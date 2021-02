Publicada el 18/02/2021 a las 08:05 Actualizada el 18/02/2021 a las 10:41

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha reprochado este jueves al portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, que se dedique a "alentar" las protesta que tuvieron lugar en Madrid y Cataluña en apoyo al rapero Pablo Hasél, ya que estos "acontecimientos no tiene nada que ver con la libertad de expresión", según la dirigente socialista, porque se expresaron con "violencia". "Una cosa es defender que una democracia sea exigente con la libertad de expresión, y otra es alentar a estar en una situación en al que ayer vimos heridos, detenidos", ha criticado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, tras recordar que esas protestas no habían sido comunicadas y cruzaron líneas rojas al recurrir a la "violencia".

Así, al ser preguntada sobre esas concentraciones y los disturbios que se produjeron, ha defendido que "ningún derecho se puede defender ni expresar con violencia. "Una manifestación que no procedía, que no estaba comunicada, que hubo detenidos, heridos, muchos daños materiales. Eso no se corresponde con la libertad de expresión de ninguna manera", ha sentenciado.

En este sentido, ha rechazado que cualquier persona con responsabilidades públicas aliente a participar en esto, al ser preguntada por las palabras de Echenique respaldando a los manifestantes, y pidiendo una investigación tras la "violenta mutilación del ojo" de una joven en los incidentes de Barcelona. Sobre este asunto, Calvo sí ha señalado que ya se ha abierto una investigación.

Echenique respaldo en la noche del miércoles los actos de protesta en las calles de diferentes ciudades españolas. En un mensaje publicado en su cuenta personal de Twitter recogido por Europa Press, el dirigente de la formación morada ha trasladado todo su apoyo "a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles".

Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol.



La violenta mutilación del ojo de una manifestante debe ser investigada y se deben depurar responsabilidades con contundencia — Pablo Echenique (@PabloEchenique) February 17, 2021

Desde Unidas Podemos han trasladado reiteradamente su apoyo al rapero y ha anunciado que registrará en el Ministerio de Justicia una petición de indulto. "Entendemos que no puede ser normalidad democrática que, mientras se cierre la investigación por la presunta corrupción en la monarquía, se encarcele a quien la critica en canciones", señaló este lunes el presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens. Asimismo, Unidas Podemos registró un proposición de ley en el Congreso para proteger la libertad de expresión en la que plantea la derogación de artículos del Código Penal que a su juicio "atentan" contra ese derecho constitucional, como el caso de los delitos de injurias a la corona e instituciones del estado, contra los sentimientos religiosos o enaltecimiento del terrorismo.

Ayuso exige a Sánchez que cese a Iglesias por estar detrás de "movimientos vandálicos"

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cese inmediatamente y ponga "fuera de las instituciones" al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, por cuestionar la democracia y estar siempre detrás de movimientos vandálicos. Acompañada del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la dirigente regional se ha acercado a la Puerta del Sol para comprobar los desperfectos ocasionados por los "actos vandálicos" que se produjeron en la manifestación de apoyo al rapero Pablo Hasél.

Ayuso ha incidido en que estos destrozos les conmueven y les duelen porque "suelen ir contra los comerciantes, contra la gente humilde que trabaja en Madrid y que se ha levantando viendo como muchos de sus comercios han sido agredidos". La jefa del Ejecutivo autonómico ha agradecido al alcalde y a los servicios de limpieza del Ayuntamiento "el magnífico trabajo que han realizado durante toda la noche". "Cualquier diría que en este mismo escenarios hace unas horas hemos vivido semejantes imágenes y, sin embargo, ahora está casi todo arreglado", ha apuntado.

Además, ha agradecido la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y en concreto la de la Policía Nacional "gracias a los cuales se puede preservar la paz en Madrid". En este punto, le ha pedido al presidente del Gobierno que se manifieste, que diga algo al respecto, porque "dos días después de estos actos" que se han sucedido en Barcelona y en Madrid no lo ha hecho él ni su ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

En la misma línea se ha manifestado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha asegurado que "no deben estar en el Gobierno" quienes alientan disturbios propios de una "guerrilla urbana", en una alusión velada al apoyo del portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique. "No deben estar en el Gobierno quienes alientan, apoyan y amparan conductas de este tipo, quienes en sus declaraciones manifiestan su comprensión hacia quienes quieren dinamitar la convivencia", ha remachado.

Por su parte, el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha rechazado este jueves la violencia en los disturbios y ha recordado que en una democracia los problemas se solucionan en el Parlamento, que es el autorizado para "cambiar las leyes". Duque se ha expresado así en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, después de que las declaraciones de Ayuso.

"Pienso que está claro que hay una discrepancia en sociedad sobre qué constituye un delito. Esto se resuelve no así, ahí (Ayuso) tiene razón, se resuelve con los parlamentos que tienen que cambiar leyes", ha reconocido el ministro, que ha recordado que Justicia ya está trabajando para reformar el enaltecimiento de terrorismo y las injurias a la Corona para despenalizar la libertad de expresión. En esta línea, Duque ha recordado que los cambios se producen cuando la "sociedad instiga al Parlamento a cambiar las leyes". "Esta es la solución a este debate. Eso no debería dar jamás violencia: por ahí no podemos pasar", ha asegurado.

El delegado del Gobierno: la actuación de la Policía en Madrid ha sido "ejemplar"

Por su parte, el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, ha defendido este miércoles que la actuación de la Policía Nacional en las protestas en la capital para pedir la liberación del rapero Pablo Hasél ha sido "ejemplar". "La proporcionalidad en la actuación de la Policía ha sido, una vez, mas ejemplar", ha respondido en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, en las que ha destacado a los "magníficos profesionales". "Los madrileños pueden estar tranquilos. La situación no se va a desbordar. Quiero pensar, y estoy convencido, de que no veremos imágenes que a nadie les gusta ver", ha afirmado.

Así se ha pronunciado Franco después de que el portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, haya cuestionado la proporcionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las protestas que reclamaban la libertad del rapero Pablo Hasél. "Toda fuerza policial tiene que atender al criterio de proporcionalidad. Cada vez hay más datos y pruebas de que la proporcionalidad está lejos de lo requerido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha insistido en RNE.

"Los incidentes son disturbios que alteran la normalidad, pero en cualquier caso me preocupa que el foco no se ponga en la persona desprovista de un ojo en Barcelona (...) La gravedad del hecho nos haría bien en plantearnos mejorar nuestros parámetros democráticos, si la proporcionalidad se está ajustando con normalidad o por contra, como en Linares, poner la atención en una cierta desproporción", ha señalado Matute en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press. En este sentido, Matute ha asegurado que pedirá explicaciones al Ministerio del Interior porque en un "estado democrático buscamos que la convivencia sea pacífica" y las actuaciones de los agentes en las protestas tengan un "efecto disuasorio, que nada tenga que ver con la represión".

Bal ve "gravísimo" que Echenique "se felicite" por la violencia: "No tiene nombre"

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha tildado este jueves de "gravísimo" el respaldo de Echenique a los actos de protesta en Madrid. "Estamos hablando de una persona que está directamente vinculada en a la acción de gobierno de este país como portavoz del grupo que apoya a una parte de ese Gobierno de coalición. Que esa persona salude y se felicite por lo que pasó anoche en Madrid, a mí me parece gravísimo", ha remarcado Bal en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

En esta línea, ha criticado que el portavoz de la formación morada "salude al movimiento antifascista que se dedicó en la Puerta del Sol de Madrid a vandalizar comercios, a agredir a la policía que estaba legítimamente ejerciendo sus funciones, e incluso, a lesionar a los ciudadanos inocentes que pasaban por allí". A su juicio, "no tiene nombre" que Echenique trasladara su apoyo a través de Twitter.

Así, Bal ha dejado claro que "un Gobierno debe velar por la seguridad de los ciudadanos, por la seguridad en las calles y por que la policía mantenga esa paz y esa seguridad". Especialmente, ha subrayado que se debe cumplir con "el toque de queda vigente para extremar las precauciones y evitar los contagios que pueden desembocar en fallecimientos".