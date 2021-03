Calviño dice que toda la sociedad española comparte un "sentimiento de rechazo y pena" con las noticias del rey emérito

Publicada el 01/03/2021 a las 09:58 Actualizada el 01/03/2021 a las 10:24

La vicepresidenta tercera y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, se ha mostrado convencida este lunes de que "toda la sociedad española" tiene un "sentimiento compartido de rechazo y pena" con las informaciones relativas al rey emérito y a una segunda regularización fiscal por rentas no declaradas, como recoge Europa Press.

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Calviño ha reconocido que "todas las noticias" relacionadas con Juan Carlos I la llenan "de estupor y desazón", más aún cuando coincidieron con la celebración del aniversario del 23F, una fecha en la que el monarca fue "una figura importante".

Con todo, la vicepresidenta ha destacado que las "instituciones españolas están funcionando como deben" para demostrar que todos los ciudadanos son "iguales ante la ley". "La Agencia Tributaria tiene una capacidad de acción con funcionarios excelentes como el servicio de blanqueo de capitales, que actúan con independencia y desarrollan sus actuaciones colaborando con la fiscalía", ha señalado.

Nadia Calviño (@NadiaCalvino), vicepresidenta de Asuntos Económicos, sobre la regularización Juan Carlos I: “Todos somos iguales ante la ley y la Agencia Tributaria tiene la capacidad de acción. [...] Actúan con independencia".#LaHoraDeCalviño

https://t.co/GesHjMSqQA pic.twitter.com/cObLdUeZfk March 1, 2021

Así, y frente a las últimas noticias sobre el emérito, Calviño ha ensalzado la figura de Felipe VI, una "persona con una conducta ejemplar" que "sirve de manera muy útil para los intereses" de España. "Eso es lo que tiene que dar una visión positiva con respecto al futuro", ha zanjado.

La vicepresidenta se ha expresado así después de que el rey Juan Carlos realizase una segunda regularización fiscal por rentas no declaradas durante varios ejercicios que suman más de ocho millones de euros de pagos en especie, por los que ha abonado más de cuatro millones a la Agencia Tributaria.

"Centrar la atención en lo que importa"

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha pedido este lunes "centrar la atención en lo que de verdad importa" al tiempo que ha lamentado las "falsas polémicas" y "cuestiones" generadas en los medios de comunicación sobre la relación entre los socios de gobierno.

"Tengo la sensación de que el presidente y el vicepresidente se ven con mucha frecuencia y no hay nada excepcional en que se sienten al hablar, al igual que yo me veo con otros ministros. Yo, cuando salga de aquí, me voy a una reunión con el presidente. No es nada excepcional", ha insistido.

En esta línea, la vicepresidenta ha dejado claro que está trabajando "muy intensamente" para superar un año "duro". "Estoy muy fuerte y animada porque creo que vamos a salir hacia delante, y eso requiere que nos centremos en eso y no en falsas polémicas y cuestiones que no responden a esa prioridad", ha añadido.

Así, y tras negar que sus palabras fuesen una crítica a la labor de los medios de comunicación, Calviño ha incidido en que lo que le "guía" en su labor en el Ejecutivo. "No quiero perder ni un minuto de mi tiempo", ha zanjado.

Los disturbios en Barcelona son "intolerables"

Por otro lado, preguntada por la violencia callejera en Barcelona en las protestas para exigir la libertad de Pablo Hasél, Calviño ha asegurado que es "intolerable y muy triste" lo que se está viviendo en la Ciudad Condal.

Nadia Calviño (@NadiaCalvino), vicepresidenta de Asuntos Económicos, sobre Cataluña: “Tolerancia cero con la violencia. [...] Es un coste para la imagen internacional”.#LaHoraDeCalviño

https://t.co/GesHjMSqQA pic.twitter.com/kOqpsA04Ax — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) March 1, 2021

En este contexto, y preguntada sobre si el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, debería comparecer públicamente para condenar la violencia, Calviño se ha mostrado segura "al 100%" de que su compañero de gabinete "comparte firmemente" la "tolerancia cero con la violencia".

"Nada justifica esta violencia y menos cuando hablamos de un tema de libertad de expresión. Todos deberíamos estar viendo cómo mejorar y modernizar la situación. Desde el Gobierno estamos dispuestos siempre a mejorar las normas, pero lo que estamos viendo es una lástima y un coste para la imagen de Cataluña. Espero que, cuanto antes, se ponga coto a la violencia", ha zanjado.

Pide quedarse en casa el 8M: "Esperemos que dentro de poco podamos tomar las calles con esa agenda feminista"

La vicepresidenta tercera ha pedido hoy actuar de manera responsable del 8 de marzo y evitar las concentraciones. "Me gustaría mucho que pudiéramos (estar presentes en la movilizaciones), pero lo responsable es quedarnos en casa, al igual que hacemos en vida privada y profesional que estamos con cuidado", ha indicado.

Calviño ha expresado su confianza en poder retomar en breve la agenda feminista. "Tengamos cuidado las próximas semanas y espero que dentro de poco podamos tomar las calles con esa agenda feministra que si que me motiva", ha incidido la ministra.