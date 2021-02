Directo | Cataluña prorroga las medidas por el covid pero flexibiliza actividades de carácter social

Publicada el 19/02/2021 a las 08:30 Actualizada el 19/02/2021 a las 12:14

Sanidad notificó este miércoles 10.829 nuevos casos y 337 muertes por covid-19, con la incidencia bajando casi 40 puntos hasta 349. Asimismo, la Comisión de Salud Pública acordó priorizar en función de la edad y no de las patologías en los próximos grupos de vacunaciones.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este viernes:

12.10. CCOO pide que personas en cuarentena o con covid-19 puedan examinarse de oposiciones a docente en otras fechas. CCOO se ha dirigido por escrito a la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, y a las diferentes consejerías territoriales, para pedir que se asegure el acceso justo a las oposiciones para las personas que se encuentran en cuarentena, enfermos por coronavirus, en gestación, con tratamientos oncológicos o cualquier otra causa justificada que impida la realización de la prueba en las fechas establecidas". Fuentes del sindicato han precisado a Europa Press que lo que piden es que estos colectivos puedan realizar las pruebas en otras fechas, salvaguardando su derecho a presentarse a las oposiciones.

12.07. Madrid ve "un paso importante" que Fitur se pueda celebrar con "todos los controles y medidas de seguridad". El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha señalado este viernes que es un paso "importante" que Fitur se pueda volver a celebrar con todos los controles y medidas de seguridad frente al covid-19. La ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, ha asegurado justo hoy que Fitur se celebrará a finales de mayo y supondrá el "renacer del turismo", al tiempo que ha confirmado también la celebración del Mobile World Congress.

11.56. La Feria del Libro de Mérida se celebrará en primavera en el Templo de Diana y ofrecerá más espacios para librerías. La Feria del Libro de Mérida se celebrará en el Templo de Diana y ofrecerá más espacios para las librerías y actividades para todos los públicos. Así se ha decidido en la primera reunión preparatoria con libreros y agentes culturales. La cita se celebrará en primavera y durará de miércoles a domingo, y las fechas se conocerán próximamente, según informa en nota de prensa el Ayuntamiento de Mérida.

11.55. Aragonès atribuye la prórroga de medidas por el covid a un "estancamiento" de la evolución. El vicepresidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, ha atribuido la prórroga de las restricciones por coronavirus —que seguirán vigentes siete días más con ligeras modificaciones— a una "fase de estancamiento" de la mejora de los indicadores epidemiológicos que hasta ahora ha registrado Catalunya en el último mes. "Tenemos demasiada gente hospitalizada", ha lamentado Aragonès en rueda de prensa desde el Hospital Josep Trueta de Girona junto a la consellera de Salud en funciones, Alba Vergés, en la que ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que no se relaje en el cumplimiento de las medidas.

11.42. Aguado se muestra partidario de levantar "todas las restricciones posibles cuanto antes". El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, se ha mostrado este viernes partidario de levantar "todas las restricciones posibles cuanto antes", incentivando otros mecanismos como la llegada de dosis de vacunas contra el covid-19 y más test. En declaraciones a los periodistas tras participar en la entrega del sello Garantía Madrid a la aplicación de restauración 'El Tenedor', después de que se levanten las restricciones a partir del próximo lunes en 31 zonas básicas de salud y 7 localidades, Aguado se ha mostrado partidario de levantar "todas las posibles cuanto antes".

11.42. El Gobierno de Castilla y León cree que "salvo un gran disgusto" los contagios seguirán bajando. La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha defendido este viernes que con arreglo a los datos salvo "un gran disgusto" los contagios por covid-19 seguirán bajando en la Comunidad durante los próximos días, al tiempo que ha señalado que se ha registrado menos mortalidad en la tercera ola que en las anteriores pese al volumen de contagios. "Da la impresión de que, salvo un nuevo gran disgusto, puede seguir en línea de descenso así lo deseamos firmemente", ha defendido Casado en su comparecencia ante la Comisión de Sanidad de las Cortes, donde ha relatado que el 23 de enero fue el día "más dramático" de esta tercera ola al declarar 3.183 casos nuevos en 24 horas cuando a día de hoy la cifra es de 406 casos.

11.23. Sánchez afirma que "pronto tendremos más vacunados que contagiados", pero advierte: "No podemos bajar la guardia". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado optimista en cuanto al plan de vacunación y ha afirmado que "pronto tendremos más vacunados que contagiados en el conjunto del país". "Fuimos el primer país europeo, junto con Alemania, en aprobar un plan estatal de vacunación. Somos el décimo país del mundo en avance de la vacunación y el cuarto en la Unión Europea", ha señalado durante la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española en Extremadura. Así, ha apuntado que el 2021 se reconocerá "como el año de la vacunación y el año de la recuperación económica" y ha llamado a "no bajar la guardia": "Estamos doblegando la curva, pero no podemos bajar la guardia. El momento es el de segiur con las medidas que estamos tomando. No se trata de avanzar rápido para luego retroceder, sino de no dejar nunca de avanzar".

El presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, presenta el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española en la comunidad autónoma de Extremadura. #PlanEspañaPuede https://t.co/ExoNuqbmf4 — La Moncloa (@desdelamoncloa) February 19, 2021

11.23. La FDA concluye que no hay transmisión del coronavirus a través de los alimentos o de los envases alimenticios. La Agencia Americana del Medicamento (FDA, por sus siglas en inglés) y el Departamento Norteamericano de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés) han asegurado, tras analizar la evidencia científica disponible, que el coronavirus no se transmite a las personas a través de los alimentos o de los envases alimenticios. "Nuestra confianza en la seguridad del suministro de alimentos se mantiene firme. Los consumidores deben estar seguros, tras la información científica actual y en base a un abrumador consenso científico internacional, de que es muy poco probable que los alimentos que se consumen y los envases de los mismos propaguen el coronavirus", han señalado el secretario interino del USDA, Kevin Shea, y a la comisionada interina de la FDA, Janet Woodcock.

11.22. Un estudio en Israel apunta que la vacuna de Pfizer es efectiva al 85% con una sola dosis. Un estudio israelí publicado en la revista científica The Lancet ha evidenciado que una única inyección de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por Pfizer y BioNTech tiene una eficacia del 85 por ciento en la prevención de la enfermedad sintomática entre 15 y 28 días después de su administración. El estudio, llevado a cabo por el Centro Médico Sheba, propiedad del gobierno israelí, también encontró una reducción del 75 por ciento en todas las infecciones por covid-19, sintomáticas o asintomáticas, después de la primera inyección.

11.09. El covid-19 provoca la pérdida de más de 20,5 millones de años de vida a nivel mundial, según estudio. Un estudio realizado por un grupo investigadores pertenecientes a diversas universidades y centros de investigación internacionales, entre los que se encuentran Héctor Pifarré Arolas (primer autor) y Guillem López Casasnovas, ambos investigadores del Centro de Investigación en Economía de la Salud (CRES-UPF), ha estimado el impacto de la mortalidad prematura por covid-19. Su método ha sido el cálculo de los años de vida perdidos (years of life lost, YLL, en inglés) debido al covid-19 y la medida relativa de YLL en relación a otras enfermedades comunes, como la gripe o las enfermedades cardiovasculares.

11.07. Médicos Preventivos y de Familia rechazan vacunar contra el coronavirus en estadios y grandes espacios. La Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH) y la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) consideran que la vacunación frente al SARS-CoV-2, tanto de los grupos de alto riesgo como del conjunto de la población debería realizarse en los servicios de Medicina Preventiva y en los equipos de Atención Primaria, en el marco de una estrategia colaborativa entre Atención Primaria y Hospitalaria. Ambas sociedades estiman que habilitar los estadios y grandes espacios para este fin no es necesario puesto que "tan solo es imprescindible dimensionar adecuadamente los servicios sanitarios y seguir protocolos específicos diseñados por Salud Pública", señalan en un posicionamiento.

10.43. Satse pide a Sánchez la inclusión de un representante del Ministerio de Sanidad en el Comité de fondos europeos. El Sindicato de Enfermería (Satse) ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se reconsidere la decisión inicial relativa a la formación del Comité Técnico de la Comisión Interministerial para la Recuperación, Transformación y Resiliencia y se incluya, al menos, a un profesional perteneciente al Ministerio de Sanidad. En una carta dirigida a Sánchez y también a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, el presidente de Satse, Manuel Cascos, le traslada su "disconformidad" con la decisión de que no haya "ni uno solo representante" del Ministerio entre los 20 miembros que forman parte de este Comité Técnico que asesorará al Gobierno sobre el reparto de los fondos europeos destinados a España para paliar los efectos de la pandemia del covid-19.

No podemos entender cómo no hay ni un solo representante de @sanidadgob en el Comité Técnico que asesorará al Gobierno sobre el reparto de los fondos europeos contra el #COVID19 https://t.co/hRc5UogCP0 @sanchezcastejon @CarolinaDarias @desdelamoncloa #Coronavirus pic.twitter.com/gLRDIpl9PK — SATSE (@Sindicato_SATSE) February 19, 2021

10.40. Pfizer y BioNTech inician un ensayo clínico mundial para evaluar su vacuna contra el coronavirus en embarazadas. Pfizer y BioNTech han anunciado que se ha administrado la dosis a las primeras participantes en un estudio global de fase 2/3 para seguir evaluando la seguridad, tolerabilidad e inmunogenicidad de su vacuna contra el covid-19 en mujeres embarazadas sanas de 18 años o más. "Estamos orgullosos de iniciar este estudio en mujeres embarazadas y de seguir reuniendo las pruebas de seguridad y eficacia para apoyar potencialmente el uso de la vacuna por parte de subpoblaciones importantes. Las mujeres embarazadas tienen un mayor riesgo de complicaciones y de desarrollar covid-19 grave, por lo que es fundamental que desarrollemos una vacuna que sea segura y eficaz para esta población. Estamos profundamente agradecidos a los voluntarios que se están inscribiendo en el ensayo y a los investigadores del centro que están dirigiendo este trabajo", ha comentado el vicepresidente senior de Investigación y Desarrollo Clínico de Vacunas de Pfizer, William Gruber

10.39. Cataluña prorroga las medidas por el covid pero flexibiliza actividades de carácter social. El comité técnico del Plan de Protección Civil de Catalunya (Procicat) ha decidido prorrogar las restricciones por el coronavirus siete días más —hasta el 1 de marzo— pero ha aprobado "una cierta flexibilización muy limitada" de actividades de carácter social. En un comunicado este viernes, ha concretado que se autorizan y se regulan las condiciones de las actividades extraescolares y de deporte escolar, así como las actividades de ocio infantil dirigidas a menores de las etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria.

10.30. La OMS destaca la reducción de casos de covid-19 en Europa pero pide no bajar la guardia, ni levantar las medidas. El director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Hans Kluge, ha destacado la reducción de casos de contagio covid-19 que se está registrando estas últimas semanas entre los países europeos, pero ha pedido no bajar la guardia ni levantar las medidas establecidas para frenar la transmisión. Y es que, por primera vez desde septiembre del año pasado, el número de casos nuevos diagnosticados en una semana es menos de un millón y, por tercera semana consecutiva, se están también reduciendo el número de muertes por Covid-19. De hecho, Europa representa el 28 por ciento de los nuevos casos detectados en todo el mundo y el 21 por ciento de los nuevos fallecimientos.

10.30. Madrid mantiene la prohibición de reuniones en domicilios de no convivientes y levanta las restricciones en 31 zonas básicas y siete localidades. El viceconsejero de Salud Pública y Plan covid-19 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, ha dado a conocer este viernes las nuevas medidas sanitarias que afectan a la región, entre las que se mantiene la prohibición de reuniones en domicilios entre no convivientes. "El virus sigue ahí, no hay que relajarse", ha comentado, aunque también ha señalado que "se está consolidando la tendencia descendente". Así, la Comunidad ha registrado una incidencia acumulada a 14 días de 427 casos por cada 100.000 habitantes, "un 52% menos con respecto a hace dos semanas". En vista de los datos, 31 zonas básicas de salud y siete localidades levantarán sus restricciones y solo dos zonas básicas se suman a los confinamientos perimetrales.

EN DIRECTO. A partir de las 10:00, @ZapateroAntonio y Elena Andradas comparecen en rueda de prensa para actualizar la evolución epidemiológica y asistencial en la región. https://t.co/t8Cga31UiO — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) February 19, 2021

10.22. Maroto confirma que Fitur se celebrará a finales de mayo y será el "renacer del turismo". La ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, ha asegurado este viernes que Fitur se celebrará a finales de mayo y supondrá el "renacer del turismo", al tiempo que ha confirmado también la celebración del Mobile World Congress. "Las instituciones, Ifema, Fitur, la Comunidad de Madrid, el ayuntamiento, la OMT y el Gobierno vamos a anunciar hoy la celebracion de esa gran feria que a va a suponer el renacer del turismo", ha señalado la titular de Industria en declaraciones a Telemadrid.

10.03. Andalucía prevé iniciar la próxima semana la vacunación del profesorado de Infantil, Primaria y Secundaria. La Junta de Andalucía prevé iniciar la próxima semana la vacunación contra el coronavirus del profesorado de educación Infantil, Primaria y Secundaria, que podría desarrollarse durante un mes, junto a la vacunación de los miembros de las fuerzas y cuerpos de Seguridad de Estado. Así se ha pronunciado, en declaraciones a Canal Sur Televisión (CSTV), recogidas por Europa Press, el director del Plan Estratégico de Vacunaciones de Andalucía, el pediatra David Moreno Pérez, quien ha apuntado que en este momento sólo al 2,4 por ciento de la población andaluza se le han suministrado las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus.

9.28. Rusia supera el umbral de los 82.000 muertos tras sumar 470 fallecidos durante el último día. Las autoridades de Rusia han confirmado este viernes la muerte durante el último día de 470 personas a causa del covid-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, con lo que el país euroasiático supera la barrera de los 82.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia. El centro operativo nacional para la lucha contra el coronavirus ha señalado que durante las últimas 24 horas se han confirmado 13.433 casos y 470 muertos, lo que sitúa los totales en 4.139.031 casos y 82.396, respectivamente. La capital, Moscú, figura un día más como la ciudad con más contagios y fallecidos.

8.45. Los expertos exigen que no se ignore a pacientes con enfermedades mentales en la estrategia de vacunación. Una encuesta realizada por las principales organizaciones europeas de pacientes psiquiátricos y de salud mental muestra que solo 4 de los 20 países europeos dan prioridad a las vacunas covid para personas con trastornos mentales graves (como psicosis y problemas del estado de ánimo), a pesar de la gran cantidad de evidencia científica que muestra que estos pacientes se encuentran entre los de más riesgo, según publican en la revista Lancet Psychiatry. Los autores del artículo y las principales organizaciones europeas de salud mental exigen que la Unión Europea, así como las autoridades sanitarias nacionales, tomen medidas concertadas para proteger a estos pacientes vulnerables.

"European countries’ vaccination strategies try to balance ethical and scientific evidence, but for individuals with severe mental illness an evidence policy disconnect remains."



New #Free #COVID19 Commenthttps://t.co/F2mOhlQ6hH — The Lancet Psychiatry (@TheLancetPsych) February 18, 2021

8.25. Alemania suma más de 500 muertos por coronavirus y supera la barrera de los 67.000 fallecidos. Las autoridades de Alemania han confirmado este viernes la muerte de más de 500 personas por coronavirus durante las últimas 24 horas, con lo que el país europeo supera la barrera de los 67.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia. El Instituto Robert Koch, el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas, ha indicado a través de su página web que durante el último día se han detectado 9.113 casos y 508 fallecidos, lo que sitúa los totales en 2.369.719 y 67.206, respectivamente.

08.00. China sigue sin registrar casos locales de covid-19 pero suma una veintena de positivos importados. China ha sumado este viernes a su balance de contagiados por el coronavirus otros 18 casos, aunque el Ministerio de Salud ha especificado que ninguno de estos casos es de transmisión local. En concreto, de estos 18 positivos llegados desde el exterior del país asiático, 10 de ellos han presentado síntomas, mientras que ocho de ellos son asintomáticos. En el informe de este viernes, las autoridades sanitarias han detallado que China lleva sin registrar ningún caso de transmisión local durante cuatro jornadas consecutivas. En las últimas 24 horas tampoco se ha detectado ningún caso sospechoso ni deceso relacionado con la enfermedad.

07.40. EEUU aportará 4.000 millones de dólares para facilitar el acceso a la vacuna en el mundo. Estados Unidos aportará 4.000 millones de dólares (más de 3.300 millones de euros) para facilitar el acceso a la vacuna contra el covid-19 a nivel global. Según ha precisado la Casa Blanca en un comunicado, Estados Unidos contribuirá inicialmente con 2.000 millones de dólares (más de 1.600 millones de euros) a la Alianza Mundial para la Inmunización y la Vacunación (GAVI), que participa en el mecanismo COVAX, que apoya el acceso a vacunas en 92 países de bajos recursos, y después realizará otra donación de otros 2.000 millones de dólares a esa herramienta a lo largo de 2021 y 2022.

07.20. Johnson emplazará a los líderes del G7 a reducir el tiempo de desarrollo de nuevas vacunas a 100 días. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, pedirá a los líderes del G7 que apoyen los esfuerzos para reducir a 100 días el tiempo de desarrollo de vacunas, algo que "salvará innumerables vidas en futuras crisis sanitarias". Así lo ha asegurado el Gobierno en un comunicado, destacando que Johnson planteará esta propuesta de "acelerar el desarrollo de vacunas" en la primera reunión del G7 que presidirá Reino Unido. El primer ministro ha pedido al principal asesor científico del Gobierno, Patrick Vallance, que trabaje con socios internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como con expertos industriales y científicos, para asesorar al G7 en la aceleración del proceso de desarrollo de vacunas, tratamientos y pruebas para patógenos comunes.

1/2 PM @BorisJohnson will encourage G7 leaders tomorrow to give more to global vaccinations as he commits the UK to:

- Offer surplus vaccines to #COVAX to support developing countries

- Work with #G7 partners & @CEPIvaccines to cut vaccine development time by 2/3 to 100 days pic.twitter.com/lucY6v3H9f — G7 UK (@G7) February 18, 2021

07.00. El Vaticano abre la puerta a despedir a los empleados que no se vacunen. El Estado de la Ciudad del Vaticano ha abierto la puerta a sancionar con despidos a aquellos empleados que rechacen vacunarse contra el covid-19 al subrayar que negarse "puede constituir un peligro también para las demás personas y aumentar seriamente el riesgo para la salud pública". Así se desprende del decreto firmado por el cardenal Giuseppe Bertello, gobernador de la Ciudad del Vaticano publicado este jueves.