Hay miedo porque la incidencia todavía es elevada", explica.

En cualquier caso, Campos celebra la "buena sintonía" que existe en estos momentos entre los familiares y la administración y, sobre todo, la voluntad de ésta a revisar cada semana esos protocolos, que también incluyen la posibilidad de que aquellos mayores con un "deterioro cognitivo grave" reciban una visita diaria de entre 30 y 60 minutos. "Esto no lo tiene ninguna otra comunidad", dice Campos, y es importante porque muchos ancianos "no son capaces de interactuar por teléfono o a través de videollamadas".

Su perspectiva es optimista. No titubea cuando afirma con rotundidad que este nuevo protocolo supone un "alivio" para familiares y residentes y tampoco duda de que se trata, ni más ni menos, de una "medida de transición" hacia la "normalidad" que llegará, prevé, en unas dos o tres semanas.

Cataluña, una flexibilización insuficiente

El pasado miércoles, 10 de febrero, la Generalitat de Cataluña publicaba una nota cargada de optimismo. Según afirmaba, los datos continuaban "mejorando en el entorno residencial y los efectos de la vacunación" seguían siendo "muy visibles". "En concreto", puntualizaba, los datos indicaban "que un 78% de las residencias ya están por encima de una cobertura de vacunación del 70%", un hecho que reducía "drásticamente la tasa de casos activos". "Por ahora, ya se han administrado 357.080 vacunas, de las cuales un 47,45% al ​​personal de centros sanitarios, un 29,29% a las personas institucionalizadas, un 22,49% al personal de centros sociosanitarios y un 0,77% a otro personal esencial", especificó la Generalitat.

Por eso el sábado estrenaron protocolo [disponible en este enlace], recuerda María José Carcelén, portavoz y presidenta de la Coordinadora de Residencias 5+1. "Ahora está permitido que los mayores salgan a dar un paseo todos los días, que se marchen fuera uno o dos —hasta ahora debían ser tres y estaban obligados a guardar cuarentena a su llegada a la residencia— y se indica que, como mínimo, las residencias tienen que garantizar una visita a la semana de sus familiares", explica. Pero, según lamenta, es "muy poco". Básicamente porque, al establecerse el mínimo de una visita semanal, las residencias establecen ese número también como máximo. "A nosotros nos parecía bien esta apertura, pero pedíamos que las visitas fueran diarias", expone. Con todas las medidas de seguridad pertinentes, claro.

Sin embargo, hay algo que, confiesa, les tiene "preocupados": los cribados a los profesionales. En el nuevo protocolo se establece que, en lugar de semanalmente, se harán cada dos semanas si el índice de crecimiento potencial del virus es superior a 300 y mensualmente si es inferior. "Nos parece muy arriesgado, antes se detectaba muy fácilmente a los asintomáticos y ahora no vamos a poder hacerlo. Reclamaremos a la Generalitat que vuelvan a ser semanales", indica.

Andalucía reabre

Este sábado, el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, daba la noticia a través de su cuenta de Twitter. "Desde hoy, en Andalucía restablecemos las salidas y visitas en residencias de mayores siempre que hayan pasado al menos siete días de la segunda dosis de la vacunación, periodo en el que se consigue la inmunidad suficiente para la protección frente al coronavirus". Según los propios datos de la Junta publicados este lunes, la comunidad "ha administrado un total de 458.143 vacunas desde que comenzara la campaña de vacunación el pasado 27 de diciembre y hasta el 14 de febrero, lo que supone el 83,9% del total de dosis recibidas". "La vacunación, en términos generales, ha ido bien. Sólo hay una pega, se dijo que el proceso terminaría a principios de febrero y al final los brotes lo han retrasado, pero no ha sido culpa de nadie", dice, desde el otro lado del teléfono, el presidente de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM), Martín Durán.

Desde hoy, en #Andalucía restablecemos las salidas y visitas en residencias de mayores siempre que hayan pasado al menos siete días de la segunda dosis de la vacunación, periodo en el que se consigue la inmunidad suficiente para la protección frente al coronavirus. — Jesús Aguirre (@jesusraguirre) February 13, 2021

Eso ha permitido la reapertura, celebra, a excepción de los municipios que se encuentren en el nivel de alerta 4 grado 2. "Eso nos parece bien. Esas zonas tienen una tasa de incidencia superior a los mil casos por 100.000 habitantes", explica. En el resto, según relata, están permitidas las visitas de un familiar por residente, sin tiempo límite aunque, eso sí, sin que puedan coincidir en el centro dos visitantes diferentes. "Tienen que estar espaciadas, así que dependiendo de las residencias y de la afluencia que tengan, los mayores podrán recibir visitas más o menos veces por semana", explica.

Madrid y Castilla y León, sin novedades desde enero

Muy diferente es la situación que viven las residencias de Madrid y de Castilla y León. En la primera comunidad, gobernada por la conservadora Isabel Díaz Ayuso, se había vacunado, hasta el pasado miércoles, al 95% de los usuarios de las residencias, al 87% de su personal socio-sanitario y al 80% de los profesionales sanitarios. "En el caso de las residencias, el proceso se completará en los próximos días", anunció su Ejecutivo a través de una nota de prensa. Hasta entonces no se planificará la posible flexibilización de las restricciones de las residencias. Actualmente, según explican Carmen López, de Marea de Residencias, y Miguel Vázquez, presidente de Pladigmare, estos centros continúan con el protocolo que tenían en el mes de enero. "El protocolo actual establece visitas un día a la semana durante una hora y salidas alrededor del centro, cada día, también durante una hora", explica López.

A Vázquez le parece insuficiente. Según explica, desde su organización pidieron que un familiar de referencia, previamente inmunizado, pudiera acudir a la residencia a realizar las visitas con más frecuencia. Pero de momento no se ha hecho así.

En la segunda, gobernada por el también conservador Alfonso Fernández Mañueco, tampoco se ha actualizado el protocolo desde, indica Ana Redondo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Gestión de las Residencias en Castilla y León, el 7 de enero. "La Gerencia de Servicios Sociales va sacando guías de actuación con todos los protocolos y las normas que hay que seguir, pero desde hace más de un mes no hay ninguna orden nueva", dice. Y ahí, ¿qué se indica? "Que cada residencia tenía que garantizar una visita de una hora al día, a no ser que hubiera un brote, que entonces volvería a cerrarse todo", explica en conversación telefónica. "En todo caso, se garantizará al menos, la posibilidad de una visita de una persona por residente y día, con una duración máxima de una hora, extremando las medidas de prevención. Debe quedar garantizado el escalonamiento de visitas a los residentes a lo largo del día", indica la guía, consultada por infoLibre [disponible en este enlace].

El problema, denuncia Redondo, es que la mayoría tienen las visitas completamente restringidas. "Esto no se cumple, ni antes de la vacuna ni, por lo que sabemos, ahora", denuncia.

Y eso es preocupante. Y, sobre todo, conlleva un impacto importante en la salud de los mayores. Ya no sólo física, sino también mental. Los mayores residentes en centros para mayores fueron, junto a los más pequeños, los primeros en confinarse. A mediados de marzo ya habían visto cómo sus residencias echaban el cierre sin fecha concreta para verlo levantarse de nuevo. Desde entonces, aunque las bajadas de la incidencia acumulada y la llegada del verano y la navidad permitieron un desconfinamiento más o menos flexible, los ancianos han vivido confinados. "Llevan ya un año así...", lamenta Carcelén.

"Estamos consiguiendo controlar lo que es el contagio, pero hay que hacer hincapié en la salud psíquica y emocional de los mayores, que está claro que ha sufrido un deterioro. Y grave, en algunos casos", lamenta Vázquez. "Los efectos psicológicos y físicos ya están ahí desde hace tiempo, así que las medidas más duras hay que tomarlas fuera de las residencias, no dentro", reclama López. El propio Grupo de Trabajo Multidisciplinar (GTM), que asesora al Ministerio de Ciencia e Innovación y apoya al Gobierno en materias científicas relacionadas con el covid-19, ya aseguró que es "urgente" que las personas que viven en residencias vuelvan cuanto antes a una normalidad lo más parecida posible a la anterior. "Las personas que viven en residencias, por su gran vulnerabilidad, no se pueden quedar al margen del 'retorno a la nueva normalidad". "Es prioritario tener presente en todo momento el difícil equilibrio entre la necesidad de proteger de contagio a la población institucionalizada y la de proteger su salud mental, física y la necesidad de interacción interpersonal con sus seres queridos, que seguramente padece el impacto de las medidas de confinamiento", indica el documento.