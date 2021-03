El Gobierno subraya la necesidad de "respetar las reglas" y exige ejemplaridad tras la vacunación de las infantas Elena y Cristina

Publicada el 03/03/2021 a las 08:21 Actualizada el 03/03/2021 a las 08:48

El Gobierno subraya la necesidad de "respetar las reglas" y asegura que ofrece una "imagen muy mala" para España la vacunación de las infantas Elena y Cristina en los Emiratos Árabes, aprovechando una de sus visitas a su padre, el rey emérito Juan Carlos I, que se encuentra en Abu Dabi desde el pasado mes de agosto, después de que abandonara España tras verse envuelto en escándalos fiscales y de corrupción. Según ha adelantado El Confidencial, también han sido vacunados el país del Golfo Pérsico el propio ex jefe del Estado y el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transición Digital, Nadia Calviño, ha subrayado este martes que de confirmarse la vacunación de ambas sería "sorprendente". En declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, la vicepresidenta ha recordado la necesidad de respetar los protocolos sanitarios aprobados para reseñar que las hijas del rey emérito ejercen un "cierto papel público" y son referentes por tanto de actuación, aunque ha eludido utilizar referencias a un comportamiento ejemplar por su parte.

"Todos somos enormemente conscientes de la necesidad de ese comportamiento ejemplar. Hemos pensado mucho el orden en el que se va a producir la vacunación, empezando por las personas más vulnerables, y toda la sociedad tenemos que estar unidos", ha indicado. En la misma línea, ha recalcado que parte de lo que significa vivir en sociedad es "respetar las reglas que nos hemos dado a nosotras mismos, particularmente personas que tienen un cierto papel público, aunque ya no tengan una posición institucional". "Si es cierto sería muy sorprendente", ha indicado Calviño, que no ha querido valorar la actuación de las infantas hasta "conocer mejor los detalles".

En una línea muy similar se ha pronunciado la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que ha lamentado que esta vacunación ofrece una "imagen muy mala" para España y ha exigido ejemplaridad en los representantes públicos porque todavía hay "muchos profesionales corriendo riesgos" frente al coronavirus.

"Las personas que ostentan algún tipo de representación debemos ser ejemplares y me da tristeza porque muchos profesionales corriendo riesgos, que no están vacunados y dan la cara por nosotros", ha defendido Díaz, que ha recalcado que todos "seamos iguales" en España y que "cumplamos las normas". "Es muy desagradable. Muy feo", ha señalado, en referencia a la noticia de la vacunación en declaraciones a RTVE recogidas por Europa Press.

Con respecto a la regularización fiscal de Juan Carlos I, la ministra ha explicado que "las discusiones que tenemos en el siglo XXI no permiten que existan los niveles de opacidad que el rey emérito está practicando". A su juicio, la sociedad española es "madura" y "exige transparencia y rendir cuentas". "Es un debate legítimo respecto a lo que es difícil de comprender. Un rey que se va de nuestra país y está practicando regularizaciones que son más que cuestionables", ha expresado Díaz, que ha pedido a la Agencia Tributaria que agilice "todos los procesos" y tenga una "parta activa" porque "no está tratando igual" al ex jefe del Estado "que a un ciudadano normal".

Casa Real se ha desvinculado este martes de la vacunación contra la covid-19 de las infantas Elena y Cristina y ha recalcado que los reyes Felipe y Letizia y sus hijas se vacunarán cuando les corresponda, según han indicado a Europa Press fuentes de Zarzuela.

Echenique censura la falta de ejemplaridad y ostentación del privilegio jurídico y económico de las infantas

El portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha censurado este martes la falta de ejemplaridad que supone la vacunación de las infantas Cristina y Elena y ha subrayado que esta "ostentación permanente del privilegio jurídico y económico" acerca cada día más la República en España. "La única forma de que una institución antidemocrática como la monarquía pueda durar en el tiempo es que sus miembros sean ejemplares", ha subrayado en un mensaje en su cuenta personal de Twitter recogido por Europa Press.

Un requisito que, según el portavoz parlamentario de Podemos, no se cumple en el caso de España, donde el partido morado ha sido especialmente crítico con el rey emérito y no descarta plantear nuevamente una comisión de investigación en el Congreso sobre el patrimonio de Juan Carlos. En la misma línea, ha enfatizado que "no solamente" no son ejemplares sino que "además, hacen ostentación permanente del privilegio jurídico y económico", algo que para Echenique, hace que acerquen "así la república" en España. "Los Borbones ya van a más de dos escándalos por semana. A lo mejor su estrategia es correr mucho y dejarnos atrás con la lengua fuera. Porque, si no, este ritmo tan alto es difícil de entender", ha ironizado además en relación a la segunda regularización fiscal del rey emérito ante Hacienda.

Rufián: "Y a ver como lo rapeas, que te encarcelan"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha ironizado, en un tuit recogido por Europa Press, sobre esta noticia de la vacunación: "Y a ver como lo rapeas, que te encarcelan", en alusión velada al rapero Pablo Hasél. "Y a ver como lo rotulas, que te despiden, y a ver como lo tuiteas, que te denuncian", ha añadido Rufián, que también ha ironizado sobre que esté mal visto, a su parecer, que personas pobres recorran kilómetros en cayucos para poder tener una vida digna, pero bien que las ricas vayan escoltadas en avión para vacunarse antes que cualquiera, ha dicho literalmente.

Errejón pedirá explicaciones en el Congreso

El líder de Más País, Íñigo Errejón, pedirá explicaciones en el Congreso sobre la vacunación de las infantas Elena y Cristina al considerar que se trata de una "nueva falta de respeto". "A Emiratos Árabes Unidos a visitar a tu padre fugado y a vacunarte antes de la cuenta. Como cualquier otro español, vamos. Es una falta de respeto a nuestro país. Otra", ha escrito en un apunte en su cuenta personal de Twitter recogido por Europa Press.

La CUP critica que las infantas "pasen por delante de todo el mundo" en la vacunación

La diputada de la CUP en el Congreso Mireia Vehí ha criticado que las infantas Elena y Cristina "pasen por delante de todo el mundo" en la vacunación contra el covid-19. En un tuit recogido por Europa Press, ha lamentado que a la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "le moleste que la CUP tenga un papel clave" mientras que las infantas se vacunan durante una visita al emérito fugado por corrupción, en sus palabras.