Sabater dice que CUP y ERC han acordado que la Brimo no vaya a desahucios y una moratoria de balas de foam

Publicada el 01/03/2021 a las 09:54 Actualizada el 01/03/2021 a las 11:23

La candidata de la CUP, Dolors Sabater, ha anunciado este lunes que han alcanzado un "primer acuerdo" con ERC para que la Brimo [Brigada Móvil] no vaya a los desahucios, una moratoria en el uso de las balas de foam y para que la Generalitat se retire de las acusaciones contra activistas.

"Esto lo hemos propuesto a ERC y Junts, y terminamos la semana con una buena predisposición de ERC para aceptarlo. Es una buena manera de poder seguir negociando", ha destacado en una entrevista a TV3 recogida por Europa Press.

Fuentes de la CUP consultadas por Europa Press han concretado que lo que hay es un compromiso con ERC para trabajar sobre estas cuestiones y que el único acuerdo sellado entre ambas formaciones es el de crear un equipo jurídico que se ponga a estudiarlo.

El viernes ERC y la CUP se reunieron y en sus comunicados anunciaron el compromiso para trabajar en propuestas concretas a corto y medio plazo para "transformar" el modelo policial y de orden público en Cataluña, como el uso de proyectiles de foam por parte de los Mossos, la participación del cuerpo de antidisturbios en los desahucios y el papel de la Generalitat en las acusaciones particulares contra activistas.

Las fuentes ya citadas de la CUP y fuentes de ERC han afirmado que no hay ninguna novedad respecto a lo que anunciaron el viernes, por lo que reconocen que Sabater no se ha expresado con claridad.

A la espera de nuevos encuentros, Sabater ha explicado que esta semana tienen previsto volverse a reunir con los republicanos porque "urge dar respuestas, este país tiene problemas muy graves que deben abordarse".

Sobre los altercados de estas últimas semanas, considera que hay que fijarse en los motivos que llevan a los ciudadanos a salir a la calle a protestar: "Las chispas que estallan cuando hay malestar social es un fenómeno que pasa en todas las sociedades. Reducirlo a un tema de vandalismo, escandalizarnos y sólo atacar esto, es absolutamente irresponsable".

"No podemos fijarnos sólo con el detalle de unos cristales rotos, y olvidar el resto, porque es pura hipocresía e irresponsabilidad", ha añadido.

Al preguntársele si ve diferencias en romper unos cristales y quemar una furgoneta, poniendo en riesgo la vida de personas, Sabater ha admitido que es una línea que no debe traspasarse, pero ha pedido fijarse "en todas las violencias, también la de la persona a la que le disparan a la cara una bala de foam y le vacían un ojo".

El conseller de Interior lamenta el acuerdo

Miquel Sàmper, conseller de Interior de la Generalitat en funciones, ha reclamado este lunes debatir sobre el uso de los proyectiles de foam por parte de los Mossos d'Esquadra en el Parlament y no "a golpe de tuit".

"El foam y el gas pimienta, a día de hoy, están permitidos. A partir de ahí, si no estamos conformes o no nos gusta el foam, debatámoslo. ¿Dónde? En el Parlament", ha dicho una entrevista en Ràdio 4 y La 2 recogida por Europa Press, tras los disturbios en Cataluña las dos últimas semanas en protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel.

Después de que la candidata de la CUP, Dolors Sabater, haya anunciado un acuerdo con ERC para que la Brimo no vaya a los desahucios, en sus palabras, Sàmper ha dicho: "Que me explique a mí, –y estaré encantadísimo, sobre todo si soy conseller, de no tener que hacerlo– cómo podemos ignorar un mandato judicial".

Sobre la "moratoria al foam" que incluye el acuerdo, según Sabater, Sàmper ha dicho que si se elimina este método se debe garantizar que los Mossos tengan alguna otra forma de dispersar, como el gas pimienta.

Ha lamentado que este acuerdo se haya logrado al margen del diálogo entre todos los partidos y la Conselleria de Interior, según él, y ha añadido: "Yo creo que este acuerdo, esta firma, tengo la percepción de que no existe".

Sàmper ha explicado también que la Generalitat está a punto de concluir el expediente abierto después de que una chica perdiera un ojo en una manifestación.

A la espera de la pericial médica para determinar si las lesiones son compatibles con proyectiles de foam, "todo indica que es posible, porque en ese lugar se estaban lanzando".

Violencia y furgón de la Guardia Urbana

Ha asegurado que le preocupa que personas en actitud pacífica en las protestas hicieran "barricadas con la intención de que la policía fuera más lenta", y ha pedido no apoyar actitudes violentas ni ayudar a quienes las tienen.

Sobre el agente que escapó de un furgón de la Guardia Urbana al que manifestantes prendieron fuego, ha dicho que está bien, pero que podría haber muerto si el vehículo hubiera explotado: "Muy probablemente esto se califique como un homicidio en grado de tentativa", aunque ha dicho que eso depende de Fiscalía, y ha detallado que hay un detenido al que Mossos relacionan "de forma directa" con este acto.