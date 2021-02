La CUP considera que criminalizar y condenar las protestas por Hasél "es hipócrita" y "no resuelve el problema"

Publicada el 28/02/2021 a las 19:53 Actualizada el 28/02/2021 a las 19:54

La candidata de la CUP, Dolors Sabater, ha defendido que criminalizar y condenar las protestas de las últimas semanas en Cataluña en apoyo a Pablo Hasel "es hipócrita y una simplificación que seguramente tranquiliza a muchas conciencias pero que no resuelve el problema". En declaraciones a Rac1 recogidas por Europa Press este domingo, Sabater ha situado los altercados "en un marco ancho en el que se están vulnerando los derechos sociales diariamente".

Sin embargo, sí ha lamentado que en Barcelona se prendiera fuego a una furgoneta de la Guardia Urbana con al menos un agente dentro, que pudo salir a tiempo e ileso: "Que haya una persona dentro del coche y que pueda haber el riesgo para la vida marca un límite".

El PSOE condena los disturbios: "Nunca la libertad se puede defender con violencia"

El secretario de Relaciones Institucionales del PSOE y vicepresidente Primero del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha manifestado "con contundencia y sin paliativos" la condena "más enérgica" por todos y cada uno de los hechos que se produjeron el sábado por la noche en las calles de Barcelona, en el contexto de las protestas por el encarcelamiento del rapero. "Creemos firmemente en que todo se puede defender en nuestro país, pero nunca la libertad se puede defender con violencia", ha sentenciado el socialista.

Así lo ha manifestado este domingo el secretario de Relaciones Institucionales del PSOE en declaraciones a los medios en Sevilla. "El PSOE quiere manifestar con contundencia y sin paliativos la condena más enérgica por todos y cada uno de los hechos que se produjeron anoche en las calles de Barcelona", ha dicho. En la misma línea, ha insistido en que el PSOE está "en contra de la violencia, en contra del vandalismo" y que se pone "del lado de la Guardia Urbana, de los Mossos y de la Policía".

El candidato del PSC, Salvador Illa, también ha advertido este domingo de que "quien no condene explícitamente la violencia y quien no dé apoyo a los Mossos d'Esquadra a las fuerzas y cuerpos de seguridad está inhabilitado para gobernar", al día siguiente de los nuevos disturbios en Barcelona. Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas al preguntársele precisamente porque ERC y la CUP anunciaron el sábado un preacuerdo para replantear presisamente el modelo de seguridad en Cataluña, dentro de las negociaciones postelectorales.

El PP exige a Marlaska la convocatoria "urgente" de la Junta de Seguridad de Cataluña

El vicesecretario nacional de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha calificado de "terrorismo callejero" los actos violentos acaecidos la pasada noche en Barcelona y ha exigido al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que convoque "de urgencia" la Junta de Seguridad de Cataluña para que coordine la respuesta las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña.

Acompañado, entre otros, del presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, este domingo en Guadalajara, durante la recogida de firmas que está llevando a cabo la formación conservadora como muestra de apoyo a la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Montesinos ha mostrado la "absoluta condena" de su formación a los actos violentos acaecidos la pasada noche en Barcelona y su respaldo a la fuerzas policiales. El vicesecretario de Comunicación ha dicho que son muchos los españoles que no entienden como hay una parte del Gobierno que "alienta, jalea y avala" a quienes queman contenedores y vehículos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mientras otra parte de este mismo Gobierno "se calla, guarda silencio y agacha la cabeza".

Montesinos se ha preguntado dónde está el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras esto se produce y por qué no hace nada y dónde está el ministro de Interior que, según ha criticado, se encuentra "absolutamente desaparecido y no dice ni hace nada". En su opinión, Grande-Marlaska debe "reaparecer y actuar" y convocar esa Junta de Seguridad porque los propios Mossos de Escuadra y el resto de los agentes "están denunciando" que no les están dejando hacer su trabajo, con referencia a las formaciones independentistas y la Generalidad de Cataluña.

Cs no descarta pedir responsabilidades penales por dejar a los policías "a los pies de los caballos"

El líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha declarado este domingo que su partido no descarta pedir "responsabilidades penales para los mandos que están dejando a los policías a los pies de los caballos". En declaraciones a los periodistas en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), donde ha asistido a los actos por el Día de Andalucía, ha condenado los altercados "azuzados por un partido político, por la CUP, y por sus cachorros".

"No podemos permitir que Junts y ERC, todavía en el gobierno en funciones, estén permitiendo que los radicales se adueñen de las calles y pongan en peligro la vida de los policías que nos protegen a todos", ha declarado. Ha cuestionado que la policía haya recibido "la orden de no identificar y de no practicar detenciones" en los cortes de la AP7, y ha anunciado que pedirá información al Parlament.