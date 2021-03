Publicada el 03/03/2021 a las 09:41 Actualizada el 03/03/2021 a las 09:42

Yolanda Díaz y Nadia Calviño han discrepado públicamente sobre las ayudas directas a las empresas. Según la ministra de Trabajo y Economía Social, el Gobierno debería dar "ya" estas ayudas porque con los ERTE "no es suficiente". Sin embargo, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transición Digital, Nadia Calviño, ha defendido que el Ejecutivo lleva desde el principio de pandemia dando ayudas directas.

Díaz ha defendido en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press dar "ya" ayudas directas a las empresas porque con los ERTE "no es suficiente" para "mantener la estructura productiva" y se ha mostrado confiada en que el Gobierno "lo va a trabajar" y "va a avanzar" con medidas en ese sentido. "Hay que tomar ya medidas que ayuden directamente a las empresas. Hablo de los costes fijos. Tenemos que contener el riesgo del sistema productivo que tenemos en muy malas condiciones: el sector de la hostelería, servicios, cultura, agencias de viaje... Necesitan algo más que ERTE. O hacemos esto o van a caer", ha avisado la ministra

Díaz ha insistido en que daría "igual" mantener con "dinero público" el empleo porque "ha caído la demanda" por las restricciones de la pandemia, y las empresas "están pagando sus arrendamientos, sus hipotecas y todos los impuestos". "Creemos que ha llegado el momento de mantener la estructura productiva. De no permitir que caigan", ha recalcado la titular de Trabajo, que ha asegurado que "dar un mensaje de acompañamiento" daría "seguridad" a estos negocios.

Previamente, la ministra ha hablado de los "problemas de solvencia" de las empresas que tienen "los negocios paralizados" por el covid. "España no es Madrid. Muchas comunidades han tomado medidas de restricción muy dolorosas", ha enfatizado, al mismo tiempo que ha pedido "dar un impulso más" y "correr el último tramo para dar aliento al sistema productivo y a las empresas".

En este punto, Díaz ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en el Congreso un plan de ayudas de 11.000 millones de euros "que se va a desarrollar sin ninguna duda". Así, ha subrayado que desde su departamento llevan "desde noviembre diciendo" que con los ERTE "no es suficiente". "Las empresas necesitan un poco más para transitar estos meses más largos de lo esperado", ha indicado. Por ello, la ministra ha señalado que el Gobierno "va a trabajar" y va a "avanzar" en ese sentido, aunque ha reconocido que dentro del Ejecutivo hay "interpretaciones diferentes". En su opinión, España no se puede permitir "que las pequeñas empresas no aguanten y se caigan".

Calviño niega el desacuerdo con Unidas Podemos

Por su parte, Calviño ha negado que exista un desacuerdo con Unidas Podemos sobre el fondo de 11.000 millones de euros para empresas y pymes y ha defendido que el Ejecutivo lleva desde el principio de pandemia dando ayudas directas. "No hay ningún tipo de desacuerdo en el Gobierno; al revés, el conjunto del gobierno sabe muy bien en lo que estamos trabajando", ha subrayado la ministra al ser preguntada si los 11.000 millones de euros adicionales comprometidos por Sánchez para hostelería, comercio y turismo son en ayudas directas.

En declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, la vicepresidenta ha defendido que el Ejecutivo lleva "desde marzo" cuando se inició la pandemia de la covid-19 dando "ayudas directas". "Niego la mayor", ha enfatizado Calviño, que ha subrayado que, en términos de PIB, España es el país que "más ayudas directas está dando".

En cualquier caso, ha incidido en que el Ejecutivo busca "los instrumentos más eficaces" para que esos recursos lleguen a las empresas y pymes según sus necesidades "y tengan el impacto deseado". "Hay dos formas de conceder ayudas directas: a través de cheques o asumir los costes de los empresarios como los ERTE", ha indicado. "La prioridad tiene que ser que cuando levantemos las restricciones las empresas puedan contratar, puedan invertir, tengan músculo. Eso es lo que significa resolver la solvencia empresarial", ha asegurado la ministra, que ha subrayado que la quita de la deuda es una "instrumento de último recurso" y antes hay que considerar otros instrumentos que se ajusten a las necesidades de las empresas.