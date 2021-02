ERC, Bildu, Junts, PDeCAT, BNG y CUP piden en el Congreso la desclasificación de los documentos del 23F

Publicada el 23/02/2021 a las 11:49 Actualizada el 23/02/2021 a las 13:07

"Se propone: instar al Gobierno del Estado español a realizar los cambios legislativos necesarios para desclasificar y dar a conocer todos los documentos escritos, sonoros o de video que permitan conocer con exactitud los hechos vinculados al Golpe de Estado del 23F". Este es el texto que ERC, Bildu, Junts, PDeCAT, BNG y CUP registrarán, en forma de Proposición no de ley, en el Congreso de los Diputados coincidiendo con el 40 aniversario de la intentona golpista del 23F. Así lo han anunciado este martes en la Cámara Baja representantes de estas formaciones, que se ausentarán de los actos de previstos para las 13.oo horas, que contarán con la presencia del rey Felipe VI.

En la España de 2021 sigue en vigor una ley de 1968 que bloquea cualquier intento de levantar el velo a todos los documentos referidos al golpe de Estado. Es la Ley de Secretos Oficiales, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 6 de abril de 1968. Desde esa fecha, sólo se ha modificado una vez, en octubre de 1978.

"Con el devenir de los años se han ido conociendo, sea por la labor investigadora de historiadores o periodistas, sea por la publicación de memorias y testimonios, hechos de la Transición que cuestionan la visión edulcorada que se ha vendido de la misma, en definitiva, como las élites franquistas conservaron gran parte de su poder económico, político, judicial y militar al pasar de la Dictadura a la Democracia y como destacados líderes y estamentos se encargaron de ser la bisagra de este cambio lampedusiano", puede leerse en la iniciativa.

Y prosigue: "Pasados 40 años ya no hay justificación alguna para no conocer con detalle cada documento, cada grabación, cada información significativa que obre en poder del Estado español y que aporte 'luz y taquígrafos' a los verdaderos acontecimientos que alumbraron el Golpe de Estado del 23F. Esa necesidad se refuerza ante la acción de la Ley de Secretos Oficiales de 5 de abril de 1968, reformada por la Ley de 7 de octubre de 1978, una legislación franquista generadora de opacidad, indefensión y, sobre todo, desmemoria, que de forma inexplicable no ha sido aún adaptada a los tiempos de una sociedad democrática. Resulta bochornoso conocer a través de países extranjeros y sus servicios de inteligencia hechos trascendentes que son secretos en España".

Ya hay una iniciativa en el Congreso... pero congelada

La última vez que se debatió sobre esta reforma en la Carrera de San Jerónimo. Fue el 26 de junio. El Pleno aprobaba con 197 votos a favor, 54 en contra y 99 abstenciones la toma en consideración de la proposición de ley de reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales, impulsada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

Los nacionalistas vascos argumentan que aunque la seguridad y defensa del Estado es un valor constitucionalmente protegido que compete al Gobierno, y por ello el acceso de los ciudadanos a materias que pudieran afectar a esta seguridad queda vedado, "no es menos cierto que ese valor y resguardo debe dialogar con otros valores y principios también constitucionalmente protegidos".

Este martes, en rueda de prensa en el Congreso, el portavoz de PNV, Aitor Esteban, lamentó que la Cámara tenga 'congelada' una iniciativa suya al respecto desde el pasado junio.

Lleva desde 2016 registrando proposiciones de ley similares. Desde que la registrada esta legislatura fue admitida a trámite, han sido ya 18 las veces que se ha ampliado el plazo de enmiendas. La última vez, este mismo martes. "Estamos de nuevo siendo testigos de una repetición de la jugada de pasadas legislaturas: la iniciativa que pretende sacar de los cajones miles de papeles, está en otro cajón", resumen fuentes de la formación nacionalista consultadas por info Libre . Puede decirse que el PNV es experto en esta materia.. Desde que la registrada esta legislatura fue admitida a trámite, han sido yaque se ha ampliado el plazo de enmiendas. La última vez, este mismo martes. "Estamos de nuevo siendo testigos de una repetición de la jugada de pasadas legislaturas:, resumen fuentes de la formación nacionalista consultadas por

Errejón también pide "transparencia"

Desde Más País, Íñigo Errejón, insta a Felipe VI a aprovechar la efeméride para anunciar reformas en favor de la transparencia de la institución y también demanda la reactivación de la reforma de la Ley de Secretos Oficiales

En rueda de prensa, Errejón aseguró que existe un interés es narrar el frustrado golpe de estado como si fuera un "cuento palaciego" centrado en las decisiones de "cuatro o cinco hombres" que se pusieron de acuerdo para hacerlo fracasar, informa Europa Press.

Por tanto, es necesario garantizar el "derecho a la verdad" de los españoles para tener acceso a documentos clasificados desde hace 40 años, algo que no tiene sentido en un país "maduro" como España y sobre un acontecimiento, como el 23F, que tiene "más oscuros que claros".

