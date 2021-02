El PSC pide al Govern en funciones comparecer en el Parlament por los altercados en las protestas en defensa de Hasél

Publicada el 21/02/2021 a las 13:23 Actualizada el 21/02/2021 a las 13:24

El candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, ha condenado "rotundamente la violencia y el vandalismo" durante cinco noches consecutivas en Cataluña por las protestas en apoyo a Pablo Hasél, y ha emplazado al Govern en funciones a comparecer en la Diputación Permanente del Parlament para ahondar en la cuestión.

En declaraciones a los medios este domingo recogidas por Europa Press, ha avisado de que si el Ejecutivo en funciones no propone comparecer a iniciativa propia, los socialistas "tomarán las acciones penitentes para garantizar que se den las explicaciones que se tienen que dar". Según él, "quien no defiende los Mossos d'Esquadra, es decir, la seguridad, el orden público y la convivencia, queda inhabilitado desde mi punto de vista para gobernar este país", ha dicho en alusión a los partidos del Govern en funciones, y ha pedido no poner en duda ni la profesionalidad ni la tarea que desempeña el cuerpo policial.

"Ante los titubeos de los que lo tendrían que hacer, y que han estado cinco días sin hablar, quiero expresar en nombre del PSC-Units per Avançar nuestro apoyo y reconocimiento explícito, claro y sin fisuras a los Mossos d'Esquadra, y en particular a los policías locales, a la Guardia Urbana y a los servicios de emergencias y de limpieza", ha añadido.

Por otro lado, ha defendido que estos episodios de violencia no son justificables: "Vivimos en una democracia plena. Perfectible, naturalmente, y tenemos que recorrer este camino de perfección que hay, pero una democracia plena es incompatible con estas manifestaciones de violencia", ha aseverado.

Además, ha lamentado que algunos comercios se hayan visto afectados, asaltados o vandalizados durante los altercados, pues es el sector "más afectado" por la crisis del coronavirus, y ha pedido que no haya impunidad para los participantes violentos.