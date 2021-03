Sanidad notificó este martes 2.662 nuevos casos de covid-19 en las últimas 24 horas con la incidencia a la baja en 168. Esta tarde, Sanidad y las comunidades analizan en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud un plan de medidas compartidas de cara a las vacaciones de Semana Santa.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este miércoles:

11.24. PP exige la dimisión de Enric Hernández tras ilustrar TVE de forma errónea la noticia de la vacunación de las infantas. El PP ha exigido este miércoles la dimisión del director de Información y Actualidad de RTVE, Enric Hernández, después de que el programa 'La Hora de La 1' de TVE haya utilizado una imagen de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía para ilustrar una información sobre la vacunación contra el covid-19 de las infantas Elena y Cristina durante un viaje a Emiratos Árabes para ver a su padre Juan Carlos I. "Tenemos que pedir disculpas porque en la imagen previa de las claves habíamos ofrecido una imagen de las infantas, que no son las actuales. Era la imagen de Elena y Cristina la que queríamos ofrecer", ha explicado el periodista Igor Gómez segundos después de que se hubiera mostrado la imagen para informar de las reacciones políticas que está provocando la noticia de una posible vacunación adelantada en Abu Dabi de Elena y Cristina.

11.21. El Gobierno de Castilla-La Mancha, sobre vacunación de las infantas: "Lo obligado y sensato es esperar el turno". La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, se ha pronunciado sobre la información de El Confidencial que asegura que las infantas Elena y Cristina y el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán se habrían vacunado contra el coronavirus en los Emiratos Árabes aprovechando un viaje para ver a su padre, Juan Carlos I. Pese a cuestionar la veracidad de dicha información, Fernández ha defendido que es necesario "ser solidario y esperar el turno". "En un contexto general, creo que debemos ser solidarios y esperar nuestro turno. Es lo obligado, lo razonable y lo sensato", ha insistido la portavoz del Ejecutivo castellanomanchego, preguntada por esta cuestión durante la rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles para dar cuenta de los acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno.

11.15. Alemania rectifica y autorizará la vacuna de AstraZeneca en mayores de 65 años. El ministro de Sanidad de Alemania, Jens Spahn, ha abierto la puerta a la autorización de la vacuna de AstraZeneca contra el covid-19 en mayores de 65 años tras los datos de los estudios británicos que evidencian que funciona "muy, muy bien" en este grupo de edad. "He pedido al Comité Permanente de Vacunación que lo estudie rápidamente y lo revise. Si pudiéramos vacunar a los mayores de 65 años con AstraZeneca, eso sí que aportaría velocidad", ha detallado en declaraciones a la televisión pública alemana 'Das Erste' recogidas por Europa Press.

11.10. Euskadi buscará un consenso con el resto de comunidades en la interterterritorial para afrontar la Semana Santa. Euskadi buscará un consenso con el resto de comunidades autónomas en la comisión interterritorial de Sanidad que se celebrará este miércoles de cara a afrontar la Semana Santa en la actual situación epidemiológica de la covid-19, aunque, en todo caso, el Gobierno Vasco cree que es "aveturado" alimentar la expectativa de abrir la movilidad entre autonomías, según ha afirmado el coordinador de la Comisión Técnica del LABI, Jonan Fernández. Además, ha afirmado que el Plan de Protección Civil de Euskadi estudiará el viernes la posibilidad de levantar el confinamiento municipal dentro del mismo territorio en la Comunidad Autónoma Vasca. "Es una medida que se va a valorar y que podría modificarse", ha explicado.

10.33. Madrid, Cataluña, Andalucía, Canarias y Murcia contarán con la sanidad privada para la vacunación del covid-19. La Comunidad de Madrid ha aprobado ya una orden oficial para

apoyarse en la sanidad privada a la hora de vacunar contra el coronavirus, y Cataluña, Andalucía, Canarias y Murcia han expresado su intención de hacerlo, según ha informado la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE). Tras anunciarse la Estrategia de Vacunación Covid-19 el pasado mes de noviembre, la organización trasladó "de inmediato" al Ministerio de Sanidad la predisposición de ofrecer todos sus recursos e infraestructuras para contribuir a agilizar la administración de las vacunas bajo las directrices de la sanidad pública. "El Ministerio de Sanidad ha dejado en manos de las Comunidades Autónomas la planificación de la administración de vacunas en sus respectivos territorios, por lo que, ante la ausencia de un plan nacional que contemple la colaboración de la sanidad privada como parte del Sistema Nacional de Salud, son cada una de las administraciones sanitarias regionales las que deciden si hacerlo o no", han detallado desde la organización.

10.32. Medicina Intensiva reivindica su labor en las UCI frente a la pandemia. El presidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva Critica Y Unidades Coronarias (SEMICYUC), Ricard Ferrer, ha reivindicado que los profesionales de Medicina Intensiva de todos los centros hospitalarios españoles han respondido "con profesionalidad, diligencia y rigor científico, sin bajar los brazos y permitiendo que las UCI estuvieran más presentes que nunca en el día a día, cuando más se las necesitaba" en el contexto de la pandemia de covid-19. "Este año hemos asumido el mayor reto de nuestra historia como intensivistas. Las UCI han sido uno de los puntos donde más ha impactado la pandemia y los profesionales del paciente crítico han sabido responder con resiliencia y profesionalidad, con gran vocación de servicio público", afirma el doctor.

10.29. El Gobierno vasco dice que "hay propósito" de levantar medidas restrictivas, pero dependerá del equipo técnico. El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado este miércoles que "hay propósito" de levantar algunas de las medidas restrictivas que actualmente están en vigor para frenar el avance del coronavirus, pero ha asegurado que dependerá del informe que el LABI técnico traslade al LABI institucional en su reunión del próximo viernes. En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Erkoreka ha avanzado que, antes de tomar ninguna decisión sobre las normas que están en vigor, tendrán en consideración "la lectura" de la situación actual que hagan los expertos del LABI técnico, ya que dicha lectura "es decisiva" para tomar una decisión u otra".

10.08. Montero cumplirá al "dedillo" la recomendación sanitaria el 8M, pero lamenta que se criminalice al movimiento feminista. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha garantizado que el Gobierno cumplirá "al dedillo" las recomendaciones sanitarias y no acudirá a las movilizaciones del 8 de marzo, aunque ha reprochado a la extrema derecha que "pretenda criminalizar" al movimiento feminista". "El Gobierno tenemos que ser estrictos, lo tenemos claro, y partiendo del respeto escrupuloso a las normas sanitarias es mi responsabilidad alzar la voz en favor de que no se criminalice al movimiento feminista que está planteando el mejor programa de transformación de este país y vela por los derechos de las mujeres que han sostenido este país cuando estaba paralizado", ha indicado Montero en una entrevista en TVE recogida por Europa Press.

10.07. La EMA decidirá el próximo 11 de marzo si aprueba la vacuna de Janssen. La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) va a celebrar el próximo 11 de marzo una reunión extraordinaria para decidir si aprueba la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la compañía Janssen, según ha informado el organismo. Si la EMA da el visto bueno a esta vacuna, será la cuarta que se distribuirá en Europa, donde ya están disponibles las desarrolladas por las compañías Pfizer-BioNTech, Moderna y AstraZeneca. Es previsible que, al igual que con las otras vacunas, una vez que la EMA da el visto bueno a su aprobación, poco tiempo después la Comisión Europea concluya el proceso formal de aprobación para su distribución entre los países europeos.

EMA’s human medicines committee ( #CHMP ) expected to give its recommendation for #COVID19vaccine from Janssen on 11 March 2021. https://t.co/WlYiJcN4af

10.05. Explota una bomba frente a un centro de pruebas para el coronavirus en los alrededores de Ámsterdam. Un centro de pruebas para el coronavirus en los alrededores de la capital de Países Bajos, Ámsterdam, ha sido objetivo este miércoles de un ataque con bomba, según ha confirmado la Policía, que ha agregado que el suceso no ha causado víctimas. La Policía ha resaltado a través de su cuenta en la red social Twitter que el suceso ha tenido lugar en torno a las 6.55 horas en la localidad de Bovenkarspel, situada a unos 50 kilómetros de la capital. Asimismo, ha resaltado que la explosión ha causado la rotura de ventanas en las instalaciones, si bien ha agregado que "no hay heridos". "La Policía está investigando. La zona está acordonada", ha agregado.

09.32. La pandemia de coronavirus deja más de 380.000 casos y 10.000 muertos en el mundo durante el último día. La pandemia de coronavirus ha dejado más de 380.000 casos y de 10.000 fallecidos en todo el mundo durante las últimas 24 horas, con lo que se aproxima al umbral de los 115 millones de contagios, según los datos recogidos por la Universidad Johns Hopkins. El centro ha detallado a través de su página web que durante las últimas 24 horas se han confirmado 381.590 contagios y 10.303 decesos, lo que sitúa los totales en 114.759.938 y 2.549.457, respectivamente, mientras que 64.908.996 personas se han recuperado hasta el momento del covid-19.

09.32. Montero dice que la vacunación de las infantas cuestiona la "utilidad" de la monarquía y abre un "horizonte republicano". La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado este miércoles que la vacunación contra el covid-19 de las infantas Elena y Cristina durante un viaje a Emiratos Árabes para ver a su padre Juan Carlos I abre un debate sobre la "utilidad de la monarquía" y acerca un "horizonte republicano" que está "más cerca que lejos". En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Montero ha asegurado que esta noticia "contribuye" más aún "al descrédito" de la "institución monárquica" y "hace a muchísimos ciudadanos preguntarse por su utilidad". Así, la ministra ha negado que el Gobierno tuviese conocimiento de la vacunación y ha descartado pedir explicaciones a Casa Real.

08.30. Alemania suma cerca de 420 muertos por coronavirus y se acerca al umbral de los 71.000 fallecidos. Las autoridades de Alemania han confirmado este miércoles la muerte de cerca de 420 personas a causa del coronavirus durante las últimas 24 horas, con lo que el país se acerca al umbral de los 71.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia, según datos del Instituto Robert Koch.

08.20. Sanidad amplía la cuarentena a los pasajeros que llegan a España para controlar las cepas sudafricana y brasileña. El Ministerio de Sanidad ha ampliado el número de países en la lista que establece qué viajeros deberán guardar cuarentena obligatoria al llegar a España para controlar la expansión de la cepa sudafricana y la brasileña. Según la orden publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), deberán someterse a cuarentena las personas procedentes de cualquier aeropuerto situado en Brasil, Sudáfrica, Botsuana, Unión de Comoras, Ghana, Kenia, Mozambique, Tanzania, Zambia, Zimbabue, Perú y Colombia. Así, los viajeros de estos países deberán permanecer en aislamiento los diez días siguientes a su llegada, o durante toda su estancia si esta fuera inferior a este plazo. Con todo, el periodo podrá terminar antes si al séptimo día la persona se realiza una prueba diagnóstica de infección aguda con resultado negativo.

07.45. China sigue sin informar de casos locales pero registra 26 importados. El Ministerio de Salud de China ha informado este miércoles que no ha detectado ningún caso de transmisión local del coronavirus en las últimas 24 horas, aunque si ha sumado a su balance 26 nuevos contagios importados. De los positivos procedentes del extranjero, 10 han presentado síntomas y otros 16 son asintomáticos, según la información proporcionada por las autoridades sanitarias. Además, han informado de dos casos sospechosos importados en Shanghái.

07.30. Perú recibe este miércoles las primeras 50.000 dosis de la vacuna de Pfizer. El presidente de Perú, Francisco Sagasti, ha anunciado que este miércoles llegarán al país las primeras 50.000 dosis de la vacuna contra la covid-19 de Pfizer y ha asegurado que el Gobierno tiene la compra asegurada de 48 millones de inmunizadores hasta finales de año. "Ahora empieza el proceso de vacunación no solo con una vacuna, sino con dos vacunas distintas. Estamos con todo el equipo de logística del Ministerio de Salud en el proceso de escalar, diseñar y ampliar toda la logística necesaria para vacunar a todos los peruanos, a medida que vayamos consiguiendo más y más dosis", ha destacado el dirigente peruano, según informa RPP Noticias.

07.00. Biden promete la vacuna para todos los adultos de EEUU para finales de mayo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha prometido este martes que Estados Unidos contará con suficientes vacunas para finales de mayo para inmunizar a todos los adultos estadounidenses. Esta afirmación supone una aceleración respecto al cronograma de inoculación marcado por la Administración Biden -que inicialmente se planteó alcanzar ese hito a finales de julio-, y es que según el presidente, "gracias a un proceso acelerado" habrá "suficiente" suministro de vacunas para todos los adultos de Estados Unidos a finales de mayo. Biden ha achacado esta posibilidad a la reciente aprobación del uso de emergencia de una tercera vacuna contra el coronavirus, la de Johnson & Johnson, y a los esfuerzos del Gobierno por afianzar más acuerdos con las farmacéuticas.

The fight against COVID-19 is a war-time effort — and to win, we need breakthrough approaches. Today, I’m announcing we’re bringing together Johnson & Johnson, Merck, and the full power of the federal government to ramp up vaccine production and defeat this virus. pic.twitter.com/knu1PIXOtl