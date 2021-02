Publicada el 20/02/2021 a las 16:42 Actualizada el 20/02/2021 a las 16:43

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha emplazado a los partidos políticos y a las instituciones a cooperar "lejos de los rifirrafes, para poder ofrecer soluciones concretas a la ciudadanía y para hacer un llamamiento a la calma" tras la cuarta noche de altercados en las protestas en apoyo a Pablo Hasél. En declaraciones a los medios este sábado, ha dicho que comprende las "razones del malestar" por el encarcelamiento el pasado martes del rapero y que existen motivos para que la ciudadanía se manifieste.

Así, Colau ha pedido no criminalizar las manifestaciones y ha reivindicado el derecho a la manifestación "con libertad y con seguridad", pero sin embargo ha expresado desaprobación ante los altercados y la destrucción de mobiliario público en algunas protestas. Ha insistido en que los altercados "no son una solución y no están justificados porque solo perjudican a los vecinos y vecinas y a los comercios, que bastante están sufriendo la crisis" derivada de la pandemia del coronavirus.

Respecto al incidente con la manifestante que ha perdido la visión de un ojo a causa del impacto de una bala foam, ha abogado por reabrir el debate en el Parlament sobre la "posible prohibición o limitación" de esos proyectiles.

Por otro lado, la alcaldesa ha emplazado al PSOE a tramitar la petición de indulto para Hasél que Unidas Podemos ha presentado ante el Ministerio de Justicia de la manera "más ágil posible" mientras no se tramite la reforma del Código Penal.

PSOE

Por su parte, el PSOE ha manifestado su "más rotunda condena" frente a todo acto de violencia, en referencia a las manifestaciones violentas que han tenido lugar en varios puntos de España en contra de la detención de Hasél. "Cualquier destrozo y el hecho de que haya heridos son contrarios a ejercer la libertad de expresión en una democracia plena", ha señalado este sábado la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, en declaraciones difundidas a los medios.

Narbona ha insistido en que los socialistas quieren "la moderación" y ha destacado que es el momento de reiterar su "más rotunda condena frente a todo acto de violencia que no puede verse justificado como una defensa de la libertad de expresión o de la libertad de manifestación". "En una democracia plena como la nuestra todos los derechos se pueden defender sin recurrir a ningún acto de violencia o de destrozos. Los derechos se defienden a través de la palabra, de los argumentos, a través de la política", ha reivindicado.

En este punto, Narbona ha recordado que el Gobierno tiene ya previsto realizar modificaciones en la legislación vigente "que fortalezcan los derechos de expresión, de libertad, de manifestación, pero que se defiendan siempre teniendo en cuenta que esos derechos no pueden amenazar la seguridad de nadie". Por ello, la presidenta socialista ha hecho hincapié en pedir a los que se manifiestan estos días "que lo hagan de forma absolutamente pacífica y que no causen daños a quienes más están sufriendo las consecuencias de la pandemia y la crisis económica".

Ciudadanos

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha criticado al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por "alentar los altercados" durante las protestas y ha lamentado que el Ejecutivo nacional "justifique la violencia".

Durante un acto celebrado este sábado en el que ha recorrido las calles y comercios de la zona de la Plaza de la Villa, Villacís ha afeado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que hiciese declaraciones "tras muchos días de silencio" para decir que "le parece mal" los altercados en algunas ciudades españolas, cuando "tiene que parecerle mal tener un vicepresidente para alentar los altercados". También, ha señalado el papel del portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, quien "apoya a quienes revientan la ciudad".

En este sentido, ha extrapolado la situación al Ayuntamiento de la capital y ha apuntado que si una de las dos partes del Ejecutivo de coalición hiciese este tipo de declaraciones, "el Gobierno duraba dos minutos". "Cuando Iglesias habla, lo hace en nombre de todo el Gobierno", ha expresado y ha apelado a los ministros socialistas a que condenen los altercados y también "condenen al señor Pablo Iglesias".

"Ha habido 35 policías heridos. Los altercados merecen ser condenados y dejar de tener este Gobierno que no sabe si está en la trinchera o en el Gobierno. Salvo en Cataluña o País Vasco, nunca un Gobierno de España había justificado la violencia", ha lamentado Villacís, quien ha añadido que de esta forma "se crea un debate asqueroso sobre el umbral de la tolerancia de la violencia".

EH Bildu

El parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha afirmado que lo vivido por el rapero Pablo Hasél supone un "atropello" y ha criticado el, a su juicio, "sesgo ideológico de la policía, Audiencia Nacional y los tribunales". En una tertulia de parlamentarios en Radio Euskadi, ha asegurado que su detención supone un "atropello" y un "escándalo en términos democráticos", así como "una agresión intolerable a la libertad de expresión".

En este sentido, ha mostrado el apoyo de EH Bildu a "todas las movilizaciones que se hagan de forma pacífica" y ha considerado que, si ha habido "un cierto estallido social", éste "refleja un malestar y cansancio social de la juventud, un colectivo que lo está pasando mal en el Estado en los últimos años tras sufrir crisis y precariedad".

"También hay un hartazgo político por las dobles varas de medir y que los factores fácticos siempre estén alineados con la derecha. No tenemos por qué aguantar el sesgo ideológico de la policía, de la Audiencia Nacional y los tribunales", ha añadido.