Directo | Sánchez: "Abordamos la etapa más esperanzadora, el principio del fin"

Publicada el 24/02/2021 a las 08:00 Actualizada el 24/02/2021 a las 09:37

España sale del nivel de riesgo extremo tras reducir su incidencia por debajo de los 250 casos. Este martes, Sanidad notificó 7.461 nuevos casos y 443 muertes. Con estos números, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este miércoles ante el pleno del Congreso de los Diputados para dar cuenta del estado de alarma vigente hasta mayo y de las medidas que está llevando a cabo el Gobierno para combatir la pandemia del coronavirus y paliar sus consecuencias.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este miércoles:

09.35. Sánchez: "El plan Marshall está aquí: España va a recibir 140.000 millones de euros en seis años". "Nos aproximamos a la recuperación", ha asegurado el presidente del Gobierno. El propósito es crecer, pero crecer transformando para crear una España más digital, más sostenible, más justa y más feminista". En ese sentido, ha incidido en el objetivo de creación de empleo "sólido, sostenible, de calidad y de larga duración": "Todas las convocatorias para proyectos del plan de recuperación van a tener entre sus principales criterios de elegibilidad la creación de empleo de calidad". Sánchez estima que se crearán 850 mil puestos de trabajo.

09.33. Sánchez: "España recibirá el cuádruple de vacunas el trimestre que viene". El presidente del Gobierno ha hecho un repaso al proceso de vacunación y ha reiterado el objetivo de vacunar al 70 por ciento de la población durante el verano: "El 2021 va a ser el año de la vacunación".

09.22. Sánchez: "Abordamos la etapa más esperanzadora: el principio del fin". "Nos adentramos ante un nuevo orden internacional y tenemos un reto como país: unirnos como sociedad", ha comenzado el presidente, haciendo referencia a la vacunación y el descenso generalizado de casos. "Estamos ante una nueva fase y pido lo que ofrezco: unidad a todas las fuerzas parlamentarias", ha continuado, para volver a señalar que "2021 va a ser el año de la vacunación y la recuperación económica".

09.17. Sánchez repasa la gestión de la pandemia: "No debimos bajar la guardia en Navidades, y tampoco ahora". "La desescalada fue demasiado rápida", ha admitido el presidente del Gobierno al recordar los primeros meses de la pandemia. "La cogobernanza pudo funcionar mejor", ha continuado. Asimismo, ha llamadoa no bajar la guardia: "La prudencia es un deber político". "En todos los países de nuestro entorno hubo un incremento significativo tras las fiestas de Navidad. No se debió bajar la guardia entonces, tampoco ahora".

09.12. Sánchez anuncia una nueva partida de 11.000 millones de euros para empresas, pymes y autónomos. "No solo queremos salvar empresas y salvar empleos; queremos reforzar esas empresas y emplos y crear nuevas".

09.05. Sánchez: "Hago un llamamiento a la unidad". EL presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arranca su comparencencia repasando las cifras de la pandemia en España y en el mundo. "Necesitamos mantener la vigilancia", asegura el líder del Ejecutivo antes de insistir en "la unidad" que se ha mantenido con presidente autonómicos y agentes sociales, pero no en el Congreso de los Diputados: "Tras un año de crisis y de parón económico, hago un llamamiento a la unidad". "La sociedad está exhausta y espera de la política humanidad, responsabilidad y generosidad", ha proseguido.

09.00. Arranca el pleno en el Congreso de los Diputados. Comparece el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

#EnDirecto El presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, comparece en el Congreso para informar sobre los datos y las gestiones en relación con el estado de alarma. También se celebra la #SesióndeControl. https://t.co/GyoazDfuux — Congreso (@Congreso_Es) February 24, 2021

08.30. Alemania confirma más de 8.000 casos de coronavirus y supera el umbral de los 2,4 millones de contagios. Las autoridades de Alemania han confirmado este miércoles más de 8.000 casos de coronavirus durante el último día, con lo que el país supera la barrera de los 2,4 millones de contagios desde el inicio de la pandemia. El Instituto Robert Koch, el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas, ha señalado a través de su página web que durante las últimas 24 horas se han detectado 8.007 contagios y 422 fallecidos, lo que sitúa los totales en 2.402.018 y 68.740, respectivamente. Asimismo, ha apuntado que la incidencia acumulada durante los últimos siete días es de 59,3 casos por cada 100.000 habitantes, con 49.295 casos detectados durante la última semana y cerca de 116.400 casos activos en estos momentos.

08.05. También habrá sesión de control al Gobierno centrada en los disturbios tras la detención de Hasél. Tras la comparecencia de Pedro Sánchez, el Gobierno se somete como cada miércoles al control del Congreso. Esta semana, la polémica generada por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél y por el respaldo de Podemos a las manifestaciones de protesta va a centrar la sesión, una cita que PP, Vox y Ciudadanos van a aprovechar para intentar agrandar la nueva brecha que este tema ha generado entre los dos socios del Gobierno de coalición.

08.00. Sánchez comparece en el Congreso para informar del estado de alarma y de la evolución de la pandemia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este jueves en el Pleno del Congreso para dar cuenta del estado de alarma vigente hasta mayo y de las medidas que está llevando a cabo el Gobierno para combatir la pandemia del coronavirus y paliar sus consecuencias. El Gobierno ya ha dejado claro este martes que no se plantea acogerse a la posibilidad de levantarlo dos meses antes, el próximo 9 de marzo, porque considera que las circunstancias no lo aconsejan. Se trata de una opción que se incluyó a última hora en el decreto de prórroga del estado de alarma, incluida a petición de varios grupos de la oposición a cambio de su apoyo.

Buenos días. El #Pleno acoge la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebra la #SesióndeControl y debate dos mociones.



Además, se reúnen tres comisiones.



️Agenda: https://t.co/DHVgVq3WRD pic.twitter.com/t8rTxGMedx — Congreso (@Congreso_Es) February 24, 2021

07.30. México acumula 1,8 millones de vacunas aplicadas y recibe 500.000 dosis más de Pfizer. El Ministerio de Salud de México ha informado que desde que inició la campaña de vacunación ya son 1.801.156 las dosis que se han aplicado en el país, que este martes ha recibido un nuevo lote con 500.000 unidades del inmunizador de Pfizer. La directora de Vigilancia Epidemiológica, Gabriela Nucamendi, ha precisado que todas estas dosis se han administrado a personas mayores, personal de salud y educativo, y, en concreto, 40.684 de estas unidades han sido aplicadas en la última jornada.

07.00. Argentina comenzará a vacunar a los docentes con la llegada de las más de 900.000 dosis de la vacuna china. La ministra de Salud de Argentina, Carla Vizzotti, ha anunciado este martes el inicio de la campaña de inmunización de los docentes del país, que tendrá su pistoletazo de salida con la llegada este jueves de las 904.000 dosis de la vacuna china desarrollada por Sinopharm. "Se ha decido destinar las vacunas de Sinopharm al personal docente y no docente de las escuelas, que abarca una población total de 1.458.000 en todo el país", ha destacado, por su parte, el ministro de Educación argentino, Nicolás Trotta.