Simón pide responsabilidad a los famosos tras el discurso negacionista de Victoria Abril: “Tenemos el sistema sanitario contra las cuerdas. No ayuda”

Publicada el 01/03/2021 a las 19:32 Actualizada el 01/03/2021 a las 19:51

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, se ha referido este lunes en rueda de prensa en el Ministerio de Sanidad, ante preguntas de la prensa, al discurso negacionista de la actriz Victoria Abril. “No creo que tenga que juzgar a nadie. Pero lo cierto es que no ayuda. Las personas con mucha visibilidad tienen derecho a decir lo que ellos crean que es justo decir. Pero lo cierto es que hemos tenido miles de fallecidos, tres millones y pico de casos de casos, las ucis atestadas de gente, tenemos el sistema sanitario contra las cuerdas… Creo que no ayuda”.

El departamento que dirige Carolina Darias ha registrado 15.978 casos nuevos, 1.159 en las últimas 24 horas, mientras que la incidencia continúa descendiendo y se sitúa en los 175 casos por cien mil habitantes, frente a los 193 casos por cien mil habitantes del viernes. El informe de Sanidad también registra 467 fallecidos desde el viernes, 665 en la última semana, mientras que la ocupación de UCI alcanza el 28%.

El Gobierno ha distribuido 4.508.845 dosis a las comunidades autónomas, de las que se han administrado 3.829.465, el 84,9% del total, mientras que 1.261.848 han recibido la pauta completa de vacunación, el 33% del total de dosis administradas.

Por tipo de vacuna, se han entregado 3.508.245 dosis de Pfizer (de las que se han administrado 3.331.439 dosis), 808.600 de AstraZeneca (de las que se han administrado 350.472 dosis), y 192.000 dosis de la vacuna de Moderna (de las que se han administrado 147.554).

Las comunidades autónomas han realizado, hasta el 25 de febrero, 33.214.954 pruebas diagnósticas: 25.588.649 PCR y 7.626.305 test antígenos. En la última semana se han realizado, 830.869 pruebas diagnósticas, 118.695 al día, con una tasa de 705,19 pruebas por cada 1.000 habitantes.

Sin embargo, el epidemiólogo ha hecho un llamado a la prudencia, de cara la a relajación de medidas por la Semana Santa. “Casi uno de cada tres pacientes de UCI está por el covid-19. Son datos que todavía no son nada buenos como plantear una relajación de las medidas. Van bajando poquito a poco, y todavía necesitamos relajar mucho la situación de las UCIs para poder responder a un nuevo incremento de los casos”.

Sobre la variante británica, el director del CCAES ha descartado que haya tenido un impacto relevante en la tercera ola. “Empezamos a tener un incremento de casos tras el puente de la Constitución. No fue muy rápido, pero sí muy estable hasta que tuvimos las festividades navideñas. Ahí se produjo un incremento radical. No teníamos una prevalencia de variante que justificara esa forma de transmisión. Sí que ha podido tener algún impacto, pero no muy importante. Pero lo cierto es que el impacto que ha podido tener ha sido totalmente controlado”, ha argumentado.

Preguntado sobre la implementación del pasaporte covid, el epidemiólogo ha insistido en que “puede ser una herramienta magnifica para permitir controlar la transmisión entre países, y sobre todo gestionar los casos”. “Creo que nos va a traer muchos beneficios, pero también nos puede traer problemas. Una vez que se genere una documentación de este estilo, puede favorecer que unas personas puedan viajar más que otras en una situación en la que todavía no hay acceso universal a la vacuna. Hay que solucionar esos problemas para que no haya un problema social”, ha detallado.