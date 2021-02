Irene Montero defiende su labor en Igualdad ante las críticas del PP por generar un enfrentamiento entre el feminismo

Publicada el 24/02/2021 a las 20:22 Actualizada el 24/02/2021 a las 21:12

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha defendido este miércoles en el Pleno del Congreso su labor durante su primer año como parte del Gobierno, ante las críticas del PP que la acusan de un trabajo "invisible" y de haber generado "un enfrentamiento sin precedentes" entre el movimiento feminista.

Montero ha sido interpelada por la portavoz de Igualdad de los conservadores, Margarita Prohéns, quien ha reprochado a la dirigente morada que lo que considera una actividad "inexistente" y hasta "contraproducente" para las mujeres durante el último año, informa Europa Press.

La diputada ha señalado que las críticas a su labor, no sólo vienen de la oposición, sino también del feminismo. "Usted que se creía la encarnación del movimiento feminista universal", ha declarado, antes de señalar que este 8M las mujeres tienen más razones para reivindicar sus derechos, porque hay más de 2 millones en paro, se ha "disparado" la brecha salarial hasta el 21% y España ha caído 10 puestos en dos años en el ranking de Igualdad.

Entre los 'logros' que Prohéns ha señalado de la labor de Montero en este año, ha destacado la aprobación del anteproyecto de la Ley de Libertad Sexual, conocida como Ley del 'solo sí es sí' que después fuera retirada del Congreso por el Gobierno, que se "guardara información" sobre la pandemia para celebrar el Día de la Mujer, que la fiscalía haya abierto una pieza separada sobre la nanny de la ministra o que no haya permitido la investigación del caso de abusos a menores tuteladas en Baleares.

Un Gobierno "injusto"

A su juicio, estas situaciones y sus "peleas" con la vicepresidenta primera Carmen Calvo sobre "quien lleva la bandera" del feminismo, determina que a la responsable de Igualdad no está por las políticas feministas, sino en una "lucha de votos".

En este sentido, ha considerado "injusto" que no ponga en marcha medidas de conciliación, mientras "los españoles le pagan la canguro" o que forme parte de un Gobierno que tenga a miles de mujeres esperando el Ingreso Mínimo, que no ayude a sectores feminizados como el turismo o la hostelería, o que se "carga" la prestación por hijo a cargo, o "no tiene tiempo" para trabajar en la ley contra la trata con fines de explotación sexual.

La ministra se ha defendido de estas críticas acusando a los de Casado de creer que las políticas feministas "no son necesarias", de creer que aquellas mujeres que "no llegan es porque no se esfuerzan" y de "negar" que España cuenta con "una estructura económica y social que penaliza de forma profunda a las mujeres".

Según ha indicado, reformar este sistema económico es uno de los objetivos de su departamento que, según ha explicado, en este año han puesto en marcha medidas de protección específicas para las víctimas de violencia de género durante la pandemia, han incorporado a la futura Ley de violencia en la Infancia la prohibición del síndrome de alienación parental y el régimen de visitas en casos de violencia machista.

Reproches sobre políticas del PP

Además, ha explicado que trabaja para recuperar la tercería locativa en el Código Penal, se ha "asegurado" el trabajo de muchas mujeres a través de los ERTE, ha desarrollado "dos normas" de igualdad retributiva, ha conseguido 200 millones para el Plan Corresponsables, se han "asegurado" los permisos igualitarios por maternidad y paternidad y se han dado "los primeros pasos" para aprobar las leyes LGTBI y Trans.

En este sentido, lo que ha reprochado Montero al PP es que en todas las medidas nombradas que ya han pasado por el Parlamento, los conservadores se hayan abstenido o votado en contra.

Del mismo modo, ha señalado que el Gobierno del PP anterior no ha puesto en marcha medidas similares durante dos legislaturas y cree que el PP defiende "ideas contrarias" al feminismo con la reforma laboral, la reforma del aborto, la eliminación del acceso a la Sanidad a "los más vulnerables", o quitar las competencias en violencia de género a los municipios.

La portavoz de Igualdad del PP ha asegurado que su partido no niega la desigualdad, ni la necesidad de políticas feministas, sino que las mujeres están hoy "peor que hace un año". A su juicio, la ministra cuenta con 451 millones de presupuesto para "infantilizar la política" y poner en marcha medidas "en contra de las mujeres".

Plan de empleo y de corresponsabilidad

"No ha hecho nada para cambiar esta realidad", ha declarado Prohéns, que cree que Montero no pone solución a los "problemas reales" de las españolas. Es por ello, que le ha pedido un Plan de empleo femenino y un "verdadero" Plan de corresponsabilidad.

Por su parte, la ministra ha criticado que el responsable de las negociaciones del PP para la renovación de CGPJ sea quien, en su momento, consideró inconstitucional la Ley contra la Violencia de género en 2004, como vocal del órgano judicial y les ha reprochado que hayan ayudado a Vox, que niega la violencia machista, a "meter un pie" en los parlamentos autonómicos donde gobiernan

"El 8M este año, con quiénes van a estar ustedes, con las feministas o con Vox", ha concluido la titular de Igualdad.