El rey Juan Carlos desvela el papel del general Juste en el 23F: "Fue quien impidió que el Ejército creyera que yo estaba tras el golpe"

Publicada el 21/02/2021 a las 12:43 Actualizada el 21/02/2021 a las 13:16

El rey emérito Juan Carlos I desvela en una conversación publicada este domingo en el El Mundo la actuación del general José Juste para que no prosperara el golpe de Estado del 23F. En febrero del año 1981, era el jefe de la División Acorazada Brunete y el ex jefe del Estado lamenta ahora, según este periódico, el mal trato que le dispensó el ejército y el recelo que generó en muchos de sus compañeros durante los siguientes años.

Según ha dicho el rey emérito a El Mundo, fue el general Juste "quien realmente hizo que (Alfonso) Armada no entrara a Zarzuela e hiciese creer al resto de los implicados que yo estaba en el golpe. Además, ordenó a la División Acorazada Brunete que permaneciera en sus cuarteles y no saliera a tomar las calles de Madrid".

Juan Carlos de Borbón relata que el 23F, tras la entrada de Antonio Tejero en el Congreso de los Diputados, recibió una llamada de Juste para preguntarle si estaba con él el general Armada. "Le dije que no", asegura el rey que apunta que le dijo que "si dice que quiere ir, por favor no le recibáis". Juste, le explica, que piensa que se presentará en Zarzuela y que "no llevaba una misión limpia".

Según relata el emérito a El Mundo, la llamada de Juste lo puso en alerta y llamó al por entonces jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campos, para preguntarle si estaba Armada. Al decirle que estaba entrando, el rey asegura que le dijo: "Que no entre, que se vuelva a su cuartel general". "Sabino protestó pues sabía de la cercanía con Armada, pero el rey fue inflexible. 'Que no entre. No quiero a Armada aquí'", asegura el periódico.

No fue la última llamada que hizo Juste a Zarzuela aquel 23F. Después de hablar con Juan Carlos I, llamó también a Fernández Campos para decirle que era conveniente que el rey saliese en televisión. El jefe de la Casa Real le respondió que "va a salir. "Los oficiales no cesaban de preguntar si el rey estaba con Tejero. Juste estaba ya cansado de contenerles, diciéndoles que no. El mensaje del rey se produjo de madrugada", relata El Mundo.