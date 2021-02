¿Quién es José Manuel Pérez Tornero, el futuro presidente de RTVE?

Publicada el 25/02/2021 a las 09:22 Actualizada el 25/02/2021 a las 10:27

El Gobierno y el PP han anunciado este jueves a primera hora que han cerrado un acuerdo para renovar el Consejo de RTVE. Según han señalado fuentes de ambos partidos, el presidente de la Corporación será José Manuel Pérez Tornero, catedrático y experto en programación educativa y cultural y el quinto clasificado en el concurso público para elegir el Consejo de RTVE, según recoge Europa Press. Así las mismas fuentes han explicado que los consejeros serán Ramón Colom Esmatges, Elena Sánchez Caballero, Concepción Carmen Cascajosa Virino y José Manuel Martín Medem, Roberto Lakidaín Zabalza, María Carmen Sastre Bellas, Jenaro Castro Muiña, María Consuelo Aparicio Avendaño y Juan José Baños Loinaz.

Pérez Tornero sustituirá a Rosa María Mateo, que ejerce de administradora única desde que en 2018 fracasara el acuerdo para renovar el Consejo. Ahora, dos años y medio después, el Congreso vota este jueves los seis vocales del Consejo de Administración de la Corporación RTVE que le corresponde designar. El proceso culminará con la votación de los cuatro miembros que elegirá el Senado.

Pérez Tornero, el quinto mejor puntuado en el concurso para RTVE, es periodista y catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, y director de la Cátedra UNESCO Media and Information Literacy and Quality Journalism de la Cátedra sobre Innovación de los informativos (RTVE-UAB). Además, es doctor honoris causa por la Universidad Aix-Marseille y doctor en Comunicación por la UAB. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación (Premio Extraordinario de Periodismo) y licenciado en filología hispánica. Ha sido director programas culturales y educativos en el ámbito públic y privado y asesor de diversos organismos tanto en España como en el extranjero. En TVE, desarrolló la TV Educativa (RTVE y el Ministerio de Educación) siendo creador del programa La Aventura del Saber, que se emite desde 1990.

El futuro presidente de RTVE pactado entre PSOE y PP defendió durante su comparecencia en el Congreso la independencia de la corporación. "Entiendo que la radiotelevisión pública por mandato constitucional depende del Estado, depende directamente de las Cortes, tiene que tener su independencia profesional, y creo que es compatible con la misión que se le encomienda en toda la legalidad", dijo durante el examen que los parlamentarios realizaron a los aspirantes a formar parte del Consejo de Administración.

También apostó por la necesaria consolidación de una nueva imagen de Radiotelevisión Española, que sea más pluralista, que cumpla un servicio y que se identifique con las necesidades de los ciudadanos, haciéndolo con transparencia y con honestidad. Su proyecto fue calificado con la quinta mejor nota y ante los diputados, Pérez Tornero defendió también que la radiotelevisión pública es una piedra angular en la esfera pública democrática.

Pero además, se centró en la importancia de la educación en la programación que considera que debe ser "transversal", al tiempo que recalcó que en lugar de lamentarse de la escasez de audiencia "lo que hay que hacer es darle a toda la televisión una vertiente cultural, educativa en el sentido amplio, científica, de inteligencia general".

Por otro lado, se refirió a los nuevos formatos, mencionando el podcast y las posibilidades de la digitalización. "La televisión del futuro no se podrá llamar ni televisión", señaló abogando por que los contenidos audiovisuales sean los que vayan a la búsqueda del usuario.

También defendió el actual modelo de financiación pública sin publicidad. "Por la experiencia vivida en el tiempo de pandemia y por la experiencia de los sucesivos sistemas de transformación de financiación, les diré que no estamos, en principio, en un mal sistema de financiación", dijo al tiempo que avisó de que la evaluación que se hizo en su día de unos 1.200 millones de presupuesto anual es "poco". "Habría que estudiarlo, pero cobrar de las tasas, cobrar de los beneficios de las privadas, de pago y, sobre todo, con un tema que nos viene, que es el de las plataformas digitales, probablemente pueda ser uno de los sistemas más estables en Europa en el próximo futuro si se hace en proporción a los servicios, ya digo, que el mandato-marco vaya haciendo", reflexionó.

Una televisión pública "universal y gratuita"

A su juicio, la televisión pública tiene que ser universal y gratuita y debe hacer una apuesta fundamental por la igualdad de todo tipo, igualdad social, igualdad de género e igualdad de recursos económicos.

En materia de transparencia, abogó por hacer un balance económico semestral en lugar de anual y sobre la externalización defendió que lo que se pueda hacer en Radiotelevisión Española no tiene por qué externalizarse si no hay "una necesidad imperiosa". "Dicho esto, el talento del cual se puede beneficiar Radiotelevisión Española también está fuera, pero respecto a este talento existen fórmulas que no suponen un doble despilfarro", precisó.

Preguntado por la manipulación, sentenció que la "objetividad es un ideal, la honestidad es una práctica ética". Al mismo tiempo, subrayó la necesidad de acabar con la interinidad. "Tras unos años de imposibilidad de contratar o de sacar concursos, hay que adoptar una posición muy decidida por acabar con la interinidad", recalcó haciendo una estimación de unas 200 personas interinas en RTVE. En su opinión, habría que hacer un esfuerzo profundo y decidido por estabilizar, respetando los principios constitucionales de mérito, igualdad e idoneidad que exigen, pero hacerlo pronto. "Creo que, con la perspectiva en los próximos años de las jubilaciones y de los incentivos a la prejubilación que concede el último convenio laboral, el tercer convenio laboral, estos pasos se pueden dar con gradualidad, con respeto a todos los derechos y con eficacia para una empresa potente", dijo.

El proyecto del futuro presidente de RTVE se centra cuatro acciones: la transformación global en tres dimensiones: pública, política y de imagen. "Hay que hacer un nuevo contrato con la ciudadanía, tenemos que servir a sus intereses. No podemos ser paternalistas y pensar que sabemos más que nuestros ciudadanos. Ese diálogo tiene que llevar a una especie de pacto, a un nuevo contrato que asegure la interacción con el ciudadano", explicó. En segundo lugar, un gran cambio tecnológico apostando por "un sistema integral de producción y de programación". En tercer lugar, una "completa reestructuración empresarial" con dos dimensiones.

Por un lado, según apuntó, un núcleo de innovación permanente. "Tendría que trabajar para que, en un año, después de un proyecto futuro de televisión, que solamente se podrá hacer de acuerdo con las Cortes tras el mandato-marco que corresponde renovar, definiera ese nuevo proyecto y, a continuación, lanzarse abiertamente a una transformación total de la estructura empresarial que tiene, para mí, dos principios", explicó.

Así, señaló la necesidad de una nueva gobernanza más participativa, más plural, más de diálogo, más negociada, más de entendimiento y no de polémica; y un cambio cualitativo que, a su juicio, es el presagio de un cambio cuantitativo. "Podemos salir de una decadencia previsible, que es una pérdida de segmentación y una pérdida de audiencia", indicó al tiempo que apuntó que España es un país potente, diverso y, respetando la cohesión territorial, la diversidad lingüística y cultural, puede conseguir esto.

Mateo, administradora provisional desde 2018

Después de caducar en 2018 el mandato del último Consejo, el Gobierno socialista nombró a Rosa María Mateo como administradora provisional y la renovación se fió a un concurso público en el que los profesionales pudieran presentarse para optar a la Presidencia y al Consejo la Corporación. Un Comité de Expertos, seleccionado por los grupos parlamentarios, se encargó de escoger a los 20 más idóneos conforme a un sistema de puntos con el que se valoró tanto el currículum como un proyecto para RTVE que debían entregar.

Pero hace ya dos años, una vez que el comité de expertos hizo pública la lista con los 20 preseleccionados, el proceso se bloqueó, las Cortes se disolvieron por las elecciones de 2019 y se presentaron recursos contra la preselección. Y, por medio, la mejor puntuada, la periodista Alicia G. Montano, falleció.

Tras un informe de los letrados del actual Senado, el proceso se desbloqueó en noviembre resolviendo los recursos pendientes y pasando la pelota al Congreso para empezar ya con la cobertura de las seis vacantes que le corresponden. Una vez celebrada la votación en el Congreso, el proceso se trasladará al Senado, que debe seleccionar a los otros cuatro consejeros, y finalmente el tema volverá al Congreso para celebrar una nueva votación entre los diez consejeros elegidos con el fin de adjudicar la Presidencia de RTVE.