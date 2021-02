Directo | España prorroga hasta el 31 de marzo la restricción de viajes no imprescindibles desde fuera de la UE

Publicada el 26/02/2021 a las 09:00 Actualizada el 26/02/2021 a las 10:47

Sanidad notificó este jueves 9.568 nuevos casos y 345 muertes con covid-19, mientras la incidencia roza 200. Este viernes continúa la cumbre en Bruselas de los 27 después de que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE acordaran seguir trabajando en el desarrollo de un certificado de vacunación, cuyo desarrollo a nivel técnico necesitará al menos tres meses, pero siguen divididos sobre si debería ser usado para facilitar desplazamientos y viajes este verano.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este viernes:

10.44. Moreno dice que el próximo 8M "no es momento de salir a la calle": "No caigamos en el error del año pasado". El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha comentado este viernes que, "desgraciadamente", el próximo 8 de marzo —Día Internacional de la Mujer— "no es momento de salir a la calle" como consecuencia de la pandemia de Covid-19, y ha pedido no caer en el "error" que, a su juicio, se produjo el año pasado en torno a esa fecha, cuando sí se celebraron movilizaciones masivas, lo que "nos costó caro, en forma de contagio masivo y de pérdida de vidas humanas". Así lo ha advertido el presidente andaluz en una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, en la que ha sostenido que de cara a ese día "se pueden hacer muchas cosas" que no impliquen manifestaciones, porque "ya cometimos un error el año pasado con el 8M", que "nos costó caro, en forma de contagio masivo y de pérdidas de vidas humanas". "No caigamos otra vez en el mismo error, aprendamos del pasado", ha añadido.

10.41. Los Mossos detienen a los responsables de una agencia de viajes por estafar con PCR falsas. El comisario de los Mossos d'Esquadra Joan Carles Molinero ha explicado este viernes que han detenido a tres personas, responsables de una agencia de viajes, por presuntamente estafar con certificados de PCR falsificados. Lo ha dicho en una rueda de prensa con la consellera de Salud en funciones, Alba Vergés; el conseller de Interior en funciones, Miquel Sàmper, el secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, y la subdirectora general de Coordinación y Gestión de Emergencias de Protección Civil de la Generalitat, Imma Soler. Molinero ha expresado que los Mossos d'Esquadra han realizado durante esta semana dos intervenciones en dos agencias de viajes, una en Mataró (Barcelona) y otra en Santa Coloma (Barcelona) por presuntamente estafar con PCR de coronavirus falsificadas.

10.40. El Gobierno vasco reconoce no saber "absolutamente nada" del anuncio de Sánchez de ayudas al turismo y la hostelería. La consejera vasca de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha señalado que el Gobierno vasco no sabe "absolutamente nada" del anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de destinar 11.000 millones de ayudas directas para el turismo, la hostelería y el pequeño comercio, por lo que ha reclamado "transparencia". En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, la consejera ha analizado además la situación generada en Tubacex y ha advertido de que aunque cada uno debe defender sus intereses, eso "no obsta para que las partes se sienten de forma civilizada en una mesa.

10.29. Rosell denuncia un "ataque" al 8M pero garantiza que se cumplirán las indicaciones sanitarias: "Habrá balcones". La Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, considera "evidente" que hay un "ataque real" al 8 de Marzo aunque ha garantizado que el Gobierno cumplirá "sin duda" con las indicaciones de la Ministra de Sanidad, Carolina Darias, contrarias a la convocatoria de concentraciones para conmemorar el 8 de marzo. "Creo en la creatividad de la movilizaciones del movimiento feminista, habrá balcones y un cumplimiento estricto desde el Gobierno de todas las normas sanitarias", ha garantizado Rosell en una entrevista en TVE recogida por Europa Press.

@VickyRosell delegada del @DelGobVG, sobre el 8M: "Creo en la creatividad de la reivindicación del movimiento feminista el 8M [...] Habrá otros tipos de movilización compatibles con la pandemia"#LaHoraRosell pic.twitter.com/ad9ciK8US8 — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) February 26, 2021

10.22. Calvo descarta estar en movilizaciones masivas el 8M aunque participará en "todos los formatos posibles". La vicepresidenta segunda del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, participará en "todos los formatos posibles" de actos para conmemorar el 8 de marzo, pero ha descartado estar presente en las movilizaciones masivas. "Voy a participar en todos los formatos posibles que no pongan en riesgo las decisiones de las autoridades sanitarias", ha explicado Calvo en una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press.

10.22. Castilla-La Mancha baraja ampliar el toque de queda hasta la medianoche "con especificaciones" según los sectores. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado este viernes que la Comunidad Autónoma está en disposición de ampliar el horario del toque de queda motivado por la pandemia de coronavirus en la región, que pasaría de las 22.00 horas actuales a la medianoche. En una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3, recogida por Europa Press, García-Page ha señalado que este cambio horario recogerá "algunas especificaciones" según los sectores de los que se trate. En cualquier caso, es una decisión que se verá el próximo martes en Consejo de Gobierno y que se valorará durante estos días con los profesionales.

10.21. Moreno descarta una "apertura rápida" y explica que la cepa británica es ya "dominante" en Andalucía. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha insistido este viernes en descartar que vaya a promover una "apertura rápida" de restricciones vinculadas a la pandemia en Andalucía la próxima semana, porque "de nada sirve correr para después parar en seco", y ha explicado que la variante británica del coronavirus es ya "dominante" en la región y representa "el 60%" de los contagios. Así lo ha puesto de relieve el presidente andaluz en una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, en la que ha recordado que el próximo miércoles día 3 de marzo se celebrará una nueva reunión del Consejo de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, el conocido como comité de expertos, que desde la Junta van a hacer coincidir en día con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud "para ir coordinados con el Ministerio de Sanidad", que es lo que "intentamos siempre", según ha apuntado.

10.20. Alemania confirma cerca de 10.000 casos y 400 muertos por coronavirus durante el último día. Las autoridades de Alemania han confirmado este viernes cerca de 10.000 casos y 400 fallecidos por coronavirus durante las últimas 24 horas, según los datos recabados por el Instituto Robert Koch. El organismo, el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas, ha señalado a través de su página web que durante el último día se han detectado 9.997 contagios y 394 decesos, lo que sitúa los totales en 2.424.684 y 69.519, respectivamente.

10.20. El Gobierno vasco dice que el 8M es el "ejemplo perfecto para saber qué no hay que hacer". La consejera vasca de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha señalado que el pasado 8M es el "ejemplo perfecto para saber qué no hay que hacer" y ha reclamado ser "cuidadosos" y evitar así manifestaciones masivas. En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, la consejera ha analizado la pandemia de covid-19 en Euskadi y se ha pronunciado en relación al debate suscitado sobre la conmemoración este próximo el 8 de Marzo y la convocatoria de manifestaciones por parte de las asociaciones feministas. Tal y como ha recordado, la consejera Beatriz Artozabal ha instado a que no se desarrollen "manifestaciones masivas" el 8M, ya que "hay otros modos".

10.18. Comienzan a vacunarse los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Enfermeras del Samur-Protección Civil están vacunando contra el covid-19 desde primera hora de esta mañana a los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, otro de los colectivos más expuestos al coronavirus, "un paso más para acabar con esta pandemia", ha informado en redes sociales Emergencias Madrid. La enfermera Charo Pinilla ha explicado que tras vacunarse ayer todo el personal del Samur, hoy viernes es el turno de los bomberos. En primer lugar, se registran los profesionales que llegan a la carpa, luego la carga de la dosis se producen en un punto de preparación, en otra se inocula y en el cuarto espacio es una zona de descanso, donde los bomberos esperan 15 minutos para comprobar si tienen algún efecto adversos, algo que ocurre en muy pocos casos.

La @ComunidadMadrid comienza hoy a vacunar frente al #COVID19 a policías municipales, bomberos y personal de Protección Civil. El #SUMMA112 coordina el dispositivo instalado en el Wanda Metropolitano con ocho puntos de vacunación doble y administración entre 350 y 400 dosis hora pic.twitter.com/c3RfTiKHm1 — SaludMadrid (@SaludMadrid) February 25, 2021

09.51. La pandemia deja ya más de 113 millones de casos y los 2,5 millones de muertos en el mundo. La pandemia de coronavirus ha dejado más de 440.000 casos y cerca de 10.000 muertos en todo el mundo durante las últimas 24 horas, con lo que los totales superan de esta forma las barreras de los 113 millones de casos y los 2,5 millones de fallecidos, según datos de la Universidad Johns Hopkins. El centro ha indicado a través de su página web que durante el último día se han confirmado 444.996 casos y 9.956 fallecidos, lo que sitúa los totales en 113.025.730 y 2.507.803, respectivamente, mientras que 63.747.311 personas se han recuperado hasta la fecha del covid-19.

09.39. Rusia supera la barrera de los 85.000 muertos por coronavirus. Las autoridades de Rusia han confirmado este viernes más de 400 muertos por coronavirus durante el último día, con lo que el país euroasiático supera la barrera de los 85.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia. El centro operativo nacional para la lucha contra el coronavirus ha detallado que durante las últimas 24 horas se han detectado 11.086 casos y 428 fallecidos, lo que sitúa los totales en 4.223.186 y 85.304, respectivamente. Moscú figura un día más como la ciudad con más contagios y decesos.

09.00. Corea del Sur pone en marcha su campaña de vacunación contra el coronavirus. Las autoridades de Corea del Sur han puesto en marcha este viernes su campaña de vacunación contra el coronavirus, con el objetivo declarado de lograr la inmunidad colectiva de cara al mes de noviembre. La primera persona en ser vacunada en el país asiático ha sido una trabajadora de una residencia de ancianos de la capital, Seúl, según ha informado la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

08.45. España prorroga hasta 31 de marzo la restricción de viajes no imprescindibles desde países Schengen y terceros a la UE. España ha prorrogado este viernes hasta el próximo 31 de marzo la restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19. Así lo recoge la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y que alarga las restricciones que finalizaban el próximo 28 de febrero. La anterior prórroga fue autorizada el pasado 28 de enero, cuando el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, prorrogó las medidas un mes más.

08.15. España prorroga los controles en la frontera interior terrestre con Portugal hasta el próximo 16 de marzo. España ha prorrogado los controles en la frontera interior terrestre con Portugal hasta el próximo día 16 de marzo con las mismas limitaciones aplicadas hasta el momento y después de haber mantenido diferentes consultas de coordinación con las autoridades portuguesas. Así lo establece la orden publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y que amplía los controles que finalizaban el próximo 1 de marzo. De esta forma, las entradas y salidas del territorio español a través de la frontera con Portugal solo podrá realizarse por los pasos autorizados y durante los horarios que se establezcan.

07.40. China detecta 12 nuevos positivos por covid-19, ninguno de trasmisión local. El Ministerio de Salud de China ha detectado 12 nuevos positivos por covid-19, seis con síntomas y otros seis asintomáticos, pero ninguno de ellos de transmisión local. Según han informado las autoridades sanitarias chinas este viernes, no se han registrado casos sospechosos de coronavirus, pero sí se ha recategorizado a un paciente asintomático procedente del extranjero como caso confirmado. Asimismo, en la última jornada el país no ha lamentado decesos y ha dado de alta a 43 personas afectadas por el virus.

07.20. La comisión de investigación del 'Vacunagate' cifra en un centenar los altos funcionarios y familiares vacunados. El titular de la comisión de investigación del Vacunagate en Perú, Fernando Carbone, ha precisado este jueves que un total de 470 personas se vacunaron con el inmunizador chino Sinopharm, siendo 369 de ellas inoculadas porque formaban parte del ensayo clínico, mientras 101 son altos funcionarios y personas cercanas. Tras diez días de investigación, la comisión que investiga la aplicación irregular de vacunas contra el covid-19 ha entregado su informe final, en el que se ha concretado que entre el centenar de funcionarios se encuentran autoridades del Ministerio de Salud y el de Exteriores, así como familiares de los mismos pero también invitados que no guardan relación con ellos.

07.00. Los líderes pactan avanzar en un certificado de vacunación, pero sin consenso sobre si servirá para viajar. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han acordado este jueves seguir trabajando en el desarrollo de un certificado de vacunación, cuyo desarrollo a nivel técnico necesitará al menos tres meses, pero siguen divididos sobre si debería ser usado para facilitar desplazamientos y viajes este verano. "Hemos visto una convergencia cada vez mayor sobre este tema tan importante", ha expresado el presidente del Consejo europeo, Charles Michel, en una rueda de prensa tras la videoconferencia en la que los líderes europeos han "debatido mucho" sobre este asunto. La puesta en marcha de un certificado de vacunación ha sido defendida principalmente por los países del Sur del bloque, cuyas economías dependen en gran medida del turismo, como España o Grecia. Según ha señalado el ex primer ministro belga, los jefes de Estado y de Gobierno han "avanzado" hacia una mayor "convergencia", pero ha señalado que también hay sobre la mesa "preocupaciones" sobre el uso que se le dará y que son "muy legítimas".