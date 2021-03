Aragonès expresa su apoyo a los Mossos y condena "todo tipo de violencia": "No tiene nada que ver con los derechos democráticos"

Publicada el 03/03/2021 a las 11:07 Actualizada el 03/03/2021 a las 12:57

El vicepresidente de la Generalitat en funciones y candidato a gobernarla, Pere Aragonès, ha condenado este miércoles "todo tipo de violencia" que se haya podido producir en las últimas semanas durante las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel y también que una joven perdiera un ojo durante las movilizaciones, según informa Europa Press.

"Condenamos sin paliativos todos los actos violentos que no tienen nada que ver con los derechos democráticos como la libertad de expresión y de manifestación", ha dicho en una comparecencia sobre los disturbios en la Diputación Permanente del Parlament, y ha expresado su apoyo a los Mossos d'Esquadra y todos los cuerpos policiales.

Aragonès ha asegurado que se está investigando si ha habido una actuación negligente de los Mossos en la pérdida del ojo y ha defendido abrir con "serenidad" el debate sobre una reforma del modelo de orden público cuando la nueva legislatura se haya constituido y haya nuevo Govern.

El PSC avisa a Aragonès de que no puede defender a Mossos y a la vez pactar con la CUP

La número dos del PSC, Eva Granados, ha advertido este miércoles a Aragonès de que no se pueden defender a los Mossos y a la vez pactar con la CUP: "ERC, Junts y la CUP son la combinación de los que animan a apretar, los que dicen que mejor esperar, y los que creen que cualquier excusa es buena para apretar. O respeto, o apretar. O Mossos, o CUP".

En la Diputación Permanente del Parlament, Granados ha exigido a Aragonès responder si el Govern se presentará como acusación particular contra los autores de los altercados, si prestará defensa jurídica a los agentes que "puedan ser denunciados por el trabajo hecho", y de qué herramientas disponen los Mossos para disolver protestas violentas. "¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí? Hace demasiado tiempo que el Govern está tolerando actuaciones vandálicas en las calles", ha aseverado Granados, que ha dicho que todos recuerdan que el expresidente del Govern Quim Torra animó a apretar a representantes de los CDR en el primer aniversario del 1-O.

Granados ha acusado a Aragonès de haber sido ambiguo ante las protestas, algo que cree que da más oxígeno a los violentos, y ha añadido que la pasada legislatura fue la de los ejercicios de equilibrismo, pero que ahora "pasan del equilibrismo a los malabarismos". Ha criticado que Aragonès haya apostado en su comparecencia por abordar la raíz del problema y el malestar de los jóvenes, cuando llevan años gobernando y no lo han hecho, según ella, y ha dicho a Aragonès que el descontento de los jóvenes "puede explicar pero no justificar en ningún caso la violencia, porque es la negación de la libertad y la democracia".

Junts apoya a los Mossos y aboga por revisar el modelo de seguridad en el Parlament

El presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, ha mostrado su apoyo a los Mossos d'Esquadra tras las protestas por el encarcelamiento del rapero Hasél, y ha apostado por una revisión del modelo de seguridad catalán en el Parlament, que ha puntualizado que ya está recogida en su programa electoral. En su intervención, Batet ha condenado "de manera rotunda los actos de violencia" como la quema de un furgón de la Guardia Urbana de Barcelona, los saqueos a comercios y los ataques a la comisaría de Mossos de Vic (Barcelona).

Ha asegurado que tanto los Mossos como las policías locales son cuerpos "democráticos y ejemplares", y se ha mostrado convencido de que los Mossos analizan sus actuaciones y toman medidas por las acciones desproporcionadas. Batet ha lamentado la pérdida de un ojo de una joven en el marco de estas protestas y ha insistido en que la Conselleria de Interior de la Generalitat ha tomado las medidas necesarias para investigar lo ocurrido.

La CUP avisa a ERC: "Si vienen a gestionar autonomía y recetas neoliberales, barricada"

El diputado de la CUP en el Parlament Vidal Aragonés ha emplazado este miércoles a ERC a trabajar por la independencia y la república catalana desde una perspectiva de izquierdas, y ha avisado: "Si vienen a gestionar autonomía y a aplicar recetas neoliberales, barricada". En su intervención, considera que los votantes republicanos son gente de izquierda y progresista, y por ello ha pedido una ERC "que sea realmente de izquierdas" para poder solucionar los problemas de las clases populares. "Vicepresidente y conseller Aragonès, ¿ERC qué tiene de izquierdas", ha preguntado el diputado de la CUP, que ha interpelado a todos los diputados de tradición de izquierda a abandonar el marco político de la derecha en cuestiones como la seguridad, la educación y la sanidad.

Tras pedir no criminalizar a la juventud, ha considerado que los altercados ocurridos durante las manifestaciones para protestar contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél no son violencia, y que violencia sí es la que sufren las mujeres maltratadas o asesinadas, las familias desahuciadas, los inmigrantes, los accidentes laborales y el paro juvenil, entre otras.

También ha reclamado al vicepresidente del Govern que se pronuncie con "claridad" sobre la actuación de los Mossos d'Esquadra y la pérdida del ojo de una joven por una bala de foam, y le ha preguntado cómo garantizarán el derecho a manifestación y la libertad de expresión en la huelga general feminista convocada para el 8 de marzo.

Los comuns piden a Aragonès un cambio de Govern

La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha criticado que ERC defienda ahora una revisión del modelo policial catalán cuando votó contra prohibir el uso de proyectiles de foam y ha reclamado un cambio en el Govern "de izquierdas y progresista". En su intervención en la Diputación Permanente del Parlament, ha criticado el incremento de la intensidad de los disturbios de las últimas semanas en las protestas tras el encarcelamiento de Pablo Hasél: "Nada tiene que ver el derecho a la protesta con quemar un coche con alguien dentro", ha dicho sobre la quema de un furgón de la Guardia Urbana de Barcelona con un agente dentro.

Ha pedido que estos episodios no desvíen el foco de la protesta y que no se criminalice ni infantilice a los jóvenes, y ha reprochado que el Govern no haya hecho públicas las instrucciones de uso de proyectiles de foam pese a que el Parlament votó a favor de hacerlo: "Solo hemos visto impunidad", ha criticado. La dirigente morada ha apostado por poner en marcha en la próxima legislatura una comisión para la reforma del orden público en Cataluña, y ha subrayado que debe ser un debate "en profundidad, no en caliente ni en medio de la negociación de investidura", en referencia a las conversaciones entre ERC y la CUP sobre esta cuestión.

Albiach también se ha referido al líder de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, a quien ha recriminado que "partes de su discurso" fueran similares a las del candidato de Vox, Ignacio Garriga, y le ha pedido que no se asemeje a este partido porque solo consigue hacerles grandes, en sus palabras.

Carrizosa exige a Aragonès sacar a los Mossos de los pactos

El líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha considerado que los catalanes tienen "un problema que se llama CUP, un partido antisistema que lleva cinco años llevando la batuta política", y ha exigido a Aragonès que en las negociaciones de gobierno no se ponga sobre la mesa la cabeza de los Mossos, en sus palabras.

En su intervención, ha sostenido que en Cataluña se está viviendo "una estrategia perversa de unos partidos independentistas", a quienes acusa de haber comenzado en 2017 a cargar contra la Policía Nacional y la Guardia Civil y continuar ahora con los Mossos tras los disturbios por Hasel. "Lo que pasa en las calles es producto de su nueva estrategia. Como saben ustedes que cualquier desafío a la ley les lleva a inhabilitarlos como pasó con Torra y ahora podría pasar con Torrent, ustedes se ocultan tras las masas y no condenan la violencia, no mandan detener y persiguen a la policía que les hagan frente", ha añadido.

Para Carrizosa, los partidos independentistas han utilizado los actos violentos de los últimos días en Cataluña para "desestabilizar la economía" y les acusa de mentir porque están negociando el futuro gobierno de Cataluña con la CUP. Ha replicado a Aragonès: "Usted sabe que Hasel no está en la cárcel por cantar canciones, está por agredir a un periodista y amenazar a un testigo. Una de dos, o ustedes se creen sus propias mentiras o mienten a propósito para contentar a sus socios con quienes están negociando el futuro Govern".

El PP catalán acusa a Aragonès de "condicionar la convivencia a una negociación"

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha acusado a Aragonès de "condicionar el orden y la convivencia en Cataluña a una negociación de investidura", y lo tacha de inmoral y antidemocrático, en referencia a las conversaciones con la CUP para formar gobierno, en las que se han colado los disturbios de los últimos días y el debate sobre el modelo de orden público. En su intervención, ha considerado que los disturbios en diferentes ciudades catalanas "solo puede calificarse de terrorismo urbano, es inadmisible, se compromete la imagen de Cataluña en el mundo, provoca angustia en la ciudadanía, sensación de inseguridad y destruye comercios".

Fernández ha acusado a la CUP no haber condenado la violencia en las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, y aunque reconoce que ERC sí que lo ha hecho, les critica por hacerlo "con el pero". "De ahí viene la inmoralidad, porque además de mantener la negociación con quien no condena la violencia, comienzan a hablar de unas causas profundas que nos hacen recordar que a ustedes en campaña electoral no se les ocurrió otra cosa que traer a hacer mítines a Otegi, de quien dijeron que es un ejemplo. Luego pasa lo que pasa", ha añadido.

Ha dado su apoyo a las fuerzas de seguridad, que considera que están "abandonados, deslegitimados y despreciados por el Govern", y ha hecho un llamamiento a dotar de más instrumentos y recursos, así como de apoyo político, a los Mossos y otros cuerpos.